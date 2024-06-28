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Sıralama turları raporu
Formula 1 Avusturya GP

Avusturya GP sprint sıralama: Verstappen pole'de McLarenlar takipte!

Avusturya Grand Prix'sinde yarın koşulacak olan sprint yarışının gridini belirleyen sprint sıralama turlarını Max Verstappen zirvede tamamlarken, McLaren'dan Lando Norris ve Oscar Piastri onu takip etti.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu sezon 3. kez sprint yarış formatının uygulandığı Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda, cuma günü 1. antrenman seansının ardından sprint sıralama turları başladı.

Yaklaşık ilk 3 dakikada piste çıkan hiçbir pilot olmazken bu sürenin ardından birçok pilot art arda piste çıkmaya başladı.

Kurallara göre SQ1 ve SQ2'de orta hamur lastiklerin kullanılması mecburi olduğundan bütün pilotlar orta hamur lastiği tercih etti.

Lewis Hamilton piste en önde çıkan isim oldu. Hamilton'ın ilk turu 1:06.416 ile geldi. Ancak pist limitlerinden dolayı bu tur silindi.

Hamilton'ın ardından tur atan, Russell, Piastri, Sainz, Norris, Leclerc ve Verstappen klasmanın üst kısmını oluşturdular. Bu turların ardından 1:05.690 ile Verstappen liderliğe yerleşti. Onu 0.074 saniye geriden Russell takip etti. Sainz ve Norris de Russell'ı takip etti.

SQ1 seansının bitimine yaklaşık 2 dakika kala hızlı zaman turu olmayan Hamilton, çıkış turuna başladı. Turuna iyi başlamayan Hamilton hızlı turunu atarken trafiğe yakalandı ve Verstappen'in 0.814 ardında geçici olarak 11.sırayı aldı.

Son turu sırasında spin atan Tsunoda kısa bir süre için sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Ancak hasar almadan yoluna devam etti.

İlk bölümün sonunda atılan turların ardından elenen isimler sırasıyla Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon ve Zhou oldu. Williams'tan Logan Sargeant ve Haas'tan Kevin Magnussen sıklıkla yaşanan durumun aksine takım arkadaşlarını geride bırakarak kendilerini SQ2'ye attılar.

SQ2'nin başlangıcında piste ilk çıkan pilot Max Verstappen oldu. Ardından Perez, Ferrari, McLaren ve Mercedes pilotları da piste çıktılar.

Pilotlar sırayla hızlı turlarını atmaya başladılar. 1:05.186 ile ilk süre Verstappen'den geldi. Liderliğe yerleşen ardından önde rekabet eden 4 takımın pilotları arasındaki sıralama; Russell, Piastri, Sainz, Leclerc, Hamilton ve Norris şeklinde devam etti.

Son 4,5 dakikaya girilirken henüz diğer takımların pilotlarından süre kaydeden olmadı. Süre kaydeden pilotlar pite girerken son 2,5 dakika kala geriye kalan pilotlar piste çıkarak hızlı turlarına başladılar. Bu grupta hızlı turuna başlayan ilk isim Stroll oldu. 1:05.847 ile kendisini geçici olarak 9.luğa atabildi. Ancak Ocon attığı turla Stroll'ün önüne geçerek 9.luğa yerleşti. Gasly de Stroll'ü geçerek onu elenme bölgesine itti.

Alonso da attığı turla umduğunu bulamadı ve 12.liğe yerleşti.

Böylece ikinci bölümün sonunda elenen pilotlar sırasıyla Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda ve Sargeant oldu.

SQ2:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8

1'05.186

   238.468
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.139

1'05.325

 0.139 237.960
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.193

1'05.379

 0.054 237.764
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.249

1'05.435

 0.056 237.560
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.340

1'05.526

 0.091 237.231
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 10

+0.353

1'05.539

 0.013 237.183
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 10

+0.375

1'05.561

 0.022 237.104
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 11

+0.426

1'05.612

 0.051 236.920
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.500

1'05.686

 0.074 236.653
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.571

1'05.757

 0.071 236.397
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 8

+0.620

1'05.806

 0.049 236.221
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8

+0.661

1'05.847

 0.041 236.074
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.692

1'05.878

 0.031 235.963
14 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+0.774

1'05.960

 0.082 235.670
15 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 9

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

Üçüncü bölümde hiçbir pilot son 3 dakikaya kadar piste çıkmadı. Bu sürenin ardından Hamilton ve Russell başı çekerek piste çıktı. Lastik kuralları gereği bütün pilotlar yumuşak lastikler üzerindeydi.

Son 1,5 dakika kala piste çıkmaya çalışan Leclerc pit yolunda kısa süre kalarak kısa süreli sarı bayraklara neden oldu.

Hamilton üçüncü bölümdeki ilk turunu atarak liderliğe yerleşse de takım arkadaşı Russell onu geride bıraktı. Hamilton'ın son turunda yaptığı hata ona 0.3 saniyeye mal oldu. Ardından Piastri ve Norris de sırasıyla onları geçerek liderliğe yerleşti. Ardından Verstappen liderliği ele geçirerek seans sonunda pole'ü elde etti.

Charles Leclerc pit yolunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle zaman dolmadan yetişemedi ve hızlı tur zamanı kaydedemedi.

Böylece Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Ocon, Gasly ve Leclerc ilk 10'u oluşturdu.

Sprint Yarışı Grid:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'04.686

 240.311
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.093

1'04.779

 239.966
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.301

1'04.987

 239.198
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.368

1'05.054

 238.952
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.440

1'05.126

 238.688
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.584

1'05.270

 238.161
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+1.322

1'06.008

 235.498
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.415

1'06.101

 235.167
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.938

1'06.624

 233.321
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

 

  
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.120

1'05.806

 236.221
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.161

1'05.847

 236.074
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.192

1'05.878

 235.963
14 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.274

1'05.960

 235.670
15 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

 

  
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+1.895

1'06.581

 233.472
17 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.897

1'06.583

 233.464
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+2.039

1'06.725

 232.968
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.068

1'06.754

 232.866
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+2.511

1'07.197

 231.331
Tüm sonuçları görüntüle  

Sprint yarışı yarın Türkiye saatiyle 13.00'te koşulacak.

 

 

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