Avusturya GP'nin kaderi bu ay sonunda belli olacak

Red Bull'un sahibi olduğu Red Bull Ring'de yapılması planlanan Avusturya'nın bu yıl iki yarışa ev sahipliği yapması ve ilk yarışın 5 Temmuz, ikinci yarışın ise 12 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Gerekli evraklar ve planlar geçen hafta Avusturya Sağlık Bakanlığı'na sunuldu ve geriye kalan tek şey yeşil ışık yanmasını beklemek olacak.

Eğer cevap olumlu olursa, Formula 1'in yeni takvimi ay sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.

Eski F1 pilotu ve Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, "Mayıs sonuna kadar bakanlıktan belli bir cevap almayı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Eğer yetkililer, sunulan önerinin bazı noktalarına itiraz ederse, bunları çözmek için yeterli vakit olacak.

Avusturya, enfeksiyon sayısını yakından takip ediyor ve önümüzdeki haftalarda tekrar önemli bir artış olması durumunda F1 yarışının yapılmasını istemeyebilir.

Ancak şu an durum böyle değil. Hasta sayısı Mart ortasından bu yana ilk kez binin altına indi ve bunlardan sadece 37 tanesi yoğun bakımda.

Spielberg'in Avusturya'nın en az etkilenen bölgelerden birisi olması yarış için olumlu haberlerden bir diğeri olacak.

Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın Mayıs sonuna kadar mevcut durumu takip etmesi, enfeksiyon sayısına bakması ve F1 tarafından sunulan konseptin detaylarını incelemesi bekleniyor.

Sonrasında da F1'in talebine olumlu veya olumsuz bir yanıt verecekler.

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