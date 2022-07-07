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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avusturya GP'de yağmur ihtimali azalıyor

Avusturya GP'de Perşembe günü yağmur ihtimali %70'lerde olsa da bunun dışında kuru bir hafta sonu bekleniyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Avusturya GP'de yağmur ihtimali azalıyor
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Formula 1'de sezonun 11. yarışı Red Bull'un evinde, Avusturya'da yer alan Red Bull Ring'de, gerçekleştirilecek. 

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya GP'de Sprint yarış formatı uygulanacak ve bu sezon 2. kez Sprint yarış izleyeceğiz. Sezonun ilk Sprint yarışı Imola'da gerçekleştirilmişti. 

F1, Britanya'daki aksiyon dolu yarışın ardından ara vermeden Avusturya'ya geliyor ve tıpkı Britanya'da olduğu gibi, bu hafta sonu da yağmur görebiliriz. 

Kanada ve Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında yağmur etkisini göstermişti. Hava tahminlerine göre, az da olsa bu hafta sonu da yağmur görme ihtimalimiz var. Speilberg'de son olarak 2020 yılında yağmur görmüştük. 

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Basın toplantılarının gerçekleştirileceği perşembe günü, Speilberg'de fırtına ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 21 ila 23 derece arasında olacak.

Perşembe günü sağanak yağmur ve fırtına Speilberg'i etkisi altına alacak olsa da Cuma gününün kuru geçeceği düşünülüyor.

Sprint yarış hafta sonunda olduğumuzdan cuma günü iki seans gerçekleştirilecek: 1. antrenman turları ve sıralama turları. Bu iki seansın da kuru ama rüzgarlı koşullarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

2. antrenman turlarının ve Sprint yarışın gerçekleştirileceği cumartesi günü yağmur ihtimali artıyor ama bu ihtimal, yine de oldukça düşük. F1'in cumartesi günü gerçekleştireceği Sprint yarışta yağmur olasılığı %15 civarında. Hava sıcaklığı ise 23 derece olacak. 

Son olarak ana yarışın gerçekleştirileceği pazar günü yağmur şansı daha da düşüyor. Spielberg'de görmeye alışık olduğumuz şekilde ufak yağmur geçişleri yaşanabilir ama bu bulutların pist üstünden geçme olasılığı düşük olarak nitelendiriliyor. Çok düşük bir olasılık olsa dahi yarış günü yağmur görmemiz tamamıyla imkansız değil. 

Red Bull Ring'de yarış günü hava sıcaklığı ise 21-22 derece arasında olacak. 

 

 

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