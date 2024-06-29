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Sıralama turları raporu
Formula 1 Avusturya GP

Avusturya GP Sıralama: Verstappen pole'de, Norris ikinci sırada!

2024 Avusturya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

2024 sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde gerçekleşen sıralama turlarında Max Verstappen en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Lando Norris ikinci olurken, George Russell ise üçüncü sırayı elde etti.

Avusturya Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleşecek.

Yarış Gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'04.314

 241.701
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.404

1'04.718

 240.192
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.526

1'04.840

 239.740
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.537

1'04.851

 239.700
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.589

1'04.903

 239.508
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.730

1'05.044

 238.988
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.734

1'05.048

 238.974
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.888

1'05.202

 238.409
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.071

1'05.385

 237.742
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.569

1'05.883

 235.945
11 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+0.975

1'05.289

 238.092
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.033

1'05.347

 237.880
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.045

1'05.359

 237.837
14 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.098

1'05.412

 237.644
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.325

1'05.639

 236.822
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.422

1'05.736

 236.473
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.505

1'05.819

 236.174
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.533

1'05.847

 236.074
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+1.542

1'05.856

 236.042
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+1.747

1'06.061

 235.309
Tüm sonuçları görüntüle  

Q3 - Üçüncü Bölüm: Verstappen pole'de, Norris ikinci

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari ve pilotlarına ek olarak Alpine pilotu Esteban Ocon ve Haas pilotu Nico Hulkenberg piste çıktı.

İlk turların ardından, Lewis Hamilton'ın pitten güvenli olmayan çıkışı sebebiyle seans sonrası inceleneceği belirtildi.

Damalı bayrak sallandığında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Lando Norris 0.4 saniye geride ikinci olurken Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı. Ancak McLaren pilotunun turu silindi ve üçüncü sırayı George Russell elde etmiş oldu. Bunun sonucunda Oscar Piastri yedinci sıraya geriledi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz dördüncü olurken, Lewis Hamilton beşinci sırayı elde etti.

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise turunun sonunda pist dışına taşarak turunu geliştirme şansını kaybetti.

Q3 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 18

1'04.314

   241.701
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 20

+0.404

1'04.718

 0.404 240.192
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.526

1'04.840

 0.122 239.740
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 18

+0.537

1'04.851

 0.011 239.700
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 18

+0.589

1'04.903

 0.052 239.508
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.730

1'05.044

 0.141 238.988
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.734

1'05.048

 0.004 238.974
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 21

+0.888

1'05.202

 0.154 238.409
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 21

+1.071

1'05.385

 0.183 237.742
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 24

+1.569

1'05.883

 0.498 235.945
Tüm sonuçları görüntüle  

Q2 - İkinci Bölüm: Verstappen lider, Mercedes 3-4

Sıralama turlarının ikinci bölümü kalan 15 pilot ile devam etti. Bu kez piste ilk çıkan isim Q1'i en hızlı turla tamamlayan Carlos Sainz oldu.

Taze lastiklerle piste çıkan Max Verstappen, attığı ilk turun ardından arkasındaki George Russell'ın yaklaşık 0.5 saniye önünde yer aldı.

Bu esnada Haas pilotu Nico Hulkenberg, pit çıkışında kurallara uymadığı sebebiyle komiserler tarafından not edildi.

Seansın geri kalanında Verstappen'in turunu geçebilen olmadı ve Red Bull pilotu seansı zirvede tamamladı.

Carlos Sainz 0.547 saniye geride ikinci olurken, onunla aynı turu atan George Russell üçüncü oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 0.584 saniye geride dördüncü olurken, Oscar Piastri 0.6 saniye geride beşinci oldu.

Q2 seansında elenen isimler sırasıyla Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda ve Fernando Alonso oldu.

Q2 Sonucu: 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12

1'04.469

   241.120
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 12

+0.547

1'05.016

 0.547 239.091
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.547

1'05.016

 0.000 239.091
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 12

+0.584

1'05.053

 0.037 238.955
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.601

1'05.070

 0.017 238.893
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 14

+0.634

1'05.103

 0.033 238.772
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 16

+0.635

1'05.104

 0.001 238.768
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 15

+0.675

1'05.144

 0.040 238.622
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 15

+0.793

1'05.262

 0.118 238.190
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 18

+0.805

1'05.274

 0.012 238.146
11 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 15

+0.820

1'05.289

 0.015 238.092
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 15

+0.878

1'05.347

 0.058 237.880
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 18

+0.890

1'05.359

 0.012 237.837
14 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 15

+0.943

1'05.412

 0.053 237.644
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15

+1.170

1'05.639

 0.227 236.822
Tüm sonuçları görüntüle  

Q1 - Birinci Bölüm: Sainz zirvede, Verstappen üçüncü

Sıralama turlarının ilk bölümü güneşli hava şartlarında gerçekleşti. 

Pit yolunun sonuna sıralanan pilotlar, yeşil bayraklar sallandıktan sonra piste çıkmaya başladı. En ön sırada yer alan üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'di.

Tüm pilotlar piste çıktıktan sonra dereceler gittikçe gelişti ve seans boyunca zirvedeki isim birden fazla kez değişti. 

18 dakikalık ilk bölümün ardından seansı en üst sırada bitiren isim Carlos Sainz oldu.

İkinci sırada 0.048 saniye Oscar Piastri yer alırken, üçüncü sıraya 0.073 saniye gerideki Max Verstappen yerleşti. 

Lando Norris yaklaşık 0.2 saniye geride dördüncü, Haas pilotu Kevin Magnussen beşinci sırada yer aldı.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso ilk bölümde elenmekten kıl payı kurtulurken; Q2'ye geçemeyen isimler sırasıyla Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve Logan Sargeant oldu.

Q1 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

1'05.263

   238.187
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.048

1'05.311

 0.048 238.011
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.073

1'05.336

 0.025 237.920
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9

+0.187

1'05.450

 0.114 235.848
5 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+0.245

1'05.508

 0.058 237.296
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.246

1'05.509

 0.001 237.292
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.278

1'05.541

 0.032 237.176
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+0.300

1'05.563

 0.022 237.097
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 9

+0.306

1'05.569

 0.006 237.075
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.311

1'05.574

 0.005 236.743
11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.322

1'05.585

 0.011 237.017
12 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 9

+0.324

1'05.587

 0.002 237.010
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 9

+0.333

1'05.596

 0.009 236.977
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.335

1'05.598

 0.002 236.970
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.393

1'05.656

 0.058 236.761
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+0.473

1'05.736

 0.080 236.473
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.556

1'05.819

 0.083 236.174
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 9

+0.584

1'05.847

 0.028 236.074
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 9

+0.593

1'05.856

 0.009 236.042
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+0.798

1'06.061

 0.205 235.309
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