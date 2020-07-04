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Formula 1 / Avusturya GP / Sıralama turları raporu

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

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Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Ekleyen:
4 Tem 2020 14:01

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Avusturya GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın olurken, ilk çizgiyi Mercedes kapattı. Ferrari ise hayal kırıklığı yaşattı.

Sıralamaların ilk seansı haricinde tamamen Mercedes'in kontrolünde geçen hafta sonunda Bottas, son seanstaki ilk hakkında ede ettiği 1:02.939'luk derecesiyle en hızlı isim oldu ve sezonun ilk pole pozisyonunu kazandı. 

Bottas son hızlı turunda pist dışına çıkmasına rağmen aracını bir yere vurmadan dönmeyi başardı ve kariyerindeki 12. pole zaferini elde etti.

Sıralamalara kadar tüm antrenman seanslarında en hızlı isim olan Lewis Hamilton, sıralamalarda Bottas'ı geçmeyi başaramadı. Son turunda Bottas'ın 0.012 sn gerisinde kalan Hamilton 2. oldu ve böylece Mercedes sezona ilk çizgiden başlama hakkını elde etti.

Son iki senedir Avusturya'yı kazanmayı başaran Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralamalarda pole pozisyonundan yarım saniye yavaş kaldı ancak 3. sırayı elde etmeyi başardı. Verstappen, ikinci seansta orta lastiklerle en hızlı turunu attığı için yarışa rakiplerinden daha sert lastiklerle başlayarak farklı strateji uygulayacak.

Red Bull'un diğer pilotu Alexander Albon seansı 5. sırada tamamlarken onların arasında iyi bir iş çıkaran McLaren pilotu Lando Norris yer aldı.

Mercedes'in 2019 aracına benzer bir araçla dikkatleri üzerine çeken Racing Point'te Sergio Perez 6. olurken takım arkadaşı Lance Stroll 9. oldu. Geçen seneki sıralamalarda ilk seansta iki aracıyla birden elenen Racing Point böylece bu sene çok daha iyi bir sonuç almış oldu.

Seansın en büyük hayal kırıklığı yaşatan takımı kuşkusuz Ferrari oldu. Geçen sene pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc, bu sene ancak 7. olabilirken takım arkadaşı Sebastian Vettel 11. sırada kalarak 2. seans sonunda elendi.

McLaren pilotu Carlos Sainz sıralamaları 8. sırada tamamlarken Renault pilotu Daniel Ricciardo 10. olmayı başardı. Renault, geçen sene ilk seansta iki pilotuyla birden elendiği Avusturya'da bu sefer son seansa kalmayı başardı.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Finland Valtteri Bottas 1'02.939   246.981
2 United Kingdom Lewis Hamilton 1'02.951 0.012 246.934
3 Netherlands Max Verstappen 1'03.477 0.538 244.888
4 United Kingdom Lando Norris 1'03.626 0.687 244.315
5 Thailand Alexander Albon 1'03.868 0.929 243.389
6 Mexico Sergio Perez 1'03.868 0.929 243.389
7 Monaco Charles Leclerc 1'03.923 0.984 243.180
8 Spain Carlos Sainz Jr. 1'03.971 1.032 242.997
9 Canada Lance Stroll 1'04.029 1.090 242.777
10 Australia Daniel Ricciardo 1'04.239 1.300 241.983
11 Germany Sebastian Vettel 1'04.206 1.267 242.108
12 France Pierre Gasly 1'04.305 1.366 241.735
13 Russian Federation Daniil Kvyat 1'04.431 1.492 241.262
14 France Esteban Ocon 1'04.643 1.704 240.471
15 France Romain Grosjean 1'04.691 1.752 240.293
16 Denmark Kevin Magnussen 1'05.164 2.225 238.548
17 United Kingdom George Russell 1'05.167 2.228 238.537
18 Italy Antonio Giovinazzi 1'05.175 2.236 238.508
19 Finland Kimi Raikkonen 1'05.224 2.285 238.329
20 Canada Nicholas Latifi 1'05.757 2.818 236.397
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2. Seans: Bottas lider, Vettel elendi!

İkinci sıralama seansında en hızlı isim 1:03.015'lik derecesiyle Valtteri Bottas olurken onun hemen arkasında takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı. Mercedes pilotlarıyla en yakın rakipleri Red Bull pilotu Alex Albon arasında 0.7 sn fark vardı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, orta lastiklerle en hızlı turunu attı ve 8. sırada son seansa kalmayı başardı. Bu, Verstappen'in yarınki yarışa ilk 10'daki diğer isimlerden daha sert lastiklerle başlayacağı manasına geliyor.

İkinci seansın sürprizi Ferrari oldu. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ancak 10 ve 11. olabildiler ve böylece Vettel elenmiş oldu. Leclerc geçen seneki ikinci sıralama seansında 1:03.378 ile en hızlı isim olurken Vettel 2. olmuştu. Bu sene ise elenmeme mücadelesi verdiler.

Elenen diğer isimler Toro Rosso pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat ile birlikte Renault ile yarışlara dönen Esteban Ocon ve Haas pilotu Romain Grosjean oldular.

 

1. seans: Verstappen lider, Williams ve Alfa Romeo'lar en yavaş!

Sezonun ilk sıralama seansında Red Bull pilotu Max Verstappen en hızlı isim oldu. 1:04.024 elde eden Verstappen, şu ana kadar tüm seanslarda 1-2 yapan Mercedes pilotlarını geride bırakarak seansın en hızlı ismi oldu. Verstappen geçen seneki sıralamaların ilk seansında da en hızlı isimdi ancak o günkü derecesi 1:03.807 ile bu seneki derecesinden daha iyiydi.

Bottas ve Hamilton 2. ve 3. olurken onları Racing Point'ten Lance Stroll ve Ferrari'den Charles Leclerc takip ettiler.

İlk seansta en yavaş kalan takımlar Haas, Alfa Romeo ve Williams oldular. Haas'ta Romain Grosjean 15. olup 2. seansa geçmeyi başarırken 16. sırada kalan Kevin Magnussen elendi. Williams pilotu George Russell, iyi bir seansın ardından 17. olarak Alfa Romeo sürücüleri Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen'i geride bıraktı. Seansın en yavaş ismi çaylak Nicholas Latifi oldu.

Sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP pazar 15:00'da başlayacak.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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