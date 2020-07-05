Avusturya'da günün pilotu Albon oldu
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2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde günün pilotu Red Bull sürücüsü Alex Albon oldu.
Albon, genel olarak Mercedes pilotlarından sonra yarışın en hızlı isimlerinden birisiydi ve son bölümde, güvenlik aracının yarışa girmesinin ardından yumuşak lastiklere geçti.
Red Bull pilotu, güvenlik aracı çıktıktan sonra, ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ı zorladı ve rakibini dışarıdan geçmeye çalıştı.
Ancak atakla birlikte Hamilton'la temas yaşadı ve bu temasın ardından Albon spin atarak çakıl havuzuna doğru savruldu.
Taylandlı sürücü olası bir zaferi bu olayla birlikte kaybederken, son bölümde yarışı bırakmak zorunda kaldı.
Bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya
|Alexander Albon
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|24
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|7
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Romain Grosjean
|2
|Sergio Pérez
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avusturya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Avusturya'da günün pilotu Albon oldu
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