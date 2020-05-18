Avusturya GP "sınırlı sayıda taraftar" ile gerçekleşebilir!

2020 Formula 1 sezonu, koronavirüs salgınının patlak vermesi nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi.

Yeni takvimin yakında açıklanması bekleniyor ve sezonun 5 Temmuz'da Avusturya'da başlaması planlanıyor. Bundan bir hafta sonra da ikinci Avusturya GP yapılacak.

Yarış oldukça farklı koşullarda yapılacak ve sürücülerden FIA/FOM personeline kadar herkes kapsamlı testlere tabi tutulacak. Hiçbir takım personelinin birbirleriyle iletişime geçmesine izin verilmeyecek ve ayrıca yarışın tamamen seyircisiz yapılması gerekecek.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, ORF'ye verdiği demeçte bu planlarda değişiklik olabileceğini ve yarışın seyircisiz yerine az sayıda seyirci ile yapılabileceğini açıkladı.

Marko, "Geçen perşembe günü bu konuda bir teklif gönderdik ve yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'ndan bu öneriye bir cevap almayı umuyoruz."

"Bu düşünceye göre yarış seyircisiz şekilde planlanacak ve koronavirüsle ilgili durum önümüzdeki haftalarda olumlu şekilde gelişirse, sınırlı sayıda seyircinin katılımı mümkün olacak." dedi.

Avusturya'daki koronavirüslü hasta sayısı her geçen gün azalıyor ve önlemler yavaş yavaş kaldırılıyor.

Marko, 2020 sezonunda yeterince yarış olmasını ümit ediyor.

"Bizim için sorun yok, iyi sponsorlara sahibiz ve iflas etme riskimiz yok. Ama eğer bir dünya şampiyonası için yeterli yarış yoksa, takımlar 20 ila 50 milyon dolar arasında gelir kaybı yaşayacak. Bu da bazılarının büyük ekonomik zoruluklarla karşı karşıya olacağı anlamına geliyor.