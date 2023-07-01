Avusturya GP Sprint yarışı: Kırmızı boğalar ilk turda tokuştu, Verstappen yine de kazandı!

Son olarak 2 hafta önce Kanada'da yarışan F1 padoğu sezonun 10. ayağı için Avusturya'nın çetin tepelerine, Red Bull'un evine, Red Bull Ring'e geldi.

Bu hafta sonu Avusturya'da Sprint Shootout formatı uygulanıyor. 2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Sprint yarışları, artık ana yarıştan tamamen bağımsızlar ve hem sprint hem de Grand Prix için ayrı sıralama seansları gerçekleştiriliyor.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün yapılan Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Sprint Shootout'ın en hızlısı Max Verstappen olmuştu ve Hollandalı pilot yarış öncesinde ilk cepteydi, Sergio Perez ile Lando Norris onun hemen arkasındaydı. Nico Hulkenberg Haas ile dördüncü sıradaydı, Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamlıyordu.

3 sıra grid cezası alan Charles Leclerc dokuzuncu, hidrolik sorunu yaşayan George Russell 15. ve Lewis Hamilton da 18. sıradan start alıyorlardı.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle bu yarışla çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler. Araç ayarları da düne kıyasla aynıydı çünkü araçlar Kapalı Park'a girmişti.

Takımları zorlayan tüm bu faktörlere ek olarak, Spielberg'e yağmur da gelmişti.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış raporu

Bahsettiğimiz gibi yarış öncesinde bir yağmur geçişi yaşanmıştı ve zemin ıslaktı, tüm pilotlar yarışa yeşil logolu geçiş lastikleri ile başladılar. Sadece Valtteri Bottas'da orta hamur lastiği vardı.

Formasyon turu başlarken de görebiliyorduk ki yağmur yağmaya devam ediyordu, pist gayet ıslaktı. Son sektör nispeten kuru olsa da ilk iki sektör ıslaktı.

Orta hamurlu Bottas, formasyon turu bitmeden pite geldi ve geçiş lastiklerine geçti. Onun dışında herkes gride yerleşti ve 24 turluk mücadele başladı.

Perez, startta takım arkadaşına kıyasla daha az patinajda kaldı ve çizgiden iyi kalktı. Perez ilk viraja gelinirken Verstappen ile yan yanaydı ve iç çizgiye sahipti.

Meksikalı pilot ilk virajda içeri çizgiyi de kullanarak liderliği aldı ama viraj çıkışında biraz dışarı taştı, böylelikle Verstappen ilk virajdan daha iyi çıkmış oldu.

Verstappen daha iyi çekiş yakalayınca iki Red Bull pilotu düzlükte yan yana geldiler, Perez düzlüğün ilk bölümünde Verstapen'i "onu görmediği için" çimlere doğru itti. Verstappen çimlere değince sendeledi ve biraz geriye düştü.

Yine de ikili, tepeyi birlikte tırmandılar. Üçüncü virajdaki ağır frenleme noktasına gelindiğinde Verstappen içeride kapıyı açık gördü ve daldı. Hollandalı pilot geç frenajın ardından aracı durdurmakta zorlandı. Verstappen, biraz dışarı açılınca Perez'i de engelledi.

İki Red Bull pilotu 3. virajda savaşırken o kadar yavaşladılar ki onların arkasındaki pilotlar az kalsın birbirlerine çarpacaklardı.

Verstappen ve Perez tüm bu mücadeleye rağmen yine de 3. virajı 1-2 döndüler. Verstappen agresif atağıyla öne geçmişti.

Dördüncü viraja geldiğimizde bu sefer Perez dışarıdan atak yapmak istedi ama Verstappen, takım arkadaşını hafifçe dışarı iterek buna izin vermedi.

Verstappen Perez'i dışarı itince, Hulkenberg Meksikalıyı geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Red Bull'da iç savaşın yaşandığı bu ilk turu Verstappen, Hulkenberg, Perez, Sainz, Stroll, Alonso ilk 6'sı ile tamamlamış olduk.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start of the Sprint Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Startın en büyü kaybedeni Lando Norris oldu. Yarışa 3. sıradan başlayan Norris, Red Bull pilotları mücadele ederken arkalarında sıkışınca 10. sıraya kadar gerilemiş oldu.

Mercedes'te Lewis Hamilton ise 5 sıra kazanarak 13. sıraya yükselmişti.

Bu noktada Red Bull pilotları radyoda birbirlerini şikayet ettiler. Verstappen, Perez'in düzlükte kendisini çimlere doğru itmesinden hiç ama hiç mutlu değildi ve radyodan takıma şikayette bulundu. Perez ise Verstappen'in 3. virajdaki atağından şikayet etti ve Hollandalı pilotun kendisini dışarı ittiğini öne sürdü.

İlk turdaki bu muazzam mücadelenin ardından yarış ve sıralar oturdu, herkes sol ön lastiği korumaya odaklandı ve fazla risk almadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

10. tura geldiğimizde Verstappen, Hulkenberg'in 7 saniye kadar önündeydi. Hulkenberg, Perez'in büyük baskısı altında kalmasına rağmen ikinci sırasını korumayı başarıyordu.

Sainz dördüncü, Stroll beşinci, Alonso altıncıydı. Charles Leclerc hâlâ başladığı pozisyon olan 9. sıradaydı. Hamilton ile Russell ise sırasıyla 12 ve 11. sıralarda yollarına devam ediyorlardı.

Hulkenberg ikinci sırasını 13. tura kadar koruyabildi ve bu turda hem Perez hem de Sainz, Alman pilotu geçtiler.

Arkalarda ise Ocon, Norris ve Leclerc 9. sıra için güzel bir mücadeleye girmişlerdi. 16. tura geldiğimizde Russell pite gelerek yumuşak lastikleri denemek istedi.

Russell'ın pite gelmesinden saniyeler sonra DRS açıldı ve mücadeleler daha da kızıştı ve daha çok pilotun slick lastikler için pite girdiğini gördük.

Hulkenberg, Kevin Magnussen, Hamilton, Guanyu Zhou, Nyck de Vries, Oscar Piastri pite geldiler. Bitime 5 tur kala Leclerc de slick lastiğe geçti.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, in the pits Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İlk turlar slick lastikler daha yavaş olsa da birkaç turun ardından slickler daha hızlı hâle geldi ama bitime 5 tur kalmıştı.

Slick lastiğe sahip isimler bu noktada daha hızlılardı ve geçişler yapmaya başladılar ancak puan barajından uzak olduklarından, bu geçişlerin pek bir anlamı yoktu.

Slick lastik takan isimlerden sadece Hulkenberg puan barajında yer alıyordu.

Son tura girdiğimizde Verstappen ön tarafta neredeyse 20 saniyelik bir avantaja sahipti ve Hollandalı pilot, ilk turda takım arkadaşıyla oldukça yakınlaştığı bu yarışı da kazanmayı başardı.

Çifte şampiyon pilot böylelikle 8 puanı hanesine yazdırmış oldu. Verstappen yarışın ardından takımı kutlasa da ilk virajda Perez'in kendisini çime attığı anı hatırlattı ve bunun hakkında konuşmaları gerektiğini söyledi.

Perez çizgiyi takım arkadaşının 21 saniye kadar gerisinde ikinci sırayı alırken; Carlos Sainz iki sıra kazanarak üçüncü oldu ve gayet iyi bir yarışı arkasında bıraktı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, with their Sprint trophies Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son tura kadar mücadele eden Aston Martin pilotları damalı bayrağı arka arkaya gördüler: Stroll dördüncü, Alonso beşinciydi.

Nico Hulkenberg altıncı olarak Haas'a önemli 3 puan kazandırdı ve aynı zamanda slick lastiklere geçenler arasında en önde bitiren pilot oldu.

Slick lastiklere en erken geçen isim olan George Russell, bu güzel strateji hamlesi sayesinde bolca sıra kazandı ve 7. sıradaki Ocon'u da çizgiye kadar kovaladı ama sadece 0.009 saniye geride sekizinci oldu. Böylelikle günün son puanını da almış oldu.

Startta 10. sıraya gerileyen Norris, yarışı 9. sırada tamamladı.

Hamilton ve Leclerc de slick lastiklere geçseler de umduklarını bulamadılar. Hamilton 10., Leclerc 12. sıradaydı.

Sprint yarış sonucu: