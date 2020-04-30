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Formula 1 / Son dakika

Avusturya hükümetinden F1 yarışının yapılmasına yeşil ışık

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Avusturya hükümetinden F1 yarışının yapılmasına yeşil ışık
Ekleyen:
, Editör
30 Nis 2020 07:14

Avusturya hükümetinden, Temmuz ayında Spielberg'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayı planlayan Red Bull'a yeşil ışık geldi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, uzun zamandır Red Bull Ring'de seyircilerin ve basının katılmadığı bir yarış düzenlemek istediklerini söylüyordu ve geçtiğimiz günlerde ikinci bir koronavirüs dalgası daha olmadığı müddetçe yarışın 5 Temmuz'da yapılmasının neredeyse kesin olduğunu dile getiriyordu.

Avusturya'da iki yarış yapılacak ve güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılacak.

Hükümet bile artık gerekli önlemler alınacağı için yarışın yapılması kararını destekliyorlar.

Spor Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, yayıncı ORF'ye verdiği demeçte, “Şartlar karşılandığı sürece, yarışın iptal edilmesi için hiçbir neden göremiyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

Formula 1'in diğer sporlara göre “büyük ayrıcalıklara” sahip olmayacağını da ekleyen Kogler, katılımcılar için “giriş ve çıkış kurallarının" geçerliliğini koruyacağının altını çizdi.

“Bu futbola kıyasla tamamen farklı bir durum, ancak sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Aksi takdirde, Steiermark eyaleti yetkilileri bu koşulları kabul etmeyecekler."

Marko, şu noktada en büyük riskin, koronavirüs vakalarındaki artış olabileceğini söyledi.

“Enfekte kişilerin sayısı önümüzdeki birkaç hafta içinde tekrar ciddi bir bir artış gösterirse, bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu bizim elimizde olan bir şey değil."

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Editör Kemal Şengül

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