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Avusturya GP'nin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Red Bull, Avusturya Grand Prix'sinde en hızlı pit stop yapan takım olmaya devam etti.
Pazar günü gerçekleştirilen Avusturya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu Red Bull yaptı. Avusturyalı ekip, Max Verstappen'inl astiklerini sadece 2.17 saniyede değişti ve bu alanda zirvede yer aldı. Ayrıca Red Bull, 2.25 saniye ile yarışın en hızlı üçüncü pit stopunu da yaptı.
Takımlar toplamda 27 pit stop yaptılar ve en uzun pit stopu ceza nedeniyle Alfa Romeo yaptı.
Steiermark pit stoplar ve süreleri:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|Red Bull
|M. Verstappen
|2.17
|32
|25
|AlphaTauri
|P. Gasly
|2.21
|45
|18
|Red Bull
|M. Verstappen
|2.25
|60
|Mercedes
|L. Hamilton
|2.26
|31
|15
|Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.28
|1
|12
|McLaren
|D. Ricciardo
|2.33
|29
|10
|Ferrari
|C. Leclerc
|2.36
|34
|8
|Aston martin
|S. Vettel
|2.36
|49
|6
|Mercedes
|V. Bottas
|2.44
|30
|4
|Aston martin
|S. Vettel
|2.46
|17
|AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.56
|12
|2
|Ferrari
|C. Sainz
|2.64
|48
|1
|Williams
|N. Latifi
|2.73
|33
|Aston martin
|L. Stroll
|2.75
|46
|Aston martin
|L. Stroll
|2.77
|14
|Williams
|G. Russell
|2.85
|30
|Mercedes
|L. Hamilton
|2.87
|53
|Red Bull
|S. Perez
|3.10
|32
|Haas
|N. Mazepin
|3.13
|27
|Haas
|M. Schumacher
|3.18
|34
|Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|3.23
|37
|AlphaTauri
|P. Gasly
|3.78
|13
|Alpine
|F. Alonso
|4.28
|32
|Haas
|N. Mazepin
|4.38
|45
|McLaren
|L. Norris
|7.87
|30
|AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|8.11
|51
|Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|8.35
|29
Pit stop şampiyonasında Red Bull 255 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 122 puanla ikinci ve Williams 98 puanla üçüncü sırada.
Haas henüz puan alamadı.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|255
|2. Mercedes
|122
|3. Williams
|98
|4. Aston Martin
|92
|5. Ferrari
|88
|6. Alfa Romeo
|87
|7. Alpine
|72
|8. AlphaTauri
|49
|9. McLaren
|46
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.
Avusturya GP'de yapılan hiçbir pit stop, bu yılki en hızlı 10 pit stop arasına giremedi.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|Bahreyn
|1,93
|2. Red Bull
|Verstappen
|Azerbaycan
|1.98
|3. Red Bull
|Verstappen
|Portekiz
|1.98
|4. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.00
|5. Red Bull
|Verstappen
|Monako
|2.02
|6. Red Bull
|Perez
|Fransa
|2.04
|7. Aston Martin
|Stroll
|Portekiz
|2.08
|8. Red Bull
|Verstappen
|Steiermark
|2.09
|9. Williams
|Russell
|Azerbaycan
|2.13
|10. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Azerbaycan
|2.13
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Avusturya GP'nin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi
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