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Formula 1 / Avusturya GP Sıralama turları raporu

Avusturya GP: Verstappen pole'de, iki Mercedes pilotu da kaza yaptı!

Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'e gitti

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Avusturya GP: Verstappen pole'de, iki Mercedes pilotu da kaza yaptı!
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Formula 1'de sezonun 11. yarışı Red Bull'un evinde, Avusturya'da yer alan Red Bull Ring'de, gerçekleştiriliyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya GP'de Sprint yarış formatı uygulanıyor. Bundan ötürü sıralama seansı bugündü ve 1. antrenman seansından 2.5 saat sonra sıralama seansına başladı.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'e gitti ve Hollandalı pilot, Red Bull'un evinde pole pozisyonuna uzandı. 

Yarın gerçekleştirilecek 24 turluk sprint yarışına Verstappen ilk sıradan başlayacak, arkasında ise Charles Leclerc yer alacak. 

Sprint yarışı yarın TSİ 17.30'da başlayacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 0 1'04.984     239.209
2 Monaco Charles Leclerc 0 1'05.013 0.029   239.102
3 Spain Carlos Sainz Jr. 0 1'05.066 0.082   238.908
4 Mexico Sergio Perez 0 1'05.404 0.420   237.673
5 United Kingdom George Russell 0 1'05.431 0.447   237.575
6 France Esteban Ocon 0 1'05.726 0.742   236.509
7 Denmark Kevin Magnussen 0 1'05.879 0.895   235.959
8 Germany Mick Schumacher 0 1'06.011 1.027   235.488
9 Spain Fernando Alonso 0 1'06.103 1.119   235.160
10 United Kingdom Lewis Hamilton 0 1'13.151 8.167   212.502
11 France Pierre Gasly 0 1'06.160 1.176   234.957
12 Thailand Alexander Albon 0 1'06.230 1.246   234.709
13 Japan Yuki Tsunoda 0 1'06.851 1.867   232.529
14 United Kingdom Lando Norris 0 1'25.847 20.863   181.075
15 Australia Daniel Ricciardo 0 1'06.613 1.629   233.359
16 Canada Lance Stroll 0 1'06.847 1.863   232.542
17 China Guan Yu Zhou 0 1'06.901 1.917   232.355
18 Canada Nicholas Latifi 0 1'07.003 2.019   232.001
19 Germany Sebastian Vettel 0 1'07.083 2.099   231.724
20 Finland Valtteri Bottas 0 1'06.319 1.335   234.394
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Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen, Leclerc'in 0.029 sn önünde pole'de; Mercedes pilotları kaza yaptılar

Beş pilotun daha elenmesinin ardından Q3 başladı ve gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. Seansta ilk olarak Russell turunu tamamladı ve turunu tamamlayan ilk pole adayı olarak zirveye yükseldi. Hamilton ise ilk sektörün ardından turunu bıraktı. 

Sonrasında Leclerc çizgiyi geçti ve ilk sıraya yükseldi. Onun arkasına Sainz yerleşti. Son olarak Verstappen çizgiyi geçti ve 0.091 saniye farkla zirveye çıktı. 

Böylelikle ilk turların ardından Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Russell ilk 5'i oluştu.

Mercedes pilotları ilk denemelerin ardından pistte kalmaya devam ettiler. Hamilton, ilk turunu bırakmasının ardından ikinci turundaydı ancak bu turda kaza yaptı. İngiliz pilot, 7. viraja girerken aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere yan bir şekilde çarptı. Seans boyunca hızlı bir görüntü çizen Hamilton'ın durumu iyiydi ama araç hasar almıştı. Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı. 

Hamilton'ın aracının kaldırılmasıyla birlikte, bitime 5 dakika kala yeniden yeşil bayraklar sallandı ve Russell'ın hemen piste çıktığını gördük. İngiliz pilot, zaman turunu bitirmek üzereydi ki 10. virajda aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere girdi. Russell'ın durumu iyiydi ama araç arkadan ciddi bir darbe aldı. Böylelikle iki Mercedes pilotu birden kaza yaparak seansa erken veda etmiş oldu. 

Russell'ın aracının da kaldırılmasıyla birlikte, seans bir kez daha başladı ve bitime 2 dakika kala devam edebilen tüm pilotlar piste çıktılar. 

İlk olarak Leclerc çizgiyi geçti ve ilk sıraya yükseldi. Ardından Sainz geldi ve takım arkadaşının arkasında 2. sıraya çıktı. 

Son olarak Verstappen geldi ve 1:04.984 ile pole pozisyonuna uzandı. Hollandalı pilot, Leclerc'in sadece 0.029 saniye önünde en hızlı isim olurken; bugün 1:04'lere inen de tek isimdi. 

Leclerc, seansın sonunda kısa bir süreliğine ilk sıraya yükselse de Verstappen'e geçildi ve ikinci oldu. Sainz ise Verstappen'in 0.082 sn arkasında üçüncü oldu. Böylelikle ilk 3'te yer alan pilotlar 0.1 sn içerisinde yer almış oldular. 

Sergio Perez, yarın dördüncü sıradan start alacak. Onun yanında ise George Russell olacak. İngiliz pilot, kazaya rağmen 5. olmayı başardı. 

Esteban Ocon 6. en hızlı zamanı kaydederken; Kevin Magnussen ile Mick Schumacher onun arkasında yer alıyorlar. 

Fernando Alonso 9. olurken; kaza yapan Hamilton ilk 10'u tamamladı. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 7 1'04.984     239.209
2 Monaco Charles Leclerc 8 1'05.013 0.029 0.029 239.102
3 Spain Carlos Sainz Jr. 8 1'05.066 0.082 0.053 238.908
4 Mexico Sergio Perez 6 1'05.404 0.420 0.338 237.673
5 United Kingdom George Russell 7 1'05.431 0.447 0.027 237.575
6 France Esteban Ocon 7 1'05.726 0.742 0.295 236.509
7 Denmark Kevin Magnussen 7 1'05.879 0.895 0.153 235.959
8 Germany Mick Schumacher 7 1'06.011 1.027 0.132 235.488
9 Spain Fernando Alonso 8 1'06.103 1.119 0.092 235.160
10 United Kingdom Lewis Hamilton 4 1'13.151 8.167 7.048 212.502
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Leclerc yine lider, Verstappen ikinci

İlk bölümde 5 pilotun elenmesiyle birlikte, 15 pilot ikinci seansla devam ettiler. İkinci seanstaki ilk turların ardından Hamilton 1:05.538 ile ilk sırada yer alıyordu. Onun 0.030 saniye arkasında ise Verstappen vardı. 

Diğer Mercedes pilotu Russell, takım arkadaşının 0.233 saniye arkasında üçüncüydü. Ferrari pilotları ise 4 ve 5. sıradalardı. 

Sonrasında Hamilton derecesini geliştirdi ve 1:05.475 yaparak Verstappen'le arasındaki farkı 0.093 saniyeye çıkardı. 

Bu noktada Albon, Pierre Gasly, Norris, Alonso ve Tsunoda elenme bölgesindeydi. Sonrasında Alonso turunu tamamladı ve 6. sıraya yükseldi. 

Seansın bitimine 3 dakika kala son turları görmeyi başladık. Leclerc 1:05.287 ile ilk sıraya yükseldi. Norris ise turunu tamamladı ama turu silindi. 

Seans sonunda yine Leclerc en hızlı isimdi. Onu Verstappen ile Hamilton takip etti. Sainz, Russell ve Perez ilk 6'yı tamamladılar. Kevin Magnussen 7. oldu, Esteban Ocon ise 8. sırayı aldı. Fernando Alonso ile Mick Schumacher ise ilk 10'u tamamladılar. 

Seans sonunda Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda, Norris son 5 sıradaydı ve bu isimler elendi. 

Gasly 11. sırada yer aldı ve elenen ilk isim oldu. Büyük oranda güncellenen Albon ile Bottas onu takip ederken; ilk virajda aracı kaybeden Tsunoda 14. oldu. Japon pilot, ilk virajdaki hatasının ardından sinirliydi. 

Seans içerisinde temiz bir tur atamayan Norris ise 15. oldu. İngiliz pilotun 1. antrenman seansının büyük çoğunluğunu kaçırdığı düşünüldüğünde, yine de iyi bir iş çıkardığı söylenebilir.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 18 1'05.287     238.099
2 Netherlands Max Verstappen 12 1'05.374 0.087 0.087 237.782
3 United Kingdom Lewis Hamilton 16 1'05.475 0.188 0.101 237.415
4 Spain Carlos Sainz Jr. 18 1'05.576 0.289 0.101 237.050
5 United Kingdom George Russell 17 1'05.697 0.410 0.121 236.613
6 Mexico Sergio Perez 18 1'05.805 0.518 0.108 236.225
7 Denmark Kevin Magnussen 15 1'05.894 0.607 0.089 235.906
8 France Esteban Ocon 20 1'05.993 0.706 0.099 235.552
9 Spain Fernando Alonso 14 1'06.082 0.795 0.089 235.235
10 Germany Mick Schumacher 15 1'06.151 0.864 0.069 234.989
11 France Pierre Gasly 20 1'06.160 0.873 0.009 234.957
12 Thailand Alexander Albon 15 1'06.230 0.943 0.070 234.709
13 Finland Valtteri Bottas 14 1'06.319 1.032 0.089 234.394
14 Japan Yuki Tsunoda 19 1'06.851 1.564 0.532 232.529
15 United Kingdom Lando Norris 19 1'25.847 20.560 18.996 181.075
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Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Leclerc lider, Ferrari 1-2

18 dakikalık seansta ilk turların tamamlanmasının ardından Carlos Sainz liderdi ancak 10. virajdaki pist limiti ihlalinden dolayı İspanyol pilotun turu silindi. Sonrasında Verstappen zirveye yükseldi ancak onun da 10. virajda ihlalden dolayı turu silindi. 

Bu ihlallerin ardından Alonso ile Hamilton turlamaya devam ettiler ve Hamilton, Perez, Alonso, Leclerc, Russell, Sainz ilk 6'sı oluştu.

Turu silinen Verstappen, ilk temiz turunu tamamlamasının ardından zirveye yükselmişti ki Sainz gelip en hızlı turu aldı. Ancak kısa süre sonra Leclerc geldi ve ilk sıraya yükseldi. 

Böylelikle en hızlı isim Leclerc oldu, Ferrari 1-2 yaptı. Verstappen ise üçüncü sırayı aldı. Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın önünde 4. sırayı aldı. Sergio Perez ise ilk 6'yı tamamladı. 

Seansın sonunda elenen isimler şöyleydi: Ricciardo, Zhou, Vettel, Latifi, Stroll. 

Daniel Ricciardo, 1. antrenman seansındaki DRS sorunlarının ardından sıralama turlarında istediğini bulamadı ve 16. olarak elendi. 

Aston Martin pilotları, Britanya'nın ardından Avusturya'da da Q1'de elendiler. Lance Stroll 17. olurken, son turu silinen Sebastian Vettel son sırayı aldı. 

Britanya'daki kazasının ardından araca dönen Guanyu Zhou 18. olurken, Britanya'da kariyerinde ilk kez Q3'e kalan Nicholas Latifi 19. olabildi. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 8 1'05.419     237.619
2 Spain Carlos Sainz Jr. 8 1'05.660 0.241 0.241 236.746
3 Netherlands Max Verstappen 6 1'05.852 0.433 0.192 236.056
4 Spain Fernando Alonso 8 1'06.016 0.597 0.164 235.470
5 United Kingdom Lewis Hamilton 8 1'06.079 0.660 0.063 235.245
6 Mexico Sergio Perez 9 1'06.143 0.724 0.064 235.018
7 United Kingdom George Russell 8 1'06.235 0.816 0.092 234.691
8 United Kingdom Lando Norris 11 1'06.330 0.911 0.095 234.355
9 Denmark Kevin Magnussen 9 1'06.366 0.947 0.036 234.228
10 Germany Mick Schumacher 9 1'06.405 0.986 0.039 234.090
11 Finland Valtteri Bottas 8 1'06.442 1.023 0.037 233.960
12 Japan Yuki Tsunoda 11 1'06.463 1.044 0.021 233.886
13 France Esteban Ocon 10 1'06.468 1.049 0.005 233.868
14 Thailand Alexander Albon 9 1'06.516 1.097 0.048 233.700
15 France Pierre Gasly 11 1'06.589 1.170 0.073 233.443
16 Australia Daniel Ricciardo 10 1'06.613 1.194 0.024 233.359
17 Canada Lance Stroll 12 1'06.847 1.428 0.234 232.542
18 China Guan Yu Zhou 9 1'06.901 1.482 0.054 232.355
19 Canada Nicholas Latifi 9 1'07.003 1.584 0.102 232.001
20 Germany Sebastian Vettel 12 1'07.083 1.664 0.080 231.724
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