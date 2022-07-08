Avusturya GP: Verstappen pole'de, iki Mercedes pilotu da kaza yaptı!

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Formula 1'de sezonun 11. yarışı Red Bull'un evinde, Avusturya'da yer alan Red Bull Ring'de, gerçekleştiriliyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya GP'de Sprint yarış formatı uygulanıyor. Bundan ötürü sıralama seansı bugündü ve 1. antrenman seansından 2.5 saat sonra sıralama seansına başladı.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'e gitti ve Hollandalı pilot, Red Bull'un evinde pole pozisyonuna uzandı.

Yarın gerçekleştirilecek 24 turluk sprint yarışına Verstappen ilk sıradan başlayacak, arkasında ise Charles Leclerc yer alacak.

Sprint yarışı yarın TSİ 17.30'da başlayacak.

Yarış gridi:

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen, Leclerc'in 0.029 sn önünde pole'de; Mercedes pilotları kaza yaptılar

Beş pilotun daha elenmesinin ardından Q3 başladı ve gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. Seansta ilk olarak Russell turunu tamamladı ve turunu tamamlayan ilk pole adayı olarak zirveye yükseldi. Hamilton ise ilk sektörün ardından turunu bıraktı.

Sonrasında Leclerc çizgiyi geçti ve ilk sıraya yükseldi. Onun arkasına Sainz yerleşti. Son olarak Verstappen çizgiyi geçti ve 0.091 saniye farkla zirveye çıktı.

Böylelikle ilk turların ardından Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Russell ilk 5'i oluştu.

Mercedes pilotları ilk denemelerin ardından pistte kalmaya devam ettiler. Hamilton, ilk turunu bırakmasının ardından ikinci turundaydı ancak bu turda kaza yaptı. İngiliz pilot, 7. viraja girerken aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere yan bir şekilde çarptı. Seans boyunca hızlı bir görüntü çizen Hamilton'ın durumu iyiydi ama araç hasar almıştı. Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı.

Hamilton'ın aracının kaldırılmasıyla birlikte, bitime 5 dakika kala yeniden yeşil bayraklar sallandı ve Russell'ın hemen piste çıktığını gördük. İngiliz pilot, zaman turunu bitirmek üzereydi ki 10. virajda aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere girdi. Russell'ın durumu iyiydi ama araç arkadan ciddi bir darbe aldı. Böylelikle iki Mercedes pilotu birden kaza yaparak seansa erken veda etmiş oldu.

Russell'ın aracının da kaldırılmasıyla birlikte, seans bir kez daha başladı ve bitime 2 dakika kala devam edebilen tüm pilotlar piste çıktılar.

İlk olarak Leclerc çizgiyi geçti ve ilk sıraya yükseldi. Ardından Sainz geldi ve takım arkadaşının arkasında 2. sıraya çıktı.

Son olarak Verstappen geldi ve 1:04.984 ile pole pozisyonuna uzandı. Hollandalı pilot, Leclerc'in sadece 0.029 saniye önünde en hızlı isim olurken; bugün 1:04'lere inen de tek isimdi.

Leclerc, seansın sonunda kısa bir süreliğine ilk sıraya yükselse de Verstappen'e geçildi ve ikinci oldu. Sainz ise Verstappen'in 0.082 sn arkasında üçüncü oldu. Böylelikle ilk 3'te yer alan pilotlar 0.1 sn içerisinde yer almış oldular.

Sergio Perez, yarın dördüncü sıradan start alacak. Onun yanında ise George Russell olacak. İngiliz pilot, kazaya rağmen 5. olmayı başardı.

Esteban Ocon 6. en hızlı zamanı kaydederken; Kevin Magnussen ile Mick Schumacher onun arkasında yer alıyorlar.

Fernando Alonso 9. olurken; kaza yapan Hamilton ilk 10'u tamamladı.

Seans sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Leclerc yine lider, Verstappen ikinci

İlk bölümde 5 pilotun elenmesiyle birlikte, 15 pilot ikinci seansla devam ettiler. İkinci seanstaki ilk turların ardından Hamilton 1:05.538 ile ilk sırada yer alıyordu. Onun 0.030 saniye arkasında ise Verstappen vardı.

Diğer Mercedes pilotu Russell, takım arkadaşının 0.233 saniye arkasında üçüncüydü. Ferrari pilotları ise 4 ve 5. sıradalardı.

Sonrasında Hamilton derecesini geliştirdi ve 1:05.475 yaparak Verstappen'le arasındaki farkı 0.093 saniyeye çıkardı.

Bu noktada Albon, Pierre Gasly, Norris, Alonso ve Tsunoda elenme bölgesindeydi. Sonrasında Alonso turunu tamamladı ve 6. sıraya yükseldi.

Seansın bitimine 3 dakika kala son turları görmeyi başladık. Leclerc 1:05.287 ile ilk sıraya yükseldi. Norris ise turunu tamamladı ama turu silindi.

Seans sonunda yine Leclerc en hızlı isimdi. Onu Verstappen ile Hamilton takip etti. Sainz, Russell ve Perez ilk 6'yı tamamladılar. Kevin Magnussen 7. oldu, Esteban Ocon ise 8. sırayı aldı. Fernando Alonso ile Mick Schumacher ise ilk 10'u tamamladılar.

Seans sonunda Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda, Norris son 5 sıradaydı ve bu isimler elendi.

Gasly 11. sırada yer aldı ve elenen ilk isim oldu. Büyük oranda güncellenen Albon ile Bottas onu takip ederken; ilk virajda aracı kaybeden Tsunoda 14. oldu. Japon pilot, ilk virajdaki hatasının ardından sinirliydi.

Seans içerisinde temiz bir tur atamayan Norris ise 15. oldu. İngiliz pilotun 1. antrenman seansının büyük çoğunluğunu kaçırdığı düşünüldüğünde, yine de iyi bir iş çıkardığı söylenebilir.

Seans sonucu:

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Leclerc lider, Ferrari 1-2

18 dakikalık seansta ilk turların tamamlanmasının ardından Carlos Sainz liderdi ancak 10. virajdaki pist limiti ihlalinden dolayı İspanyol pilotun turu silindi. Sonrasında Verstappen zirveye yükseldi ancak onun da 10. virajda ihlalden dolayı turu silindi.

Bu ihlallerin ardından Alonso ile Hamilton turlamaya devam ettiler ve Hamilton, Perez, Alonso, Leclerc, Russell, Sainz ilk 6'sı oluştu.

Turu silinen Verstappen, ilk temiz turunu tamamlamasının ardından zirveye yükselmişti ki Sainz gelip en hızlı turu aldı. Ancak kısa süre sonra Leclerc geldi ve ilk sıraya yükseldi.

Böylelikle en hızlı isim Leclerc oldu, Ferrari 1-2 yaptı. Verstappen ise üçüncü sırayı aldı. Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın önünde 4. sırayı aldı. Sergio Perez ise ilk 6'yı tamamladı.

Seansın sonunda elenen isimler şöyleydi: Ricciardo, Zhou, Vettel, Latifi, Stroll.

Daniel Ricciardo, 1. antrenman seansındaki DRS sorunlarının ardından sıralama turlarında istediğini bulamadı ve 16. olarak elendi.

Aston Martin pilotları, Britanya'nın ardından Avusturya'da da Q1'de elendiler. Lance Stroll 17. olurken, son turu silinen Sebastian Vettel son sırayı aldı.

Britanya'daki kazasının ardından araca dönen Guanyu Zhou 18. olurken, Britanya'da kariyerinde ilk kez Q3'e kalan Nicholas Latifi 19. olabildi.

Seans sonucu: