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Formula 1 Avusturya GP

Avusturya Grand Prix'sinde yeniden günün pilotu Lando Norris oldu!

Avusturya Grand Prix'sinde günün pilotu bir kez daha Lando Norris oldu.

Rümeysa Öztürk
Lando Norris, McLaren F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Lando Norris, McLaren F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren pilotu Lando Norris, pazar günkü yarışa ikinci sıradan başladı. Yarışın ilk turlarında üçüncü sıraya düşen Norris, ikinci sırayı tekrar çıkabilmek için Russell'ı kovaladı.

Daha sonra Russell'ı geçen Norris, ikinci sırada yarışa devam etti. Ancak Lando Norris, Max Verstappen ile yaşadığı temas nedeniyle yarış dışı kalmasına rağmen, günün pilotu seçildi. 

Gösterdiği bu harika performans sonrası Norris, son 7 yarışta altıncı kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

GRAND PRİX GÜNÜN PİLOTU  
Bahreyn Bahreyn   Carlos Sainz  
Suudi Arabistan Suudi Arabistan     Oliver Bearman  
Avustralya Avustralya   Carlos Sainz  
Japonya Japonya

 Monako Charles Leclerc

 
Çin Çin  Lando Norris   
Amerika Birleşik Devletleri Miami  Lando Norris  
İtalya İmola  Lando Norris  
Monako Monako  Monako Charles Leclerc  
Kanada Kanada  Lando Norris

 

 

 

 
İspanya Lando Norris

 
AustriaAvusturya Lando Norris

 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

PİLOT Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastián Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Perez 14
 Charles Leclerc 14
 Lando Norris 15
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6

ispanya Carlos Sainz

 6
 Kimi Raikkonen 5

Tayland 

Alexander Albon

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hulkenberg 2

Avustralya  Oscar Piastri

 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
Fransa Esteban Ocon 1
Japonya Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1

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