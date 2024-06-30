Avusturya Grand Prix'sinde yeniden günün pilotu Lando Norris oldu!
Avusturya Grand Prix'sinde günün pilotu bir kez daha Lando Norris oldu.
Lando Norris, McLaren F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren pilotu Lando Norris, pazar günkü yarışa ikinci sıradan başladı. Yarışın ilk turlarında üçüncü sıraya düşen Norris, ikinci sırayı tekrar çıkabilmek için Russell'ı kovaladı.
Daha sonra Russell'ı geçen Norris, ikinci sırada yarışa devam etti. Ancak Lando Norris, Max Verstappen ile yaşadığı temas nedeniyle yarış dışı kalmasına rağmen, günün pilotu seçildi.
Gösterdiği bu harika performans sonrası Norris, son 7 yarışta altıncı kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|GRAND PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
|Avustralya
|Carlos Sainz
|Japonya
|
Charles Leclerc
|
|Çin
|Lando Norris
|Miami
|Lando Norris
|İmola
|Lando Norris
|Monako
|Charles Leclerc
|Kanada
|Lando Norris
|
|İspanya
|Lando Norris
|
|Avusturya
|Lando Norris
|
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|PİLOT
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastián Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Perez
|14
|Charles Leclerc
|14
|Lando Norris
|15
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|
Carlos Sainz
|6
|Kimi Raikkonen
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hulkenberg
|2
|
Oscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
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