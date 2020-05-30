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Formula 1 / Son dakika

Avusturya Sağlık Bakanlığı, F1 yarışına resmen izin verdi!

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Avusturya Sağlık Bakanlığı, F1 yarışına resmen izin verdi!
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 16:24

Avusturya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptıkları açıklama ile Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinin yapılmasına izin vereceklerini duyurdu.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, Spielberg'de yapılması planlanan Formula 1 yarışıyla ilgili F1'in sunduğu güvenlik planını onayladı. Artık sezonun Red Bull Ring'deki iki Formula 1 yarışıyla başlamasının önünde hiçbir engel bulunmuyor.

Ancak daha önce açıklandığı üzere yarışın tamamen seyircisiz yapılması gerekecek. Dün ortaya çıkan iddialarda, yarışa 500 kadar taraftarın alınabileceği ifade edilmişti. Ancak hükümetten buna onay çıkmadı.

Ülkenin sağlık bakanlığının web sitesinde yaptığı açıklamada, kendilerine sunulan belgelerin ayrıntılı olarak incelendiği ve tüm bulgulara dayanarak F1 yarışının yapılmasına izin verileceği duyurdu.

F1'in enfeksiyonları önlemek için aldığı kapsamlı tedbirler, bakanlığı bu kararı almaya itti.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, “Organizatörler, F1 yarışı için özel şartlara dayanan ve koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemleri dikkate alan bir konsept sundu."

"Sağlık Bakanlığı açısından bu konsept tüm gereklilikleri karşılamakta." dedi.

Pist, Viyana'nın yaklaşık 200 kilometre güney batısındaki Spielberg'de bulunuyor.

Anschober, “Konsept, takımlar ve çalışanları için sıkı hijyenik önlemlerin alınmasının yanı sıra düzenli testler ve sağlık kontrolleri gerektiriyor." dedi.

Bölge meclis üyesi Christopher Drexler, "Formula 1 için sezonun başlamasını sağlayan önemli bir dönüm noktası olacak. Spielberg'deki iki yarışla, Koronavirüs önlemlerinin getirilmesinden bu yana dünya çapındaki ilk spor etkinliği Avusturya'da, yani Styria'da yapılacak. Bu, krizden çıkıldığının çok büyük bir işareti ve bu zorlu zamanda önemli bir destek." dedi.

Sağlık bakanı Anshober son olarak, "Hijyen önlemlerinin herkes tarafından yerine getirilmesi ve sağlık otoritelerinin her adım hakkında bilgilendirilmesi çok önemli." dedi.

Şimdi 2020 sezonunun ilk yarışının 5 Temmuz'da Red Bull Ring'de yapılması, bir hafta sonra da ikinci yarışın yine burada yapılması bekleniyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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