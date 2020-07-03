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Formula 1 / Son dakika

Avusturya GP sıralama turları her platformun kendi kanalından izlenebilecek

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Avusturya GP sıralama turları her platformun kendi kanalından izlenebilecek
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 12:29

S Sport, bugün yaptığı açıklama ile cumartesi günkü sıralama turlarının her platformunda kendi kanalından canlı yayınlanacağını duyurdu.

Ülkemizde F1 yarışlarını yayınlama hakkını elinde bulunduran S Sport, başlangıçta Avusturya GP sıralama turlarının sadece S Sport 2 ve S Sport Plus'ta yayınlanacağını duyurmuştu.

Ancak bugün yayınlanan kısa açıklamada durumun böyle olmayacağına yer verildi.

Buna göre cumartesi günkü antrenman turları S Sport 2 ve S Sport Plus'a ek olarak D-Smart platformundaki Spor Smart ile Tivibu platformundaki Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Sıralama turları ise S Sport 2, S Spor Plus, Spor Smart, Tivibu Spor 2 ve beIN Sports HD3'ten canlı yayınlanacak.

Pazar günkü yarış ise S Sport'tan yayınlanacak.

 

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Editör Kemal Şengül

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