Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Avusturya'da günün pilotu Albon oldu

paylaşım
yorumlar
Avusturya'da günün pilotu Albon oldu
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 15:29

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde günün pilotu Red Bull sürücüsü Alex Albon oldu.

Albon, genel olarak Mercedes pilotlarından sonra yarışın en hızlı isimlerinden birisiydi ve son bölümde, güvenlik aracının yarışa girmesinin ardından yumuşak lastiklere geçti.

Red Bull pilotu, güvenlik aracı çıktıktan sonra, ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ı zorladı ve rakibini dışarıdan geçmeye çalıştı.

Ancak atakla birlikte Hamilton'la temas yaşadı ve bu temasın ardından Albon spin atarak çakıl havuzuna doğru savruldu.

Taylandlı sürücü olası bir zaferi bu olayla birlikte kaybederken, son bölümde yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya tailandia Alexander Albon

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 24
 Sebastian Vettel 16
 Lewis Hamilton 7
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Romain Grosjean 2
 Sergio Pérez 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
Sonraki haber
Verstappen: "Kazanamazdım ancak kolay bir podyum olabilirdi"

Önceki haber

Verstappen: "Kazanamazdım ancak kolay bir podyum olabilirdi"

Sonraki haber

Leclerc: "Sürpriz ikincilik galibiyet gibi"

Leclerc: "Sürpriz ikincilik galibiyet gibi"

trending Bugün

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

Hamilton: "Yarış kazasıymış gibi hissettim"
Formula 1 / Formula 1
42dk

Hamilton: "Yarış kazasıymış gibi hissettim"

Leclerc: "Sürpriz ikincilik galibiyet gibi"
Formula 1 / Formula 1
49dk

Leclerc: "Sürpriz ikincilik galibiyet gibi"

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
Formula 1 / Formula 1
3s

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"
Formula 1 / Formula 1
29dk

Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"

Albon: “Yarışı kazanabilirdik”
Formula 1 / Formula 1
16dk

Albon: “Yarışı kazanabilirdik”

Avusturya'da günün pilotu Albon oldu
Formula 1 / Formula 1
55dk

Avusturya'da günün pilotu Albon oldu

Verstappen: "Kazanamazdım ancak kolay bir podyum olabilirdi"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Kazanamazdım ancak kolay bir podyum olabilirdi"

Son Haberler

Vettel: "Dürüst olmam gerekirse, sadece bir kez spin attığım için mutluyum!"
Formula 1 / Formula 1
3dk

Vettel: "Dürüst olmam gerekirse, sadece bir kez spin attığım için mutluyum!"

Albon: “Yarışı kazanabilirdik”
Formula 1 / Formula 1
16dk

Albon: “Yarışı kazanabilirdik”

Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"
Formula 1 / Formula 1
29dk

Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"

Hamilton: "Yarış kazasıymış gibi hissettim"
Formula 1 / Formula 1
42dk

Hamilton: "Yarış kazasıymış gibi hissettim"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

1s
2
Formula 1

Hamilton: "Yarış kazasıymış gibi hissettim"

42dk
3
Formula 1

Leclerc: "Sürpriz ikincilik galibiyet gibi"

49dk
4
Formula 1

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

3s
5
Formula 1

Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"

29dk

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Vettel: "Dürüst olmam gerekirse, sadece bir kez spin attığım için mutluyum!"
F1

Vettel: "Dürüst olmam gerekirse, sadece bir kez spin attığım için mutluyum!"

Albon: “Yarışı kazanabilirdik”
F1

Albon: “Yarışı kazanabilirdik”

Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"
F1

Bottas: "Hamilton'ın beni geçmesi için çok fazla fırsatı oldu"

Hamilton: "Yarış kazasıymış gibi hissettim"
F1

Hamilton: "Yarış kazasıymış gibi hissettim"

Leclerc: "Sürpriz ikincilik galibiyet gibi"
F1

Leclerc: "Sürpriz ikincilik galibiyet gibi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.