Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!

Red Bull Ring'de arka arkaya gerçekleştirilen ikinci yarış hafta sonunda Red Bull ve Mercedes'in yine pole pozisyonu savaşında olacağı düşünülüyordu. Beklendiği üzere pole pozisyonu için bu iki takım mücadele etti ve ayrıca Lando Norris de bu mücadeleye dahil oldu.

Ancak Max Verstappen, seansın başından itibaren her zaman hatasız turlar attı ve pazar günü yapılacak yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Yarış gridi:

Üçüncü bölüm: Verstappen yine pole'de, Norris ikinci!

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, Mercedes, AlphaTauri, Aston Martin pilotlarının yanı sıra Williams'tan George Russell ve McLaren'dan Lando Norris kaldı.

Verstappen, sıralama turlarındaki ilk turların ardından 1:03.720 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı.

İlk turların ardından Norris sürpriz şekilde Mercedes pilotlarının önünde ikinci sırada yer alırken, Hamilton ve Bottas 3. ve 4. sıralarda yer aldılar.

Verstappen son denemesinde en hızlı derecesini geliştiremedi fakat sıralama turlarını ilk tamamlayarak pazar günkü yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Bu, Hollandalı pilotun arka arkaya üçüncü pole pozisyonu olurken, bu yılki pole sayısını dörde yükseltti.

Sıralama turlarının yıldızlarından birisi hiç şüphesiz Lando Norris'ti. McLaren pilotu son bölümde harika turlar çıkardı ve pole pozisyonunu sadece 0.042 saniye farkla kaçırdı. İngiliz pilot böylelikle en iyi sıralama pozisyonunu yakaladı.

Perez ilk turların ardından beşinci sırada yer alsa da, son denemesinde 1:03.990 yaptı ve 1:04'ün altına inebilen üç isimden birisi olarak üçüncü oldu.

Mercedes pilotları, son denemelerinde zamanlarını geliştiremediler. Hamilton en hızlı turunda Perez'in 0.024 saniye ardında kalıp dördüncü olurken, onu da sadece 0.035 saniye geriden Bottas takip etti.

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, son bölüme kalmayı başardıkları gibi, yarınki yarışa 6. ve 7. sıralardan başlama hakkı elde ettiler.

Sebastian Vettel AlphaTauri sürücülerinin yaklaşık 0.3 saniye gerisinde sekizinci olurken, günün sürprizi olan Russell son turuyla beraber dokuzuncu oldu ve Williams kariyerinin en iyi start pozisyonunu yakaladı.

İlk onu Lance Stroll tamamladı. İlk beşteki sürücülerin tamamı yarışa orta lastikle başlayacak.

Üçüncü bölüm sonucu:

George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İkinci bölüm: Verstappen yine lider, Russell son bölüme kaldı

İkinci bölümün ilk dakikalarında piste çıkan tek isim Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez'di ve orta lastikle 1:04.554 yaptı.

Son 10 dakikaya girilirken sürücüler peş peşe piste çıktılar.

Sonrasında Lewis Hamilton 1:04.501 yapsa da, Max Verstappen'den 1:04.208 geldi ve liderliği eline geçirdi. Bu iki pilotun ikisi de en hızlı turlarını orta lastikle attı.

İlk turların ardından Verstappen, Norris, Perez, Vettel, Hamilton, Stroll, Gasly, Bottas, Russell ve Tsunoda sıralaması oluştu. Verstappen, Norris, Pere, Hamilton ve Bottas en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar. Diğer isimler ise yumuşak lastikle kaydettiler.

Verstappen seansın son anlarında orta lastikle 1:03.927 yaptı ve seansı ilk sırada tamamladı.

Hamilton 0.331 saniye geride ikinci olurken, Bottas 0.449 saniye geride üçüncü ve Gasly 0.485 saniye geride dördüncü oldu.

Son bölüme kalmayı başaran Verstappen, Hamilton, Bottas, Norris, Perez ve Russell yarışa orta lastiklerle başlayacaklar.

Bu bölümün sürpriz hiç şüphesiz George Russell'ın sıralama turlarında son bölüme kalmasıydı. İngiliz pilot harika bir son tur çıkardı ve son bölüme kalmayı başardı. Bunu da orta lastikle yaptı.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, orta lastiklerle son bölüme kalmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. İkili sırasıyla 11. ve 12. oldular.

Daniel Ricciardo, takım arkadaşının orta lastikle son bölüme kaldığı seansta 13. olup elenirken, Fernando Alonso sıralama turlarındaki son turunda Sebastian Vettel tarafından engellendi.

İspanyol pilot, Vettel'in kendisini engellemesi nedeniyle çok sinirliydi ve Alman pilota tepki gösterdi. Alonso yarışa 14. sıradan başlayacak.

15. sırada ise Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi yer aldı.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Birinci bölüm: Verstappen lider, Raikkonen ve Ocon elendi

20 sürücünün tamamının piste çıktığı sıralama turlarının ilk bölümünde, sürücüler ilk dakikaları garajda geçirdiler ve sonrasında piste çıkarak zaman turu denemesi yapmaya başladılar.

Red Bull pilotu Max Verstappen, yumuşak lastikle attığı 1:04.249'luk turuyla ilk dakikalarda zirveye yerleşmeyi başardı.

Bu derece seans boyunca kimse tarafından geçilemedi ve Hollandalı pilot ilk seansın en hızlı ismi oldu.

McLaren pilotu Lando Norris 1:04.345'lik turuyla beraber sadece0 .096 saniye geride ikinci olurken, Alpine pilotu Fernando Alonso da sadece 0.223 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, bu bölümü sırasıyla dördüncü ve beşinci bitirdiler.

Sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele çok yakındı ve Kimi Raikkonen ikinci bölüme kalmayı sadece 0.032 saniye ile kaçırıp 16. oldu.

Ayrıca son yarışlarda epey zorlanan Alpine pilotu Esteban Ocon, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun üçüncü olduğu seansta ancak 17. oldu ve ilk bölümde elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Birinci bölüm sonucu: