Avusturya GP Sprint: Verstappen kazandı, McLaren'lar 2 ve 3!
2024 sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışının galibi Max Verstappen oldu.
Max Verstappen, Red Bull Racing, gives a thumbs up after securing pole in Sprint Qualifying
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Çin ve Miami Grand Prix'lerinin ardından 2024 sezonunun üçüncü sprint hafta sonu Avusturya'da gerçekleşti.
Cuma günü gerçekleşen sprint sıralama seansının ardından pilotlar, 23 turluk sprint yarışı için gride dizildiler.
Tüm pilotların aracında sarı logolu orta lastikler takılıydı.
Pilotlar yarışın başlangıcı için gridde yerlerini aldıktan sonra start ertelenerek ekstra bir formasyon turu kararı verildi. Bu kararın sebebinin fotoğrafçıların ilk viraj çevresinde konumlanmaları olduğu düşünülüyor.
Beş kırmızı ışığın ardından yarış başladı ve iyi bir start alan Verstappen pole pozisyonundaki yerini korudu.
McLaren pilotları ikinci sıra için ufak bir mücadele etse de Oscar Piastri, takım arkadaşını geçmeyi başaramadı. Bunun yanı sıra ilk turun sonuna yaklaşırken altıncı sıradaki Carlos Sainz, önündeki Mercedes pilotu George Russell'ı geçti.
İkinci turda DRS'nin açılmasıyla birlikte Norris, önündeki Verstappen'i liderlik için zorlamaya başladı. McLaren pilotu beşinci turda atak yaparak öne geçmeyi başarsa da liderliği uzun sürmedi ve Verstappen yerini geri aldı.
Norris'in momentum kaybetmesiyle takım arkadaşı Piastri bu durumdan faydalandı ve Norris'i geçerek ikinci sırayı elde etti.
Sekizinci turda Russell, Sainz’ı geçmeyi başararak yarışa başladığı pozisyonu geri aldı.
Birkaç tur boyunca sprint yarışı bu şekilde devam etti. Verstappen temposunu arttırarak DRS penceresinden çıkmayı başardı ve önde liderliğe doğru ilerledi.
McLaren pilotları arasında ise sıkı bir ikincilik mücadelesi devam etti. Norris, adeta önündeki takım arkadaşı ile arasındaki farkı giderek kapatarak atak yapabileceği anı kolladı.
Bu esnada arka sıralarda RB pilotu Daniel Ricciardo'nun Williams pilotu Logan Sargeant'ı geçişini izledik. Böylelikle Ricciardo, 15. sıraya yükselmiş oldu.
Altıncı sırada yer alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise önündeki Carlos Sainz'a git gide yaklaşıyordu. Ancak herhangi bir atak gerçekleşmedi.
23. ve son tura girdiğimizde üçüncü virajda gerçekleşen Nico Hulkenberg ve Fernando Alonso'nun arasındaki olay komiserler tarafından not edildi. Olayın sprint sonrasında inceleneceği belirtildi.
Son turda McLaren pilotları yerlerini korumayı başarırken, Max Verstappen pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı geçen ilk isim oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Şase
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|23
|
-
|8
|Red Bull
|Red Bull
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|23
|
+4.616
4.616
|4.616
|7
|McLaren
|Mercedes
|3
|L. Norris McLaren
|4
|23
|
+5.348
5.348
|0.732
|6
|McLaren
|Mercedes
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|23
|
+8.354
8.354
|3.006
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|23
|
+9.989
9.989
|1.635
|4
|Ferrari
|Ferrari
|6
|L. Hamilton Mercedes
|44
|23
|
+11.207
11.207
|1.218
|3
|Mercedes
|Mercedes
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|23
|
+13.424
13.424
|2.217
|2
|Ferrari
|Ferrari
|8
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|23
|
+17.409
17.409
|3.985
|1
|Red Bull
|Red Bull
|9
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|23
|
+24.067
24.067
|6.658
|Haas
|Ferrari
|10
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|23
|
+30.175
30.175
|6.108
|Aston Martin
|Mercedes
|11
|E. Ocon Alpine
|31
|23
|
+30.839
30.839
|0.664
|Alpine
|Renault
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|23
|
+31.308
31.308
|0.469
|Alpine
|Renault
|13
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|23
|
+35.452
35.452
|4.144
|RB
|Red Bull
|14
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|23
|
+38.423
38.423
|2.971
|Haas
|Ferrari
|15
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|23
|
+39.397
39.397
|0.974
|RB
|Red Bull
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|23
|
+43.155
43.155
|3.758
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|L. Sargeant Williams
|2
|23
|
+44.076
44.076
|0.921
|Williams
|Mercedes
|18
|A. Albon Williams
|23
|23
|
+44.673
44.673
|0.597
|Williams
|Mercedes
|19
|V. Bottas Sauber
|77
|23
|
+46.511
46.511
|1.838
|Sauber
|Ferrari
|20
|G. Zhou Sauber
|24
|23
|
+53.143
53.143
|6.632
|Sauber
|Ferrari
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