Avusturya GP Sprint Shootout: Sprint yarış pole'ü Verstappen'e gitti, Hamilton SQ1'de elendi

Son olarak 2 hafta önce Kanada'da yarışan F1 padoğu sezonun 10. ayağı için Avusturya'nın çetin tepelerine, Red Bull'un evine, Red Bull Ring'e geldi.

Bu hafta sonu Avusturya'da Sprint Shootout formatı uygulanıyor. 2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Yani artık ana yarışın gridini sprint yarışının sonuçları belirlemiyor, bunun için ayrı bir seans yapılıyor.

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Kuru-ıslak koşullarda gerçekleştirilen bu seansta en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Şampiyon pilot böylelikle bugün TSi 17.30'da başlayacak olan Sprint yarışına ilk sıradan başlayacak.

Sprint yarış gridi:

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, out of the pits Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

SQ3-Üçüncü bölüm: Verstappen pole'de, Red Bull 1-2

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull, Aston Martin ve Haas pilotlarının yanı sıra Lando Norris ile Esteban Ocon mücadele ettiler.

Bu seans sadece 8 dakikaydı ve pilotlar yumuşak lastiklerle turladılar. 8 dakikalık seans başlar başlamaz ilk denemeleri gördük.

İlk denemelerin ardından Verstappen 1:04.613 ile liderdi. Onun 0.397 sn arkasında Lando Norris vardı.

İkinci denemelerde de Verstappen'i geçebilen olmadı ve Hollandalı pilot sprint yarış pole'ünü de aldı.

Son denemesinde derecesini daha da geliştiren Verstappen, Red Bull Ring gibi kısa bir pistte en yakın rakibinin neredeyse yarım saniye önünde pole pozisyonuna uzandı ve sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Son 4 sıralama turlarında son bölüme kalamayan Perez, nispeten iyi bir seansı arkasında bıraktı ve takım arkadaşının 0.493 sn gerisinde ikinci oldu.

Avusturya'ya büyük güncellemeler getiren McLaren'da Lando Norris üçüncü olurken, 2023'te sıralama turlarının yıldız ismi olan Nico Hulkenberg dördüncü sırayı aldı.

Dün Red Bull'a oldukça yakın olan Ferrari, havanın soğumasıyla Red Bull'dan uzaklaştı ve Ferrari pilotları sadece üçüncü çizgide yer bulabildiler: Sainz beşinci, Leclerc altıncıydı.

Aston Martin pilotları ise dördüncü çizgide yer aldılar: Alonso yedi, Stroll sekizinci sırada yer aldı. Son iki sıra ise Esteban Ocon ile Kevin Magnussen'e gitti.

SQ3 sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

SQ2-İkinci bölüm: Verstappen lider, Mercedes ikinci aracını da kaybetti

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

10 dakikalık bölümde pilotlar yine yumuşak lastikle piste çıktılar. Sadece Mercedes pilotu George Russell garajda kaldı ve piste çıkmadı çünkü İngiliz pilotun aracında bir hidrolik sorunu vardı.

Pist daha da kururken, bu seansın en hızlı derecesi 1:05.371 ile Verstappen'den geldi. Sainz ikinci olurken; Ocon, Leclerc ve Norris ilk 5'i tamamladılar.

Haas ve Aston Martin iki aracıyla birden Q3'e kalırken, 8. sıradaki Sergio Perez de uzun sürenin ardından sıralama seansının son bölümüne kalmayı başardı.

Seansın son saniyelerinde son sektörde inanılmaz bir trafik vardı ve pistteki pilotların neredeyse yarısı engellendi.

11. sıradaki Alexander Albon bu seansta elenen ilk isim oldu. Pierre Gasly ise 12. sıradaydı ve son bölüme kalamadı. En hızlı turu silinen Tsunoda takım arkadaşının önünde 13. sırada yer aldı.

Hidrolik sorunu nedeniyle piste çıkamayan Russell ise tur zamanı kaydetmedi ve sonuncu oldu.

SQ2 sonucu:

Güncellenecek...

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

SQ1-Birinci bölüm: Sainz lider, Hamilton elendi!

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler. Araç ayarları da düne kıyasla aynıydı çünkü araçlar Kapalı Park'a girmişti.

Sprint Shootout birinci bölümüyle başladı ancak Sprint Shootout, normal bir sıralama turlarından daha farklı. Sprint Shootout'da birinci bölüm sadece 12 dakika sürüyor ve takımların daha hızlı çalışması gerekiyor.

Takımları zorlayan tüm bu faktörlere ek olarak, Spielberg'e yağmur da gelmişti.

Hava tahminleri cuma akşamından cumartesi akşamına kadar yoğun yağış gösteriyordu ve gece saatlerinde başlayan yağmur, cumartesi sabahı da devam etti.

SQ1'in başında pist büyük oranda kurumuştu ve bazı noktalar ıslak olsa da pilotlar slick lastiklerle piste çıkabildiler. Özellikle de son sektörde ıslak noktalar vardı ve Guanyu Zhou, 8. virajın girişinde spin attı. Çinli pilot, aracı duvarlardan uzak durdu ve yoluna devam edebildi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz ise seansın ilk saniyelerinde bir fren sorunu yaşayarak pite geldi.

Bu noktada pilotlar koşullara alışıp limitleri bulmaya çalışıyorlardı ve her turda derecelerini geliştiriyorlardı.

Leclerc seans içerisinde Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle not edildi. Monakolu pilota ceza gelebilir.

Bahsettiğimiz gibi dereceler her tur gelişiyordu ve bu soğuk koşullarda lastikleri ısıtmak çok önemliydi.

Ferrari fren sorunu yaşayan Sainz'ı son dakikada piste çıkardı ve son sıradaki Sainz son bir tur atabildi.

Son sıradaki Sainz, baskı altında attığı bu son turda ilk sıraya yükseldi ve kendini kurtardı. Verstappen ikinci, Nico Hulkenberg ise üçüncüydü.

Asıl heyecan ise elenme bölgesinde yaşandı. Seans boyunca lastikleri istediği gibi ısıtamayan Leclerc, sadece 0.001 saniye farkla 15. oldu ve elenmekten 0.001 sn farkla kurtuldu. Ancak bahsettiğimiz gibi kendisine ceza gelebilir.

Guanyu Zhou 16. olarak elenen ilk isim oldu, Oscar Piastri 17. idi. En hızlı turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinen Lewis Hamilton ise 18. sıraya geriledi ve elendi! İngiliz pilot elenmesinin ardından piste çıkma zamanını eleştirdi.

Valtteri Bottas ile Logan Sargeant ise son iki sıraları aldılar.

SQ1 Sonucu:

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images