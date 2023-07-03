Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Tartışmalı geçen Avusturya GP'sinin ardından konuşan FIA, tam 1200 ihlalin kaydedildiğini ve bu ihlallerin tamamını yarış esnasında inceleyemediklerini itiraf etti.
Pist limiti ihlalleriyle F1 tarihine geçen yarış, damalı bayrağın ardından dahi tartışmaların odağında kalmaya devam etti, nitekim Aston Martin podyum töreninin ardından sonuçları protesto edeceğini duyurdu.
Aston Martin'in protestosunu kabul eden FIA, pist limiti ihlallerini bir kez daha inceledi ve günün sonunda birçok sürücüye ekstra ceza verdi.
FIA'nın analizine göre yarış boyunca 1200'den fazla pist dışı ihlali kaydedildi, ancak iki sürücü bir kez dahi sınırları aşmadı: Guanyu Zhou ve George Russell.
Tüm bu ihlallerin "benzeri görülmemiş bir durum" yarattığını da belirten FIA, yarış sırasında tüm potansiyel ihlalleri inceleyemediklerini kabul etti.
Konuyla ilgili söz alan bir FIA sözcüsü, "2023 FIA Formula 1 Avusturya GP'sindeki pist sınırı ihlalleriyle ilgili olarak, pist düzeninin özellikleri ve birçok pilotun sürekli olarak pist sınırlarının dışına çıkma eğilimi nedeniyle, yarış sırasında tüm potansiyel ihlallerin gözden geçirilememesine neden olan benzeri görülmemiş bir durumun ortaya çıktığını kabul ediyoruz."
"Sonuca karşı protesto başvurusunda bulunulmadan önce, pist sınırları ihlallerine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatmıştık ve bu inceleme halen devam etmektedir."
"Yarış kontrol, gün boyunca bir aracın pistten çıkma ihtimalinin rapor edildiği 1200'den fazla vakayı incelemekle görevlendirilmiştir."
"Gelecekte bu sorunu çözmek için 9. ve 10. virajların çıkışına bir çakıl havuzu eklenmesi yönündeki tavsiyemizi yenileyeceğiz."
"Burada yarışan diğer seriler için bu basit bir çözüm olmasa da, benzer sorunlara sahip diğer viraj ve pistlerde çok etkili olduğunu kanıtladığını belirtmek isteriz." dedi.
Dipnot: Bu açıklama, protesto sonuçlanmadan ve sonuçlar değişmeden önce yapılmıştır. Bu haberi çevirmemizin sebebi, FIA'nın analizlerini sizlere sunabilmek.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
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