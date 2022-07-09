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Formula 1 / Avusturya GP Yarış raporu

Avusturya GP: Sprint yarışında zafer Verstappen'in oldu!

2022 Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Avusturya GP öncesinde sprint yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

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Avusturya GP: Sprint yarışında zafer Verstappen'in oldu!
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2022'nin ikinci sprint yarışına Avusturya ev sahipliği yaparken, beklendiği üzere sürücüleri oldukça iyi bir hava karşıladı.

Formasyon turunda iki büyük drama yaşandı. Bunlardan ilki Fernando Alonso'nun Alpine'inde yaşadığı sorun ve aracının garaja çekilmesi, ikincisi ise Zhou Guanyu'nun motorunun gride gelirken kapanmasıydı.

Alonso yarışa başlayamazken, Zhou yarışa pit yolundan başladı.

Lastik seçimlerine bakıldığında ise Alex Albon, Lance Stroll, Nicholas Latifi ve Sebastian Vettel yumuşak lastikleri, diğer isimler orta hamurları tercih etti.

Zhou'nun aracının durması nedeniyle atılan ikinci formasyon turunun ardından yarış nihayet başladı ve Verstappen, ilk virajda Leclerc'in kendisini zorlamasına rağmen yerini korudu.

Carlos Sainz, ilk virajda ikinciliği eline geçirip, Verstappen'i zorlasa da, Hollandalı pilotla savaşırken takım arkadaşına geçilmekten kurtulamadı.

Böylelikle yeni sıralama Verstappen, Leclerc, Sainz, George Russell ve Esteban Ocon şeklinde oldu.

Verstappen ilk turların ardından liderliği açmaya başlarken, Sainz da ikincilik için Leclerc'i sıkıştırmaya başladı ve rakibini iki ayrı noktada geçmeye çalıştı. Ancak Monakolu pilot her seferinde yerini korudu.

Sonrasında sürücüler arasındaki farklar açılmaya başladı ve ön bölümde hemen hemen herkesin yeri netleşti.

Son bölümde hata yapmayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaşarak, pazar günkü yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Verstappen böylelikle 8 puan kazandı ve şampiyonada puanını 189'a çıkartmış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field at the start of the Sprint race

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari'de Leclerc ve Sainz ikincilik için bir süre birbirleriyle mücadele ederken, sonrasında Leclerc yerini korudu ve ardından pozisyonunu pekiştirdi. Damalı bayrağı ikinci sırada gören Monakolu pilot, günü yedi puanla kapatmış oldu.

Sprint yarışında üçüncülük, Ferrari'nin diğer pilotu Sainz'a giderken, George Russell damalı bayrağı başladığı pozisyon olan dördüncü sırada gördü.

Sprint yarışının yıldızı hiç şüphesiz harika bir ilk tur geçiren ve sonrasında pist üstünde güzel ataklar yapan Sergio Perez oldu. Meksikalı pilot, 13. sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Alpine pilotu Esteban Ocon, takım arkadaşı Alonso'nun teknik sorunla başlayamadığı yarışı altıncı sırada tamamlayıp takımına üç puan getirirken, Kevin Magnussen yaptığı güçlü savunmanın ardından yedinci oldu ve arka arkaya ikinci hafta sonundan puanla ayrıldı.

Günün son puanı, uzun süre Mick Schumacher ile çekişen ve sonunda Alman pilotu geçip sekizinci olan Lewis Hamilton'a gitti.

Uzun süre Hamilton'a direnen Schumacher, elinden geleni yapmasına rağmen dokuzuncu olurken, ilk onu Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas tamamladı.

McLaren'da Lando Norris ve Daniel Ricciardo, kazandıkları birkaç sıranın ardından yarışı 11. ve 12. sıralarda tamamladılar.

Lance Stroll 13. olurken, yarışa pit yolundan başlayan Zhou 14., ilk turda Hamilton'ın temasıyla spin atan Pierre Gasly 15. ve Norris'i pist dışına ittiği için 5 saniye cezası alan Alex Albon 16. oldu. Taylandlı sürücü, Sebastian Vettel'le de temas yaşadı.

Yuki Tsunoda iyi bir yarış geçirememesinin ardından 17. olurken, Nicholas Latifi 18. oldu.

Vettel, Albon'un temasıyla spin atmasının ardından son turda pite gelerek yarışı bıraktı. Alonso da finiş göremeyen bir başka isim oldu.

2022 Avusturya GP yarın TSi 16:00'da başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 23 26'30.059  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 26'31.734 1.675
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 23 26'35.703 5.644
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 23 26'43.488 13.429
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 23 26'48.361 18.302
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 23 27'01.091 31.032
7 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 27'04.598 34.539
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 27'05.506 35.447
9 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 27'07.222 37.163
10 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 23 27'07.616 37.557
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 23 27'08.639 38.580
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 27'09.797 39.738
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 27'18.300 48.241
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 23 27'20.812 50.753
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 23 27'22.184 52.125
16 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 23 27'22.471 52.412
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 23 27'24.615 54.556
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 23 27'38.753 1'08.694
19 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 21    
  Spain Fernando Alonso Alpine Renault 0    
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