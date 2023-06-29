Avusturya GP'sine doğru: Son beş yarışta neler yaşandı?

2020 Avusturya GP: Kaos ve karmaşa

COVID-19 salgınının damga vurduğu 2020 sezonu, normalde 12 Mart tarihinde başlayacakken, peş peşe iptaller nedeniyle ancak 5 Temmuz tarihinde, uygunluk belirten ilk ülke olan Avusturya'da başladı.

Sıkı salgın önlemleri altında gerçekleştirilen ve "F1 tarihinin seyircisiz ilk yarışı" olarak tarihe geçen mücadele, hem pilotlar, hem de takımlar açısından nispeten yıpratıcıydı, nitekim herkes geride kalan 4 ay boyunca bir hayli tozlanmıştı.

Heyecan henüz sıralama turlarından kendisini gösterdi; nitekim Ferrari hayal kırıklığı yaratan SF1000 ile ancak 8. ve 11. olabilmiş, pole pozisyonu Valtteri Bottas'a gitmiş, Lewis Hamilton ise sarı bayraklara uymamaktan ötürü üç sıra grid cezası alarak beşinciliğe gerilemişti.

Yarış ise ciddi kaosa ev sahipliği yaptı, aralarında Max Verstappen'in de bulunduğu tam yedi pilot dayanıklılık sorunları nedeniyle mücadeleye veda etti.

Pist üstündeki mücadelenin sıkı olduğunu belirtmeye gerek bile yok, en büyük olaylar Sebastian Vettel'in Carlos Sainz'a cüretkar bir atak yaparak spin atması, Sergio Perez'in son turlarda Lando Norris'e çok sert savunma yaparak beş saniye ceza alması ve iyi bir strateji ile hızlanan Charles Leclerc'in herkesi geçerek üçüncülüğe kadar tırmanmasıydı.

En büyük olaysa Alex Albon ve Hamilton arasında yaşandı; taze lastiklerle gelen ve ikinci sektörde dış çizgiden atak yapan Albon, rakibinin agresif çizgi savunmasına takılarak kendini çakıl havuzunda kaldı, böylece potansiyel bir galibiyeti kaçırmış oldu.

Günün sonunda galibiyet Bottas'a, ikincilik Hamilton'a, üçüncülük Leclerc'e gitti... ancak Hamilton beş saniye zaman cezası almıştı, bu da son turda en hızlı turu atan ve farkı 4.8 saniyeye indiren Lando Norris'e kariyerinin ilk podyumunu getiriyordu!

Bu karmaşanın ardından pilotların podyuma maskeyle çıkması da sezonun nasıl geçeceğine dair ilk ipucunu sunuyordu.

Podyum: 2. Charles Leclerc, Ferrari, Yarış galibi Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2020 Styria GP: Hamilton bu kez sürprize izin vermiyor

Önceki hafta dağınık bir yarış geçiren ve dördüncülükle yetinerek sezonu podyum dışında açan Hamilton'ın hızlıca toparlanması gerekiyordu, kendisi de bu görüşteydi.

Sağanak yağmur altında geçen sıralama turları, kurtarma helikopterinin görüş eksikliği nedeniyle piste inememesinden ötürü epey geç başladı, yağmuru çok seven birçok pilot da bu fırsattan faydalandı: Lewis Hamilton 1.2 saniye farkla pole pozisyonundaydı, Max Verstappen ikinci sıradaydı, henüz McLaren'deki Carlos Sainz üçüncü, Esteban Ocon beşinci, Lando Norris altıncıydı.

Günün hayal kırıklığı ise bir kez daha Ferrari olmuş, Charles Leclerc 11. sırada kalarak havlu atarken, Sebastian Vettel 11. sıradan ileri gidememişti.

Yarış bir önceki haftaya göre epey sönük geçti, en büyük olay Leclerc'in üçüncü viraja girilirken Vettel'e arkadan çarpması, kendisinin sol ön süspansiyonuna hasar verirken Vettel'in arka kanadını kırması, böylece Ferrari'nin yarışını erkenden noktalamasıydı.

Mücadelenin kalanında başka bir şey olmadı, ancak son beş tur ortalık biraz hareketlendi: ilk olarak pitlerde avantaj kazanan Bottas pist üstünde -epey zorlandıktan sonra- Verstappen'i geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi.

Verstappen ön tarafta mücadele ederken, önceki hafta olanları atlatamayan Alex Albon epey yavaştı, takım arkadaşından 50 saniye fark yemiş, üstelik arkasından gelen Sergio Perez'e de geçilmek üzereydi. Hamilton ile temas yaşadığı yerde Perez'e sert savunma yapan Albon, rakibinin ön kanadına hasar vermesine sebep olmuş, dördüncülüğü tabiri caizse garantilemişti.

Ön kanadındaki hasar nedeniyle zaman kaybetmeye başlayan Perez, son turda hemen arkasındaki Norris-Stroll-Ricciardo üçlüsüne yakalandı. Son virajda Norris'e geçilen Perez, damalı bayrağa Stroll ve Ricciardo ile yan yana gelse de hiç olmazsa altıncılığı koruyabildi.

Galibiyet son şampiyon Lewis Hamilton'a giderken, Bottas 13 saniye arkasında ikinci, Verstappen ise üçüncü sırada yer aldı.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 celebrates on the podium with the trophy with Race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 anDrivers Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: FIA Pool

2021 Styria GP: Sönük geçen yarışın galibi Verstappen

Söz konusu Spielberg olduğunda, gerek pistin Red Bull'a ait olması, gerek de Hollandalı izleyicilerin piste akın etmesi nedeniyle Max Verstappen'in her zaman bir adım öne çıktığı söylenebilir.

2021 sezonunda RB16B ile rekabete dönen takım, bir önceki hafta Fransa'da pist üstünde Hamilton'ı geçerek galibiyete ulaşarak ciddi moral yakalamıştı, sıradaki hedef elbette bu morali tam gaz devam ettirebilmek olacaktı.

Sıralama turları nispeten sakin geçti, pole pozisyonu 0.2 saniye farkla Verstappen'e gitti, onu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ve geçen sene burada ilk kez podyuma çıkan Lando Norris takip etti. Sergio Perez ancak beşinci olabilmişti, arkasında Pierre Gasly gibi sürpriz bir isim vardı.

Seanstan sonra engelleme sebebiyle inceleme altına alınan Bottas, üç sıra grid cezasına çarptırılacaktı.

Yarış hakkında ise anlatılacak neredeyse hiçbir şey yok, nitekim pilotlar yola çıktıkları gibi yarışı bitirdiler desek yeridir. Max Verstappen tüm turları lider giderek kazandı, Lewis Hamilton ikinci oldu -son turda pite dalarak en hızlı turu çalacaktı- Bottas da başarılı bir yarış çıkartarak kaybettiği üç sıranın ikisini geri alarak podyuma çıkmayı başardı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 Avusturya GP: Verstappen "grand slam" yapıyor, Hamilton podyum dışı

Spielberg, tıpkı 2020 sezonunda olduğu gibi, 2021 sezonunda da COVID-19 nedeniyle arka arkaya iki yarışa ev sahipliği yaptı.

En büyük endişe, önceki sezonki gibi sıkıcı bir yarışla karşılaşıp karşılaşmayacağımıza yönelikti, nitekim artık herkes herkesin zayıf karnını biliyordu ve belli bir noktaya kadar gelen herkes yerini korumaya çalışacaktı.

Sıralama turları doğal olarak sakin geçti; Verstappen pole pozisyonundaydı, Norris bu kez ikinci olarak ilk çizgideydi, onu Perez, Hamilton ve Bottas takip ediyordu -Mercedes, hiç sevmediği bu pistte yine hayal kırıklığı yaşamıştı. AlphaTauri ise yine uçuyordu: Gasly altı, Tsunoda yedinciydi.

Yarış ise bir önceki haftaya göre çok zevkliydi; henüz ilk turda Esteban Ocon'un sandviç edilerek yarış dışı kalması sonucu Güvenlik Aracı piste girdi, dördüncü turda yarış devam ettiğinde ise Perez cüretkar bir atak yaparken Norris'in sert savunmasına takılarak geriledi.

Norris bu olaydan ötürü beş saniye zaman cezası alsa da geç pit stratejisine yönelerek yeniden hızlanmayı, beş saniye kaybın üstesinden gelmeyi ve pist üstünde Lewis Hamilton'ı geçerek üçüncülüğe kadar dönmeyi başardı. Öncesinde de takım arkadaşı Bottas benzer bir stratejiyle Hamilton'ı avlamış ve kendisini podyum dışına itmişti!

Perez'e gelirsek: geri düştükten sonra temiz bir yarış geçirmedi ve sıkı savunmasına takıldığı Leclerc'i iki kez çakıl havuzuna iterek Monakolu pilottan ciddi tepki aldı.

Orta grupta bunlar olurken, en önde hiçbir değişiklik yoktu: Verstappen tüm turları lider giderek, üstelik en hızlı turu atarak "grand slam" yapmış ve arka arkaya üçüncü, son beş yarışta dördüncü galibiyetini almıştı. Podyumu Bottas ve Norris tamamlarken, Hamilton dördüncü sırada kalarak büyük kayıp yaşamıştı.

Yarışın bir diğer önemli olayı da son turdaki Sebastian Vettel-Kimi Raikkonen temasıydı, iki eski takım arkadaşı pist üstünde bu kez hoş olmayan bir şekilde karşı karşıya gelerek kaza yapmıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing,Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

2022 Avusturya GP: Leclerc pist üstünde Verstappen'i üç kez mağlup ediyor

Yeni kuralların ilk yılı, Ferrari'nin mücadeleye dönüşüne sahne olmuş, takım neredeyse tüm pistlerde iyi performans veren bir araç üretse de dayanıklılık sorunlarından ötürü özellikle Charles Leclerc'in elinden pek çok galibiyet kaçmıştı.

Avusturya'ya gelindiğinde üç aydır galibiyete hasret kalan, üstelik geçen hafta strateji hatası yüzünden Sainz'a galibiyet kaptıran bir Leclerc vardı, doğal olarak motivasyona ihtiyacı vardı.

Sezonun ikinci sprint yarışı öncesi sıralama turları olaysız geçti: Max Verstappen bu pistte arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonundaydı, onu Leclerc, Sainz, Russell ve sürpriz yapan Esteban Ocon izliyordu. Perez ise normalde dördüncüydü, ancak sıralamalar bittikten sonra Q2'de pist limitlerini aştığı söylendi ve 13. sıraya geriledi.

Sprint yarışı her zamanki gibi başladığı gibi bitti, iki önemli olay vardı: biri, Mick Schumacher'in Lewis Hamilton'a yaptığı sıkı savunma, diğeri de Perez'in 13. sıradan 5. sıraya yükselmesi.

Pazar günü ana yarış ön grup için olaylı başladı, ilk üç sıra yerini korurken, Russell'ın sert savunmasına takılan ve rakibinin teması sonucu sonunculuğa düşen Perez ise oyun dışıydı. Russell, bu temas yüzünden beş saniye zaman cezası alacaktı.

Starttan sonra gözler Leclerc'in üstündeydi, çünkü Verstappen'in farkı açmasına izin vermemişti ve işi pitlere bırakmak istemiyordu.

Bu isteğini gerçekleştirmek için 12. turda bir fırsat yakalayan Leclerc, 4. viraj öncesi geç frenajla iç çizgiden atağını yaptı ve ilk sıraya yerleşti!

Geçildikten sonra erkenden pite yönelen Verstappen'in bu kumarı da tutmadı, nitekim Leclerc önü de açıkken lastikleri 12 tur daha fazla saklamayı, bu sayede de pitten döndükten sonra rakibini hemen avlamayı başardı.

Aynı şey ikinci pitlerde de oldu, Verstappen yine daha erken davranmak zorunda kalmış, Leclerc lastik korumuş ve pitler bittikten sonra farkı kapatıp rakibini üçüncü kez geçmişti! Dahası, benzer stratejideki Sainz da çok hızlıydı ve duble için geliyordu

Ancak ne yazık Sainz ki bitime 10 tur kala motor sorunu yaşayacak ve yarışa veda edecekti. Aracına geç müdahale edilmesi de çok tartışılacaktı.

Sainz yolda kalsa dahi Leclerc herhangi bir sorun yaşamadan -gerçi son turlarda bir pedal arızasından şüpheleniliyordu- damalı bayrağa ulaştı ve üç aylık zafer hasretini dindirebildi. Verstappen ikinci, Russell'ın cezasından faydalanan Hamilton ise üçüncüydü.

Orta gruptaysa Ocon beşinci olarak çok iyi bir yarış çıkarttı, onu günün sürücüsü seçilen Mick Schumacher takip etti.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari