Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

2016'daki kural değişikliklerinden bu yana son senelerde sürekli olarak araçların performansları iyileşti ve Red Bull Ring pistindeki tur zamanları da buna paralel olarak iyileşti.

Tüm zamanların en hızlı turlarına baktığımızda rekor dereceler Dijon pistine ait. İlk başta 2 mil uzunluğunda bulunan ve 1974 Fransa GP'ye ev sahipliği yapan Dijon'da Niki Lauda, 0:58.79'luk derecesiyle tarihin resmi en hızlı turuna sahip isim. Dijon'daki diğer dereceler 1 dakika bariyerinin üstünde yer alıyor.

Watkins Glen pisti ilk başta 2.3 mil uzunluğundaydı ancak 1971'de uzatıldı. Kyalami'deki tur rekoru 1:02.366 ile 1985'te bu dereceyi elde eden Nigel Mansell'a ait. 1986 ve 1987 turbo döneminde o pistte yarışılsaydı, muhtemelen bu derece daha iyi olacaktı.

Charles Leclerc'in geçen sene Avusturya GP'de (Spielberg) 1:03.003'lük pole derecesi kendisinin tarihin en hızlı 5. tur zamanını elde etmesini sağladı. Bu sene Avusturya'da gerçekleştirilecek 2 yarışta bu derece 0.8 sn'den fazla geliştirilebilirse, o derece ilk 3'e girmiş olacak.

Bir de sezonun son bölümünde Bahreyn'de ovale yakın olan dış pistte yarış yapılması planlanıyor. O yarış gerçekleşirse, en hızlı tur rekoru bu sene tamamen değişebilir.

En hızlı pole pozisyonu turları

1. 1974 Dijon: Niki Lauda, 0m58.79s

2. 1982 Dijon: Alain Prost, 1m01.380s

3. 1984 Dijon: Patrick Tambay, 1m02.200s

4. 1985 Kyalami: Nigel Mansell, 1m02.366s

5. 2019: Spielberg: Charles Leclerc, 1m03.003s

6. 1970 Watkins Glen: Jacky Ickx, 1m03.07s

7. 2018 Spielberg: Valtteri Bottas, 1m03.130s

8. 1969 Watkins Glen: Jochen Rindt, 1m03.62s

9. 1968 Watkins Glen: Mario Andretti, 1m04.20s

10. 2017 Spielberg: Valtteri Bottas, 1m04.251s

11. 1990 Paul Ricard: Nigel Mansell, 1m04.402s

12. 1984 Kyalami: Nelson Piquet, 1m04.871s

13. 1967 Watkins Glen: Graham Hill, 1m05.48s

14. 1985 Silverstone: Keke Rosberg, 1m05.591s

15. 1981 Dijon: Rene Arnoux, 1m05.95s

16. 2016 Spielberg: Lewis Hamilton, 1m06.228s [Q2]

17. 1982 Kyalami: Alain Prost, 1m06.351s

18. 1987 Paul Ricard: Nigel Mansell, 1m06.454s

19. 1986 Paul Ricard: Ayrton Senna, 1m06.526s

20. 1983 Kyalami: Patrick Tambay, 1m06.554s

21. 1986 Brands Hatch: Nelson Piquet, 1m06.961s

22. 1987 Silverstone: Nelson Piquet, 1m07.110s

23. 1988 Silverstone: Gerhard Berger, 1m07.110s

24. 1985 Brands Hatch: Ayrton Senna, 1m07.169s

25. 1979 Dijon: Jean-Pierre Jabouille, 1m07.19s