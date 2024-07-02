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Formula 1 Avusturya GP

Avusturya GP yarış hakemi Herbert: "Verstappen diğerlerinin gözünü korkutuyor"

FIA yarış hakemi Johnny Herbert, Max Verstappen'e verilen cezayı açıkladı.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38

Formula 1 sezonunun şu ana kadar en çok konuşulan anı Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lando Norris arasındaki temastı.

Hakemler suçlu taraf olarak Red Bull pilotunu işaret etti fakat bu durum tüm taraftarların hoşuna gitmedi.

Eski F1 pilotu Johnny Herbert, Red Bull Ring'deki resmi FIA hakemlerinden biriydi.

Coin Poker 'e konuşan Herbert, karar verme sürecini ve neden Verstappen'in suçlu taraf olarak seçildiğini açıkladı.

Herbert şöyle dedi: "Bu Max'in hatasıydı. O sert bir yarışçı. Onu yenmek çok ama çok zor. Herkesin gözünü korkutuyor."

"Bu gözdağı Lewis, Michael Schumacher ve Ayrton Senna'nın her zaman yaptığı bir şey."

"Max'in bugünkü sürüşüyle karşı karşıya kaldığınızda, Lando olarak 'Ben buradayım. Senin yanındayım. Beni pist dışına itmeye çalışıyorsun fakat hiçbir yere gitmeyeceğim' demeniz lazım."

"Lando doğru olanı yaptı. Hareket etmedi. Hareket etmek zorunda değildi."

"Bazı insanlar direksiyonu hareket ettirebileceğini söyledi. Fakat Max'i böyle yenemezsiniz ya da yarışı böyle kazanamazsınız."

"Bu yaklaşım her zaman Max'in bir parçası oldu. Bir süredir bunu görmüyorduk çünkü çok baskındı. Şimdi baskı altında nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak. Cezayı ve lisansındaki iki ceza puanını kabul etmedi. Eminim ki bu duruma tekrar düşmemesi gerektiğinin farkındadır çünkü bu durum dünya şampiyonluğunu kazanma şansına zarar verecek."

"Uzun zaman sonra ilk kez baskı altında olması iyi bir şey. Lando ve McLaren bu konuda çok çalıştılar ve şimdi ilk çatlakların ortaya çıktığını görebilirsiniz."

"Max, bazen çok ileri giden ve bazen de başını belaya sokan sert karakterini yeniden ortaya çıkarmak zorunda kaldı."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Mark Sutton


Hollandalı'nın kasıtlı bir hamle yapıp yapmadığı sorulduğunda Herbert şöyle diyor: "Kasıtlıydı, bu yüzden 'gözdağı' kelimesini kullandım. Başını belaya sokmadan sınırları zorluyor. Fakat bunu her zaman yapıyordu."

"Mücadeleyi severim çünkü bu yarışın önemli bir parçasıdır. Ancak birisinin kasıtlı olarak pist dışına itilmesi hoş değil. Böyle olmamalı."

"Her şey aracı konumlandırmasıyla ilgili. Aracını çok iyi yerleştiriyor ama sürücüler arasında yazılı olmayan kuralların dışına çıkma eğiliminde. Bunu Avusturya'da gördük."

Sonunda, Norris'in yarış dışı kalmasına rağmen verilen ceza 10 saniyeydi.

Herbert, "On saniyelik ceza FIA kurallarına göre verilebilecek en ağır cezaydı. McLaren daha ağır bir ceza olması gerektiğini düşünüyordu ama bu tüm takımların oynadığı bir oyun. Bu mümkün olan en ağır cezaydı."

"Verstappen her halükarda yanlış yapmadığını düşünecek. Bu onun zihniyetini değiştirecek mi? Muhtemelen değiştirmeyecek."

"Yarışma şeklini de değiştirmeyecek. Michael Schumacher gibi daha önce hiçbir sürücü yaklaşımını değiştirmedi. Değiştirmesini de istemiyorum."

"Bunu gerçekten heyecan verici buluyorum." dedi.

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