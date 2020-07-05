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Formula 1 / Son dakika

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

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Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 13:22

Avusturya GP öncesi yapılan törende altı pilot dışındaki herkes diz çöktü ve ırkçılığa karşı çıktı.

Bugünkü yarış öncesinde 20 pilot "End Racism" (Irkçılığı sonlandırın) mesajını içeren tişörtler giydiler.

Bunun dışında İngiltere Premier Lig maçlarında görülen diz çökme hareketinin de yapılması düşünülüyordu ve Charles Leclerc ile Max Verstappen yarış öncesinde diz çökmeyeceklerini zaten açıklamışlardı.

Yarıştan önce 14 pilot diz çöktü ve sadece altı isim diz çökmedi.

Bu isimler Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi ve Max Verstappen'di.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 takes a knee

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 takes a knee

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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