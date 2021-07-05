Avusturya GP'nin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi

Pazar günü gerçekleştirilen Avusturya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu Red Bull yaptı. Avusturyalı ekip, Max Verstappen'inl astiklerini sadece 2.17 saniyede değişti ve bu alanda zirvede yer aldı. Ayrıca Red Bull, 2.25 saniye ile yarışın en hızlı üçüncü pit stopunu da yaptı.

Takımlar toplamda 27 pit stop yaptılar ve en uzun pit stopu ceza nedeniyle Alfa Romeo yaptı.

Steiermark pit stoplar ve süreleri:

Takım Pilot Zaman Tur Puan Red Bull M. Verstappen 2.17 32 25 AlphaTauri P. Gasly 2.21 45 18 Red Bull M. Verstappen 2.25 60 Mercedes L. Hamilton 2.26 31 15 Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.28 1 12 McLaren D. Ricciardo 2.33 29 10 Ferrari C. Leclerc 2.36 34 8 Aston martin S. Vettel 2.36 49 6 Mercedes V. Bottas 2.44 30 4 Aston martin S. Vettel 2.46 17 AlphaTauri Y. Tsunoda 2.56 12 2 Ferrari C. Sainz 2.64 48 1 Williams N. Latifi 2.73 33 Aston martin L. Stroll 2.75 46 Aston martin L. Stroll 2.77 14 Williams G. Russell 2.85 30 Mercedes L. Hamilton 2.87 53 Red Bull S. Perez 3.10 32 Haas N. Mazepin 3.13 27 Haas M. Schumacher 3.18 34 Alfa Romeo K. Raikkonen 3.23 37 AlphaTauri P. Gasly 3.78 13 Alpine F. Alonso 4.28 32 Haas N. Mazepin 4.38 45 McLaren L. Norris 7.87 30 AlphaTauri Y. Tsunoda 8.11 51 Alfa Romeo A. Giovinazzi 8.35 29

Pit stop şampiyonasında Red Bull 255 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 122 puanla ikinci ve Williams 98 puanla üçüncü sırada. Haas henüz puan alamadı. Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 255 2. Mercedes 122 3. Williams 98 4. Aston Martin 92 5. Ferrari 88 6. Alfa Romeo 87 7. Alpine 72 8. AlphaTauri 49 9. McLaren 46 10. Haas 0

Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.

Avusturya GP'de yapılan hiçbir pit stop, bu yılki en hızlı 10 pit stop arasına giremedi.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. Red Bull Verstappen Bahreyn 1,93 2. Red Bull Verstappen Azerbaycan 1.98 3. Red Bull Verstappen Portekiz 1.98 4. Red Bull Perez Bahreyn 2.00 5. Red Bull Verstappen Monako 2.02 6. Red Bull Perez Fransa 2.04 7. Aston Martin Stroll Portekiz 2.08 8. Red Bull Verstappen Steiermark 2.09 9. Williams Russell Azerbaycan 2.13 10. Alfa Romeo Raikkonen Azerbaycan 2.13