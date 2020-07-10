Seidl: "Cumartesi günü fırtına olursa sıralama yapılmayacak!"

Sezonun ilk yarışının gerçekleştirildiği Avusturya'da ilk yarış güneş altında gerçekleşti ancak tahminler bu hafta sonunun yağmurlu olacağını gösteriyordu.

Yarış yönetimi bu konu hakkında verileri inceleyerek takımları olası sonuçları konusunda bilgilendirdi.

McLaren'ın takım direktörü Andreas Seidl, "Yarış yönetiminden cumartesi günü fırtına ya da yoğun yağmur olması halinde herhangi bir seans yapılmayacağı yönünde ön bir uyarı aldık. Eğer bu olursa sıralama seansı pazar sabah düzenlenebilir."

"Olur da hava şartları nedeniyle pazar günü de sıralamaları yapmak mümkün olmazsa, en kötü ihtimalle 2. antrenman sonucu sıralama sonucu olarak kabul edilebilir."

"Bugün bu durumu incelemeli ve durumu nasıl idare edeceğimize bakmalıyız." dedi.

Bu bilgi karşısında takımlar bugünkü antrenmanlara normal hazırlık olarak değil, sıralama sonucu olabileceğini bilerek hazırlanabilirler.