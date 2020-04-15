Avusturya hükümeti, F1 yarışının seyircisiz yapılmasını destekliyor

Fransız Grand Prix'si, COVID-19 salgınının bir sonucu olarak bu yıl yapılamayan 10. yarış olmaya hazırlanıyor ve 5 Temmuz'da yapılması planlanan Avusturyalı Grand Prix'si de 2020 sezonunun açılış yarışı olarak görülüyor.

F1'in patronları, yarışların temmuz ayında başlaması halinde, 19 yarışa ev sahipliği yapmayı umuyorlar ve devam eden salgının ortasında yeni bir takvim oluşturmak için çaba gösteriyorlar.

F1'in şefi Ross Brawn geçtiğimiz hafta verdiği demeçte, yeni sezonun büyük olasılıkla Avrupa'da başlayıp seyircisiz olarak gerçekleşeceğini ve padokun güvenliğini sağlamak için katı kısıtlamalar olabileceğini söylemişti.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Avusturya spor bakanı ve başbakan yardımcısı Werner Kogler, hükümetin kapalı kapılar ardında yapılan bir yarışa karşı çıkmayacağını söyledi.

Kogler, "Karşılarında durmak istemiyoruz."

"Bu, bir stadyumda yapılan oyunlardan tamamen farklı bir durum. Birkaç kişi etkileniyor. Ama elbette minimum mesafe kurallarına da aynı şekilde uyulması gerekecek. Ama bunu yapmak mümkün görünüyor."

"Styrian valisi ile görüştüğümü saklamak istemiyorum. Bu tür bir plan, an itibariyle geçerli olan takvimin Temmuz aylarında yapılabilir."

"Nihayetinde spor federasyonları buna kendileri karar vermeliler ve ben de Red Bull'da çalışan ve arabulucu rol oynayan Helmut Marko ile temas halinde olduğumu söyleyebilirim."

"Marko'ya yarışın gerçekleşmesinden onur duyacağımı söyledim. Neyin mümkün olup, neyin olmadığını görebilmeleri için bir motor sporları etkinliği için geçerli olan tüm yönergeleri ileteceğiz." dedi.

Avusturya şu anda ülkeye giriş ile ilgili katı kurallara sahip ve ülkeye giren kişilerin koronavirüs taşımadıkları kanıtlamaları ve kendilerini tecrit etmeleri gerekiyor.

Kogler, ülkeye giriş ve çıkış yönergelerinin, F1'in planlandığı gibi devam edebilmesi için karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olduğunu belirtti.

Kogler, "[Formula 1], kelimenin tam anlamıyla uluslararası bir tren. Bu, giriş ve çıkış ile ilgili mevcut kısıtlamalar çerçevesinde dikkate alınması gereken bir şey."

"Ancak istisnalar yapma olasılığını düşünmek istemiyorum. Temel olarak, izolasyon veya sağlık sertifikasının dahil olduğu bir çözüm olmasını tahmin ediyorum, ki bunun olma ihtimalinin olduğunu da biliyorum.”

"Formula 1 tarafından, birkaç kişi kendilerini tecrit etmek zorunda kalsa bile, bu çözümün temel olarak işe yarayabileceği söylendi."

"Ama buna müdahale etmek istemiyorum, sadece mevcut düzenlemelerin uygulandığını bilmek istiyorum. Bizim için önemli olan sosyal mesafe kurallarının uygulanması."

“Ve bir noktada, bu trende kaç kişinin olacağı sorusu da ortaya çıkıyor, çünkü on bin kişi, binden çok daha az elverişli bir sayı. Sonuçta insan sayısı ne kadar büyük olursa, bir şeylerin olma şansı o kadar yüksek olur." dedi.

Avusturya hükümeti, Salı günü ulusal tedbirleri hafifletmeye başladı ve bazı mağazaların yeniden açılmasına izin verdi. Ancak yine de sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.