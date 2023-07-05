Avusturya GP'de Newey'i 'endişelendiren' iki olay neydi?

Verstappen, Red Bull Ring'de üst üste beşinci zaferini elde ederek takımın 2023'te her yarışı kazanma rekorunu sürdürdü ve Red Bull şu anda sadece dokuz yarışın ardından şampiyonada 199 puanlık bir liderliğe sahip.

Her ne kadar Red Bull büyük bir avantaja sahip olsa da Newey, Verstappen'in Cumartesi günkü Sprint yarışının ilk turunda takım arkadaşı Sergio Perez'le yakın teması ve Hollandalı'nın en hızlı tur puanı için geç pit yapması nedeniyle endişelendiğini belirtti.

Perez, yağmurlu geçen Sprint'in başlangıcında Verstappen'i çimlere çıkmaya zorladı ve ikili, son Dünya Şampiyonu 4. virajda agresif bir geçişle liderliği geri almadan önce sıkı bir şekilde yarıştı.

Yarışta ise Verstappen, sondan bir önceki turda en hızlı tur puanını almak için pite girerek bonus puan elde etti.

Takımın sezona kusursuz bir başlangıç yapmasına rağmen Newey, Verstappen ve Perez arasında yaşanan kazanın işlerin ne kadar çabuk ters gidebileceğinin bir kanıtı olması nedeniyle takımı temkinli olmaya çağırdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1 Nation podcast'ine şunları söyledi: "Max ve Checo'nun 3. virajdaki mücadelesinde neredeyse gördüğümüz gibi, işler çok hızlı bir şekilde ters gidebilir, bu yüzden asla rahatlayamayız."

"Bu hafta sonu iyi bir tempomuz vardı ama engel yaratabilecek pek çok şey var ve takımlar gelişmeye devam ediyor, bu yüzden zorlamaya devam etmeliyiz."

Verstappen'in yarışın bitimine bir tur kala en hızlı tur puanı için pite girmesi hakkında Newey, şunları söyledi: "Biraz tedirgindim, ayrıca bu bizim için Takımlar Şampiyonası'nda fark yaratmadı - Checo zaten en hızlı tura sahipti ve görebildiğimiz kadarıyla başka kimse onu geçmeye çalışmak için pite girmeyecekti."

"Bu yüzden biraz gergindim ama Max'i değiştiremeyiz. O her zaman her şeyi yapmak ister ve mekanikerler pit stopta formdalardı."