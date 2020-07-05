Avusturya'da günün pilotu Albon oldu

Albon, genel olarak Mercedes pilotlarından sonra yarışın en hızlı isimlerinden birisiydi ve son bölümde, güvenlik aracının yarışa girmesinin ardından yumuşak lastiklere geçti.

Red Bull pilotu, güvenlik aracı çıktıktan sonra, ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ı zorladı ve rakibini dışarıdan geçmeye çalıştı.

Ancak atakla birlikte Hamilton'la temas yaşadı ve bu temasın ardından Albon spin atarak çakıl havuzuna doğru savruldu.

Taylandlı sürücü olası bir zaferi bu olayla birlikte kaybederken, son bölümde yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: