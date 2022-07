Avusturya GP: Sprint yarışında zafer Verstappen'in oldu!

2022'nin ikinci sprint yarışına Avusturya ev sahipliği yaparken, beklendiği üzere sürücüleri oldukça iyi bir hava karşıladı.

Formasyon turunda iki büyük drama yaşandı. Bunlardan ilki Fernando Alonso'nun Alpine'inde yaşadığı sorun ve aracının garaja çekilmesi, ikincisi ise Zhou Guanyu'nun motorunun gride gelirken kapanmasıydı.

Alonso yarışa başlayamazken, Zhou yarışa pit yolundan başladı.

Lastik seçimlerine bakıldığında ise Alex Albon, Lance Stroll, Nicholas Latifi ve Sebastian Vettel yumuşak lastikleri, diğer isimler orta hamurları tercih etti.

Zhou'nun aracının durması nedeniyle atılan ikinci formasyon turunun ardından yarış nihayet başladı ve Verstappen, ilk virajda Leclerc'in kendisini zorlamasına rağmen yerini korudu.

Carlos Sainz, ilk virajda ikinciliği eline geçirip, Verstappen'i zorlasa da, Hollandalı pilotla savaşırken takım arkadaşına geçilmekten kurtulamadı.

Böylelikle yeni sıralama Verstappen, Leclerc, Sainz, George Russell ve Esteban Ocon şeklinde oldu.

Verstappen ilk turların ardından liderliği açmaya başlarken, Sainz da ikincilik için Leclerc'i sıkıştırmaya başladı ve rakibini iki ayrı noktada geçmeye çalıştı. Ancak Monakolu pilot her seferinde yerini korudu.

Sonrasında sürücüler arasındaki farklar açılmaya başladı ve ön bölümde hemen hemen herkesin yeri netleşti.

Son bölümde hata yapmayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaşarak, pazar günkü yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Verstappen böylelikle 8 puan kazandı ve şampiyonada puanını 189'a çıkartmış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images