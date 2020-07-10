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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

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Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"
Ekleyen:
10 Tem 2020 08:48

Avusturya'dan son gelen bilgilere göre cumartesi günü beklenen fırtına ya da yoğun yağmurun gerçek olması halinde 3. antrenman ve sıralama seanslarının yapılmama ihtimali söz konusu.

Sezonun ilk yarışının gerçekleştirildiği Avusturya'da ilk yarış güneş altında gerçekleşti ancak tahminler bu hafta sonunun yağmurlu olacağını gösteriyordu.

Yarış yönetimi bu konu hakkında verileri inceleyerek takımları olası sonuçları konusunda bilgilendirdi.

McLaren'ın takım direktörü Andreas Seidl, "Yarış yönetiminden cumartesi günü fırtına ya da yoğun yağmur olması halinde herhangi bir seans yapılmayacağı yönünde ön bir uyarı aldık. Eğer bu olursa sıralama seansı pazar sabah düzenlenebilir."

"Olur da hava şartları nedeniyle pazar günü de sıralamaları yapmak mümkün olmazsa, en kötü ihtimalle 2. antrenman sonucu sıralama sonucu olarak kabul edilebilir."

"Bugün bu durumu incelemeli ve durumu nasıl idare edeceğimize bakmalıyız." dedi.

Bu bilgi karşısında takımlar bugünkü antrenmanlara normal hazırlık olarak değil, sıralama sonucu olabileceğini bilerek hazırlanabilirler.

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Editör Abdullah Çelik

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