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Formula 1 / Avusturya GP Sıralama turları raporu

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışı olan Avusturya GP öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!

Red Bull Ring'de arka arkaya gerçekleştirilen ikinci yarış hafta sonunda Red Bull ve Mercedes'in yine pole pozisyonu savaşında olacağı düşünülüyordu. Beklendiği üzere pole pozisyonu için bu iki takım mücadele etti ve ayrıca Lando Norris de bu mücadeleye dahil oldu.

Ancak Max Verstappen, seansın başından itibaren her zaman hatasız turlar attı ve pazar günü yapılacak yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'03.720  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'03.768 0.048
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'03.990 0.270
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'04.014 0.294
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'04.049 0.329
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'04.107 0.387
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'04.273 0.553
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'04.570 0.850
9 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'04.591 0.871
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'04.618 0.898
11 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'04.559 0.839
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'04.600 0.880
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'04.719 0.999
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'04.856 1.136
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'05.083 1.363
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'05.009 1.289
17 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'05.051 1.331
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'05.195 1.475
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'05.427 1.707
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1'05.951 2.231
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Üçüncü bölüm: Verstappen yine pole'de, Norris ikinci!

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, Mercedes, AlphaTauri, Aston Martin pilotlarının yanı sıra  Williams'tan George Russell ve McLaren'dan Lando Norris kaldı.

Verstappen, sıralama turlarındaki ilk turların ardından 1:03.720 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı.

İlk turların ardından Norris sürpriz şekilde Mercedes pilotlarının önünde ikinci sırada yer alırken, Hamilton ve Bottas 3. ve 4. sıralarda yer aldılar.

Verstappen son denemesinde en hızlı derecesini geliştiremedi fakat sıralama turlarını ilk tamamlayarak pazar günkü yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Bu, Hollandalı pilotun arka arkaya üçüncü pole pozisyonu olurken, bu yılki pole sayısını dörde yükseltti.

Sıralama turlarının yıldızlarından birisi hiç şüphesiz Lando Norris'ti. McLaren pilotu son bölümde harika turlar çıkardı ve pole pozisyonunu sadece 0.042 saniye farkla kaçırdı. İngiliz pilot böylelikle en iyi sıralama pozisyonunu yakaladı.

Perez ilk turların ardından beşinci sırada yer alsa da, son denemesinde 1:03.990 yaptı ve 1:04'ün altına inebilen üç isimden birisi olarak üçüncü oldu.

Mercedes pilotları, son denemelerinde zamanlarını geliştiremediler. Hamilton en hızlı turunda Perez'in 0.024 saniye ardında kalıp dördüncü olurken, onu da sadece 0.035 saniye geriden Bottas takip etti.

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, son bölüme kalmayı başardıkları gibi, yarınki yarışa 6. ve 7. sıralardan başlama hakkı elde ettiler.

Sebastian Vettel AlphaTauri sürücülerinin yaklaşık 0.3 saniye gerisinde sekizinci olurken, günün sürprizi olan Russell son turuyla beraber dokuzuncu oldu ve Williams kariyerinin en iyi start pozisyonunu yakaladı.

İlk onu Lance Stroll tamamladı. İlk beşteki sürücülerin tamamı yarışa orta lastikle başlayacak.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 7 1'03.720  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'03.768 0.048
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 7 1'03.990 0.270
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'04.014 0.294
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'04.049 0.329
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'04.107 0.387
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'04.273 0.553
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'04.570 0.850
9 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 3 1'04.591 0.871
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'04.618 0.898
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George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İkinci bölüm: Verstappen yine lider, Russell son bölüme kaldı

İkinci bölümün ilk dakikalarında piste çıkan tek isim Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez'di ve orta lastikle 1:04.554 yaptı.

Son 10 dakikaya girilirken sürücüler peş peşe piste çıktılar.

Sonrasında Lewis Hamilton 1:04.501 yapsa da, Max Verstappen'den 1:04.208 geldi ve liderliği eline geçirdi. Bu iki pilotun ikisi de en hızlı turlarını orta lastikle attı.

İlk turların ardından Verstappen, Norris, Perez, Vettel, Hamilton, Stroll, Gasly, Bottas, Russell ve Tsunoda sıralaması oluştu. Verstappen, Norris, Pere, Hamilton ve Bottas en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar. Diğer isimler ise yumuşak lastikle kaydettiler.

Verstappen seansın son anlarında orta lastikle 1:03.927 yaptı ve seansı ilk sırada tamamladı.

Hamilton 0.331 saniye geride ikinci olurken, Bottas 0.449 saniye geride üçüncü ve Gasly 0.485 saniye geride dördüncü oldu.

Son bölüme kalmayı başaran Verstappen, Hamilton, Bottas, Norris, Perez ve Russell yarışa orta lastiklerle başlayacaklar.

Bu bölümün sürpriz hiç şüphesiz George Russell'ın sıralama turlarında son bölüme kalmasıydı. İngiliz pilot harika bir son tur çıkardı ve son bölüme kalmayı başardı. Bunu da orta lastikle yaptı.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, orta lastiklerle son bölüme kalmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. İkili sırasıyla 11. ve 12. oldular.

Daniel Ricciardo, takım arkadaşının orta lastikle son bölüme kaldığı seansta 13. olup elenirken, Fernando Alonso sıralama turlarındaki son turunda Sebastian Vettel tarafından engellendi.

İspanyol pilot, Vettel'in kendisini engellemesi nedeniyle çok sinirliydi ve Alman pilota tepki gösterdi. Alonso yarışa 14. sıradan başlayacak.

15. sırada ise Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi yer aldı.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'03.927  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'04.258 0.331
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'04.376 0.449
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'04.412 0.485
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'04.415 0.488
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 9 1'04.483 0.556
7 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 5 1'04.493 0.566
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'04.518 0.591
9 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'04.547 0.620
10 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 6 1'04.553 0.626
11 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'04.559 0.632
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'04.600 0.673
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'04.719 0.792
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'04.856 0.929
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 1'05.083 1.156
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Birinci bölüm: Verstappen lider, Raikkonen ve Ocon elendi

20 sürücünün tamamının piste çıktığı sıralama turlarının ilk bölümünde, sürücüler ilk dakikaları garajda geçirdiler ve sonrasında piste çıkarak zaman turu denemesi yapmaya başladılar.

Red Bull pilotu Max Verstappen, yumuşak lastikle attığı 1:04.249'luk turuyla ilk dakikalarda zirveye yerleşmeyi başardı.

Bu derece seans boyunca kimse tarafından geçilemedi ve Hollandalı pilot ilk seansın en hızlı ismi oldu.

McLaren pilotu Lando Norris 1:04.345'lik turuyla beraber sadece0 .096 saniye geride ikinci olurken, Alpine pilotu Fernando Alonso da sadece 0.223 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, bu bölümü sırasıyla dördüncü ve beşinci bitirdiler.

Sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele çok yakındı ve Kimi Raikkonen ikinci bölüme kalmayı sadece 0.032 saniye ile kaçırıp 16. oldu.

Ayrıca son yarışlarda epey zorlanan Alpine pilotu Esteban Ocon, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun üçüncü olduğu seansta ancak 17. oldu ve ilk bölümde elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'04.249  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'04.345 0.096
3 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 3 1'04.472 0.223
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'04.506 0.257
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'04.563 0.314
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 9 1'04.596 0.347
7 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'04.782 0.533
8 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 8 1'04.833 0.584
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 1'04.841 0.592
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 9 1'04.846 0.597
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'04.906 0.657
12 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 6 1'04.907 0.658
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 9 1'04.927 0.678
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 9 1'04.967 0.718
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 9 1'04.977 0.728
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 9 1'05.009 0.760
17 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'05.051 0.802
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 6 1'05.195 0.946
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 9 1'05.427 1.178
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 9 1'05.951 1.702
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