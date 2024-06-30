Avusturya GP Yarış: Verstappen ile Norris çarpıştı, Russell kazandı!

Formula 1 2024 sezonunun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'si Spielberg'deki yüksek rakımlı Red Bull Ring'de başladı.

Zhou Guanyu aldığı ceza nedeniyle yarışa pit yolundan başladı, bu nedenle gridin son sırası boş kaldı. Zhou hariç tüm pilotlar sarı logolu orta hamur lastikleri tercih etti. Zhou ise sert lastikleri tercih etti.

Yarışın başında iyi bir şekilde kalkan Verstappen yerini korudu, Russell ikincilik için Norris'e atak yapsa da geçiş yapamadı. Hamilton ise Sainz'la girdiği mücadele sırasında pist dışına çıktı ve ardından Sainz'ı geçerek dördüncülüğe yerleşti ve önündeki takım arkadaşını takibe başladı.

Başlangıcın ardından Perez'in Leclerc'e teması nedeniyle Leclerc pite gelmek zorunda kaldı ve ön kanat değişikliği yapıldı. Monakolu pilot aynı zamanda sert lastiklere geçti. Perez Leclerc ile teması sırasında Piastri'yi de dışarı doğru itmişti.

Hamilton, 3. turda yaptığı atakla takım arkadaşını geride bırakıp üçüncülüğü alsa da Russell kısa süre sonra pozisyonunu geri aldı.

Sargeant da bu esnada pite geldi ve sert lastiklere geçti.

Hamilton'ın Sainz'ı geçişi pist dışına çıkması nedeniyle inceleme altına alınınca Hamilton ceza almamak adına pozisyonu Sainz'a geri verdi.

Piastri ise 8.turda önündeki Perez'e yaptığı atağı kazandı ve onu geride bırakarak altıncılığa yerleşti.

Bu esnada Hamilton da pozisyonu geri verdiği Sainz'ın peşini bırakmayarak yakın takibi sürdürdü.

Yarışın 11.turu itibariyle pitler başladı ve Magnussen ve Ricciardo art arda pite gelerek sert hamur lastiklere geçtiler. Bir tur sonra diğer Haas ile Hulkenberg de pite geldi, onu da Alonso takip etti. Hulkenberg sert lastiği tercih ederken Alonso orta hamuru seçti.

Önde Verstappen ile Norris arasındaki fark 13. tur itibariyle 5 saniyenin üzerine çıktı. En hızlı tur zamanı Norris'de olmasına rağmen Verstappen bu farkı kolayca açtı.

Albon, 14.tur itibariyle yarışa 18. olarak devam eden Leclerc'e atak yaparak onu geride bıraktı ve böylece Leclerc 19. sıraya geriledi.

Leclerc 17.tur itibariyle tekrar pite çağrıldı ve tekrar orta hamur lastiklere geçti ve böylece son sıraya düşmüş oldu.

Arkada Zhou, Hulkenberg ve Magnussen arasında bir rekabet başladı ve Haas pilotları sırasıyla Zhou'yu geride bırakarak 13 ve 14. oldular.

Geride Leclerc de Sargeant'ı geride bırakarak 19.'luğu aldı.

20.turda Ocon ve Bottas pite gelerek sert lastiklere geçtiler ve sırasıyla 17 ve 18. olarak piste geri döndüler. Bu esnada Alonso virajı alırken önündeki Zhou'ya arka çaprazdan temas ederek pist dışına çıkmasına neden oldu ve bu olay incelemeye alındı.

22.turda Hamilton ve Perez de arka arkaya pite geldiler ve sert lastiklere geçtiler. Bir tur ardından Russell ve Sainz da pite geldiler. Russell orta hamuru tercih ederken Sainz sert hamuru tercih etti.

Bir tur sonra ise öndeki Verstappen ve Norris sırasıyla pite geldiler ve sert lastiklere geçtiler. Bu esnada yarış liderliği Piastri'ye geçti.

Alonso'ya Zhou'ya olan temasından dolayı 10 saniye ceza gelirken, Hamilton ise pite girerken beyaz çizgiyi geçtiği için 5 saniye ceza aldı.

26.tur itibariyle yarış lideri olan Piastri pite geldi ve 6.olarak piste geri döndü.

Bu arada Norris ile Verstappen arasında pitten çıkarken yaşanan tehlikeli olay incelemeye alındı.

27. turda Perez önündeki erken pit yapan Hulkenberg'i geride bıraktı ve 7.liğe yerleşti.

Perez'e pit yolunda hızlandığı için 5 saniye zaman cezası verildi.

Alpine takım arkadaşları Gasly ve Ocon arasında 33.tur itibariyle kıyasıya bir mücadele başladı. Gasly önündeki Ocon'u yakından takibe aldı.

Bu esnada Leclerc pite girerek tekrar orta hamur lastiklere geçti.

Ocon önündeki Alonso'ya bir atak yaptı ve onu geride bıraktı. Fırsattan yararlanan Gasly de Alonso'yu geçti ve Ocon'a da atak yaptı. Ancak Ocon savunma yaptı ve Gasly pist dışına çıkmak zorunda kaldı. Böylece takım arkadaşları arasındaki gerilim devam etti.

Alonso geçilmesinin ardından pite geldi ve 10 saniyelik cezasını da çekerek sert hamur lastikleri taktı.

41.turda Gasly ve Ocon arasında yine tekerlek tekerleğe bir mücadele yaşandı ve Gasly, takım arkadaşını geçerek 8.liğe yerleşti.

Alex Albon da pite girerken beyaz çizgiyi geçmesi nedeniyle aynı Hamilton gibi 5 saniye zaman cezası aldı.

Yarışı üçüncü sürdüren Russell 47. turda pite gelerek orta hamurdan yeni set sert hamur lastiklere geçti ve Piastri'nin ardında 6. olarak piste geri döndü. Bir tur ardından Sainz da pite geldi ve orta hamur lastiklere geçti ve Russell'ın arkasında 6. olarak piste geri döndü.

49.turda Piastri Hamilton'a yaklaştı ve atak yaparak üçüncü sırayı aldı.

Pierre Gasly taze lastiklerle önündeki Leclerc'i geride bırakarak 11.sıraya yerleşti.

52.turda Verstappen ve Norris art arda pite geldiler ve Verstappen 6.5 saniyelik bir pit stop yaptı. Norris ise normal bir pit stop yaptı ve böylece ikilinin arasındaki fark 2 saniyeye düştü.

Norris'in ardından Piastri de pite geldi orta hamur lastikleri taktı.

53.turda Leclerc tekrar pite gelerek orta hamur lastiklere geçti.

54.turda Hamilton da pite geldi ve cezasını çekti ve orta hamur lastikleri takarak piste 6. olarak geri döndü.

Bu esnada Norris, Verstappen'e olan farkını 1 saniyenin altına indirdi ve 55.turda yaptığı ilk atakta geçiş yapamadı. Norris Verstappen'i kovalarken birçok pist limiti ihlali yaptı ve bu nedenle kendisine siyah beyaz bayrak gösterildi.

59.turda Norris, Verstappen'i geçti ama geçiş sırasında pist dışına çıktı. Ancak çok kısa süre sonra Verstappen yerini geri aldı.

61.turda Norris, Verstappen'e karşı tekrar ataklar yapmayı denedi ancak başarılı olamadı.

63.turda Norris, Verstappen'e hamle yaptı ve Verstappen'i pist dışına doğru zorladı, Verstappen pist dışından geçerek önde kaldı. 64.turda Norris tekrar Verstappen'e atak yaptı ve ikili temas etti, Verstappen'in sol arka lastiği patladı ve yerini koruyamadı. Norris öne geçti.

Tam o sırada Norris'e pist limitlerinden dolayı 5 saniye zaman cezası geldi. Ardından temastan dolayı Norris'in de arka sağ lastiği patladı. İki pilot da yavaşlayarak pite gelmek zorunda kaldı.

Bu esnada Russell liderliği aldı. Sıralama Sainz, Piastri, Hamilton ve pitten çıkan Verstappen şeklinde devam etti. Norris pite geldikten sonra aldığı hasar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Piastri de atak yaparak Sainz'ı geride bıraktı ve ikinciliğe yerleşti.

Norris ve Verstappen'in temasından kaynaklı olarak pistte olan parçaların temizlenmesi için kısa süreli sanal güvenlik aracı çıktı. Ardından yeşil bayraklar çıktı ve Russell'ın liderliği devam etti.

68.turda yarışı 5. sürdüren Verstappen'e yaşanan temastan dolayı 10 saniye zaman cezası aldı.

Yarışın bitimine 3 tur kala Piastri Russell'ı yakın takibe aldı. Ancak geçiş fırsatı bulamadı.

Böylece Russell yarışı kazandı, Piastri ikinci, Sainz üçüncü oldu. Hamilton dördüncü olurken 10 saniyesi cezası olan Verstappen 5. sırada finiş gördü. Hulkenberg, Perez, Magnussen, Ricciardo ve Gasly ilk 10'u tamamladı.

Yarış Sonucu