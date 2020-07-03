Avusturya GP'de pilot hakem Liuzzi oldu

Formula 1'de her yarış öncesinde bir pilot yarış hakem olarak seçiliyor ve diğer iki hakemle birlikte hafta sonu yaşanan olayları inceliyorlar.

Şimdiye kadar bu ismin kim olacağı belirsizdi ancak FIA, Avusturya GP için seçilen ismin Vitantonio Liuzzi olduğunu açıkladı.

İtalyan pilot, DTM hakemi Felix Holter ve Dr. Gerd Ennser ile birlikte hafta sonu yaşanan olaylara bakacaklar.

Liuzzi son dönemde herhangi bir yarış serisinde yarışmadı.