Avusturya'da F1'in yeni podyum töreni nasıl olacak?

Koronavirüs nedeniyle seyircilere kapalı bir şekilde gerçekleştirilen ve aynı zamanda yoğun önlemlerin alınarak yapıldığı yarışta, herkesin sağlığı için podyum töreni de değiştirildi.

Yeni podyum töreninin nasıl olabileceğine dair ilk işaretleri F2 ve F3 yarışlarından sonra gördük ancak F1 etkinliği için de tüm detaylar açıklandı.

Damalı bayrak sallandıktan sonra ilk 3 pilot pist üstünde ciddi bir şekilde yavaşlayarak diğerlerinin geçmesine izin verecekler.

İlk 3 dışında yarışı tamamlayan tüm pilotlar normalde olduğu gibi kapalı parka gidip kilo kontrolüne girecekler ve ardından yarış sonrası röportajlarını verecekler.

İlk 3 pilot ise start finiş düzlüğüne giderek, kapalı parkta olduğu gibi araçları için belirlenen noktalarda park edecekler.

Pilotun aracından indiği noktada sadece FIA yetkilileri ve görevli takım mekanikerleri yer alacak. Pilotlar grid üzerinde verecekleri röportaj öncesinde kilo kontrolünden geçecekler. Bugünkü röportajlar 2009 Formula 1 Şampiyonu Jenson Button tarafından yapılacak.

Röportajların ardından uzaktan kumandalı bir servis aracıyla pilotlara su ve havlu götürülecek. Aynı şekilde bu aracın üzerinde yüz maskesi ve Pirelli şapkası yer alacak ve podyum kutlamasında pilotlar onları takacaklar.

Yarışı ilk üçte tamamlayan pilotlar için özel ve ayrı podyum arka planı kurulacak. Bunların üzerinde ülke bayrakları olacak ve bu şekilde milli marş söylenecek

Galibiyet ve podyum kupaları da bu kurallara uygun bir şekilde verilecek. Sonrasında geleneksel şampanya törenine geçilecek.

F2 yarışlarının ardından gridde oldukça benzer bir tören yapıldı. F3 yarış podyumu ise pit alanında kutlandı.