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Yarış ayak raporu
Formula 1 Avusturya GP

Avusturya GP Sprint: Verstappen kazandı, McLaren'lar 2 ve 3!

2024 sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışının galibi Max Verstappen oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, gives a thumbs up after securing pole in Sprint Qualifying

Max Verstappen, Red Bull Racing, gives a thumbs up after securing pole in Sprint Qualifying

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Çin ve Miami Grand Prix'lerinin ardından 2024 sezonunun üçüncü sprint hafta sonu Avusturya'da gerçekleşti.

Cuma günü gerçekleşen sprint sıralama seansının ardından pilotlar, 23 turluk sprint yarışı için gride dizildiler. 

Tüm pilotların aracında sarı logolu orta lastikler takılıydı.

Pilotlar yarışın başlangıcı için gridde yerlerini aldıktan sonra start ertelenerek ekstra bir formasyon turu kararı verildi. Bu kararın sebebinin fotoğrafçıların ilk viraj çevresinde konumlanmaları olduğu düşünülüyor.

Beş kırmızı ışığın ardından yarış başladı ve iyi bir start alan Verstappen pole pozisyonundaki yerini korudu. 

McLaren pilotları ikinci sıra için ufak bir mücadele etse de Oscar Piastri, takım arkadaşını geçmeyi başaramadı. Bunun yanı sıra ilk turun sonuna yaklaşırken altıncı sıradaki Carlos Sainz, önündeki Mercedes pilotu George Russell'ı geçti.

İkinci turda DRS'nin açılmasıyla birlikte Norris, önündeki Verstappen'i liderlik için zorlamaya başladı. McLaren pilotu beşinci turda atak yaparak öne geçmeyi başarsa da liderliği uzun sürmedi ve Verstappen yerini geri aldı.

Norris'in momentum kaybetmesiyle takım arkadaşı Piastri bu durumdan faydalandı ve Norris'i geçerek ikinci sırayı elde etti. 

Sekizinci turda Russell, Sainz’ı geçmeyi başararak yarışa başladığı pozisyonu geri aldı.

Birkaç tur boyunca sprint yarışı bu şekilde devam etti. Verstappen temposunu arttırarak DRS penceresinden çıkmayı başardı ve önde liderliğe doğru ilerledi. 

McLaren pilotları arasında ise sıkı bir ikincilik mücadelesi devam etti. Norris, adeta önündeki takım arkadaşı ile arasındaki farkı giderek kapatarak atak yapabileceği anı kolladı.

Bu esnada arka sıralarda RB pilotu Daniel Ricciardo'nun Williams pilotu Logan Sargeant'ı geçişini izledik. Böylelikle Ricciardo, 15. sıraya yükselmiş oldu.

Altıncı sırada yer alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise önündeki Carlos Sainz'a git gide yaklaşıyordu. Ancak herhangi bir atak gerçekleşmedi.

23. ve son tura girdiğimizde üçüncü virajda gerçekleşen Nico Hulkenberg ve Fernando Alonso'nun arasındaki olay komiserler tarafından not edildi. Olayın sprint sonrasında inceleneceği belirtildi.

Son turda McLaren pilotları yerlerini korumayı başarırken, Max Verstappen pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı geçen ilk isim oldu.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 23

-

       8   Red Bull Red Bull
2 Australia O. Piastri McLaren 81 23

+4.616

4.616

 4.616     7   McLaren Mercedes
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 23

+5.348

5.348

 0.732     6   McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 23

+8.354

8.354

 3.006     5   Mercedes Mercedes
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 23

+9.989

9.989

 1.635     4   Ferrari Ferrari
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 23

+11.207

11.207

 1.218     3   Mercedes Mercedes
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 23

+13.424

13.424

 2.217     2   Ferrari Ferrari
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 23

+17.409

17.409

 3.985     1   Red Bull Red Bull
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 23

+24.067

24.067

 6.658         Haas Ferrari
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 23

+30.175

30.175

 6.108         Aston Martin Mercedes
11 France E. Ocon Alpine 31 23

+30.839

30.839

 0.664         Alpine Renault
12 France P. Gasly Alpine 10 23

+31.308

31.308

 0.469         Alpine Renault
13 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 23

+35.452

35.452

 4.144         RB Red Bull
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 23

+38.423

38.423

 2.971         Haas Ferrari
15 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 23

+39.397

39.397

 0.974         RB Red Bull
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 23

+43.155

43.155

 3.758         Aston Martin Mercedes
17 United States L. Sargeant Williams 2 23

+44.076

44.076

 0.921         Williams Mercedes
18 Thailand A. Albon Williams 23 23

+44.673

44.673

 0.597         Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Sauber 77 23

+46.511

46.511

 1.838         Sauber Ferrari
20 China G. Zhou Sauber 24 23

+53.143

53.143

 6.632         Sauber Ferrari
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Zeynep Taş
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