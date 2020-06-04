Avusturya GP programı belli oldu

Formula 1, 5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'si ile tekrar başlayacak. Bu, 3 Temmuz Cuma günü yapılması planlanan ilk antrenman seansına 30 günden daha az bir süre kaldığı anlamına geliyor.

Avusturya'da F1'e ek olarak temsilcimiz Ayhancan Güven'in yarıştığı Porsche Supercup, Formula 3 ve Formula 2 yarışları da yapılacak.

Formula 1 de dahil olmak üzere tüm etkinliklerin saatleri belli oldu.

Buna göre 1. antrenman seansı cuma günü 12:00'de, 2. antrenman seansı 16:00'da yapılacak. Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 13:00, sıralama turları ise 16:00'da yapılacak.

Yarış pazar günü 16:10'da gerçekleşecek.

Avusturya GP programı

3 Temmuz Cuma

10:35-11:20 - Formula 3 antrenmanı

12:00-13:30 - Formula 1 - 1. antrenman seansı

13:55-14:40 - Formula 2 antrenmanı

15:05-15:35 - Formula 3 sıralama turları

16:00-17:30 - Formula 1 - 2. antrenman seansı

18:00-18:30 - Formula 2 sıralama turları

18:55-19:40 - Porsche Supercup antrenmanları

4 Temmuz Cumartesi

11:25 - Formula 3 - 1. yarış

13:00-14:00 - Formula 1 - 3. antrenman seansı

14:30-15:00 - Porsche Supercup sıralama turları

16:00-17:00 - Formula 1 sıralama turları

17:45 - Formula 2 - 1. yarış

5 Temmuz Pazar

10:45 - Formula 3 - 2. yarış

12:10 - Formula 2 - 2. yarış

13:25 - Porsche Supercup yarışı

16:10 - Formula 1 yarışı

*Zaman dilimi Türkiye saatidir.