Avusturya GP Sıralama: Verstappen pole'de, Norris ikinci sırada!

2024 sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde gerçekleşen sıralama turlarında Max Verstappen en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Lando Norris ikinci olurken, George Russell ise üçüncü sırayı elde etti.

Avusturya Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleşecek.

Yarış Gridi:

Q3 - Üçüncü Bölüm: Verstappen pole'de, Norris ikinci

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari ve pilotlarına ek olarak Alpine pilotu Esteban Ocon ve Haas pilotu Nico Hulkenberg piste çıktı.

İlk turların ardından, Lewis Hamilton'ın pitten güvenli olmayan çıkışı sebebiyle seans sonrası inceleneceği belirtildi.

Damalı bayrak sallandığında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Lando Norris 0.4 saniye geride ikinci olurken Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı. Ancak McLaren pilotunun turu silindi ve üçüncü sırayı George Russell elde etmiş oldu. Bunun sonucunda Oscar Piastri yedinci sıraya geriledi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz dördüncü olurken, Lewis Hamilton beşinci sırayı elde etti.

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise turunun sonunda pist dışına taşarak turunu geliştirme şansını kaybetti.

Q3 Sonucu:

Q2 - İkinci Bölüm: Verstappen lider, Mercedes 3-4

Sıralama turlarının ikinci bölümü kalan 15 pilot ile devam etti. Bu kez piste ilk çıkan isim Q1'i en hızlı turla tamamlayan Carlos Sainz oldu.

Taze lastiklerle piste çıkan Max Verstappen, attığı ilk turun ardından arkasındaki George Russell'ın yaklaşık 0.5 saniye önünde yer aldı.

Bu esnada Haas pilotu Nico Hulkenberg, pit çıkışında kurallara uymadığı sebebiyle komiserler tarafından not edildi.

Seansın geri kalanında Verstappen'in turunu geçebilen olmadı ve Red Bull pilotu seansı zirvede tamamladı.

Carlos Sainz 0.547 saniye geride ikinci olurken, onunla aynı turu atan George Russell üçüncü oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 0.584 saniye geride dördüncü olurken, Oscar Piastri 0.6 saniye geride beşinci oldu.

Q2 seansında elenen isimler sırasıyla Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda ve Fernando Alonso oldu.

Q2 Sonucu:

Q1 - Birinci Bölüm: Sainz zirvede, Verstappen üçüncü

Sıralama turlarının ilk bölümü güneşli hava şartlarında gerçekleşti.

Pit yolunun sonuna sıralanan pilotlar, yeşil bayraklar sallandıktan sonra piste çıkmaya başladı. En ön sırada yer alan üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'di.

Tüm pilotlar piste çıktıktan sonra dereceler gittikçe gelişti ve seans boyunca zirvedeki isim birden fazla kez değişti.

18 dakikalık ilk bölümün ardından seansı en üst sırada bitiren isim Carlos Sainz oldu.

İkinci sırada 0.048 saniye Oscar Piastri yer alırken, üçüncü sıraya 0.073 saniye gerideki Max Verstappen yerleşti.

Lando Norris yaklaşık 0.2 saniye geride dördüncü, Haas pilotu Kevin Magnussen beşinci sırada yer aldı.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso ilk bölümde elenmekten kıl payı kurtulurken; Q2'ye geçemeyen isimler sırasıyla Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve Logan Sargeant oldu.

Q1 Sonucu: