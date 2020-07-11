Avusturya'da beklenen yağmur geldi, F3 yarışı erken bitirildi!

Red Bull Ring'de cumartesi günü fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyordu.

Yağmur, F3 yarışından birkaç dakika önce başladı. Fakat başlangıçta yarışın başlamasına izin verildi.

Yağmurun şiddetti her geçen gün arttı ve üst üste kazalar yaşandı. Bunun üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Daha sonra Formula 3 yarışının yeniden başlamayacağı açıklandı. Bunun üzerine zafer Frederik Vesti'nin oldu.

Lirim Zendeli ikinci olurken, David Beckmann üçüncü oldu.

Bunun F1 programını nasıl etkileyeceği bilinmiyor ancak yağmurun şiddeti epey artmış durumda.

Üçüncü antrenman normalde 13:00'te başlayacak.