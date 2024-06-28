Avusturya GP sprint sıralama: Verstappen pole'de McLarenlar takipte!

Bu sezon 3. kez sprint yarış formatının uygulandığı Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda, cuma günü 1. antrenman seansının ardından sprint sıralama turları başladı.

Yaklaşık ilk 3 dakikada piste çıkan hiçbir pilot olmazken bu sürenin ardından birçok pilot art arda piste çıkmaya başladı.

Kurallara göre SQ1 ve SQ2'de orta hamur lastiklerin kullanılması mecburi olduğundan bütün pilotlar orta hamur lastiği tercih etti.

Lewis Hamilton piste en önde çıkan isim oldu. Hamilton'ın ilk turu 1:06.416 ile geldi. Ancak pist limitlerinden dolayı bu tur silindi.

Hamilton'ın ardından tur atan, Russell, Piastri, Sainz, Norris, Leclerc ve Verstappen klasmanın üst kısmını oluşturdular. Bu turların ardından 1:05.690 ile Verstappen liderliğe yerleşti. Onu 0.074 saniye geriden Russell takip etti. Sainz ve Norris de Russell'ı takip etti.

SQ1 seansının bitimine yaklaşık 2 dakika kala hızlı zaman turu olmayan Hamilton, çıkış turuna başladı. Turuna iyi başlamayan Hamilton hızlı turunu atarken trafiğe yakalandı ve Verstappen'in 0.814 ardında geçici olarak 11.sırayı aldı.

Son turu sırasında spin atan Tsunoda kısa bir süre için sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Ancak hasar almadan yoluna devam etti.

İlk bölümün sonunda atılan turların ardından elenen isimler sırasıyla Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon ve Zhou oldu. Williams'tan Logan Sargeant ve Haas'tan Kevin Magnussen sıklıkla yaşanan durumun aksine takım arkadaşlarını geride bırakarak kendilerini SQ2'ye attılar.

SQ2'nin başlangıcında piste ilk çıkan pilot Max Verstappen oldu. Ardından Perez, Ferrari, McLaren ve Mercedes pilotları da piste çıktılar.

Pilotlar sırayla hızlı turlarını atmaya başladılar. 1:05.186 ile ilk süre Verstappen'den geldi. Liderliğe yerleşen ardından önde rekabet eden 4 takımın pilotları arasındaki sıralama; Russell, Piastri, Sainz, Leclerc, Hamilton ve Norris şeklinde devam etti.

Son 4,5 dakikaya girilirken henüz diğer takımların pilotlarından süre kaydeden olmadı. Süre kaydeden pilotlar pite girerken son 2,5 dakika kala geriye kalan pilotlar piste çıkarak hızlı turlarına başladılar. Bu grupta hızlı turuna başlayan ilk isim Stroll oldu. 1:05.847 ile kendisini geçici olarak 9.luğa atabildi. Ancak Ocon attığı turla Stroll'ün önüne geçerek 9.luğa yerleşti. Gasly de Stroll'ü geçerek onu elenme bölgesine itti.

Alonso da attığı turla umduğunu bulamadı ve 12.liğe yerleşti.

Böylece ikinci bölümün sonunda elenen pilotlar sırasıyla Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda ve Sargeant oldu.

SQ2:

Üçüncü bölümde hiçbir pilot son 3 dakikaya kadar piste çıkmadı. Bu sürenin ardından Hamilton ve Russell başı çekerek piste çıktı. Lastik kuralları gereği bütün pilotlar yumuşak lastikler üzerindeydi.

Son 1,5 dakika kala piste çıkmaya çalışan Leclerc pit yolunda kısa süre kalarak kısa süreli sarı bayraklara neden oldu.

Hamilton üçüncü bölümdeki ilk turunu atarak liderliğe yerleşse de takım arkadaşı Russell onu geride bıraktı. Hamilton'ın son turunda yaptığı hata ona 0.3 saniyeye mal oldu. Ardından Piastri ve Norris de sırasıyla onları geçerek liderliğe yerleşti. Ardından Verstappen liderliği ele geçirerek seans sonunda pole'ü elde etti.

Charles Leclerc pit yolunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle zaman dolmadan yetişemedi ve hızlı tur zamanı kaydedemedi.

Böylece Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Ocon, Gasly ve Leclerc ilk 10'u oluşturdu.

Sprint Yarışı Grid:

Sprint yarışı yarın Türkiye saatiyle 13.00'te koşulacak.