Avusturya GP sıralama turları her platformun kendi kanalından izlenebilecek
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S Sport, bugün yaptığı açıklama ile cumartesi günkü sıralama turlarının her platformunda kendi kanalından canlı yayınlanacağını duyurdu.
Ülkemizde F1 yarışlarını yayınlama hakkını elinde bulunduran S Sport, başlangıçta Avusturya GP sıralama turlarının sadece S Sport 2 ve S Sport Plus'ta yayınlanacağını duyurmuştu.
Ancak bugün yayınlanan kısa açıklamada durumun böyle olmayacağına yer verildi.
Buna göre cumartesi günkü antrenman turları S Sport 2 ve S Sport Plus'a ek olarak D-Smart platformundaki Spor Smart ile Tivibu platformundaki Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.
Sıralama turları ise S Sport 2, S Spor Plus, Spor Smart, Tivibu Spor 2 ve beIN Sports HD3'ten canlı yayınlanacak.
Pazar günkü yarış ise S Sport'tan yayınlanacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Avusturya GP sıralama turları her platformun kendi kanalından izlenebilecek
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