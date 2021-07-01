Avusturya GP'de pazar günü yağmur bekleniyor

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen ilk Avusturya yarış hafta sonunda yağmurun etkili olması bekleniyordu ancak hafta sonu boyunca aralıklarla yağmur geçişleri olsa da, bunlar hiçbir şekilde Formula 1 seanslarına denk gelmedi.

Bu hafta sonu öncesinde yağmur beklentisi vardı ancak pazar günü hariç yağmur ihtimali neredeyse hiç yok.

Cuma günü, hava 22 dereceye kadar düşecek ve hava bulutlu olacak. Fakat gün boyunca yağmur ihtimali %20'nin üzerine çıkmıyor.

Cumartesi günü hava hava sıcaklığı dört derece artarak 26 dereceyi bulacak. Gün boyu parçalı bulutlu bir hava olacak ve yağmur ihtimali sadece %7 olarak açıklandı.

Fakat pazar günü hava kötüleşecek. Yapılan tahminlere göre hava 22 derece olacak ve gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Bu sağanak yağmur, gece saatlerinde başlayacak ve yarışın olduğu saatlerde yağmur yağma ihtimali %90'ları bulacak. Hatta bu yağmur pazartesi günü de etkisini sürdürecek.

Üç günün tamamında da rüzgarın 10 km/s hızda esması bekleniyor.