Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Bugünkü yarış öncesinde 20 pilot "End Racism" (Irkçılığı sonlandırın) mesajını içeren tişörtler giydiler.

Bunun dışında İngiltere Premier Lig maçlarında görülen diz çökme hareketinin de yapılması düşünülüyordu ve Charles Leclerc ile Max Verstappen yarış öncesinde diz çökmeyeceklerini zaten açıklamışlardı.

Yarıştan önce 14 pilot diz çöktü ve sadece altı isim diz çökmedi.

Bu isimler Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi ve Max Verstappen'di.