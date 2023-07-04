Avusturya GP pist sınırı ihlallerinde öne çıkan istatistikler

Yarış kontrol, Red Bull Ring'de 9. ve 10. virajlarda beyaz çizginin 1200'den fazla ihlal edildiği bildirildiği için tüm bunları incelemek zorunda kaldı. Bu, 71 turluk yarışın her turunda ortalama 17 ihlal yapıldığı ya da her pilotun yarış boyunca ortalama 60 ihlal yaptığı manasına geliyor.

Yarış tamamlandıktan sonra ihlaller tamamen incelendi ve yeni cezalar verildi. Yarışın yeni sonucu, yarış tamamlandıktan tam 4 saat 51 sk sonra yeniden yayınlandı.

Cezaların ardından Carlos Sainz 4.lükten 6.lığa, Lewis Hamilton 7.likten 8.liğe, Pierre Gasly 9.luktan 10.luğa, Esteban Ocon 12.likten 14.lüğe, Nyck de Vries 15.likten 17.liğe, Yuki Tsunoda ise 18.likten 19.luğa gerilemiş oldu.Hakemler, ihlallerin yeniden incelenmesi sürecinde 83 ihlal olduğunu belirledi.

Yarış içerisinde ilk uyarıyı alan Hamilton olmuştu. 7 kez şampiyon olan pilot, aracının dengesinde sorunlar yaşıyordu ve 4. turun 10. virajında genişten dönerek ihlal yapmış oldu.

Hamilton aynı zamanda ilk kınama alan ve ardından 5 sn zaman cezası alan isimdi. Yarışın daha 8. turu geride kalırken, Hamilton 4 farklı ihlal yaptığı gerekçesiyle 5 sn zaman cezası aldı.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Alpine pilotu Esteban Ocon, yeniden yapılan incelemede en zararlı çıkan isim oldu. Ocon, yaptığı ihlaller nedeniyle iki kez 5 sn, 2 kez 10 sn zaman cezası aldı ve toplam 30 sn zaman cezasına çarptırılmış oldu.

Farklı zaman cezası verilmesinin bir gerekçesi vardı. FIA, 4 kez pist sınırları ihlal edildiğinde 5 sn zaman cezası verirken, 5. kez ihlal olduğunda daha da sertleşiyor ve 10 sn zaman cezası veriyor. Bundan sonra ceza süreci sıfırlanıyor ve takip eden 4 ihlalde yeniden 5 sn zaman cezası veriliyor.

Ocon, yarışın 27. turuna kadar pist sınırlarına tamamen uyarken, o tur 10. virajda ihlal yapıyor. Ocon'un ihlali, yarıştaki 40. ihlal olarak verilere yansıyor.

O noktadan sonra Ocon, 9 defa daha pist sınırlarını ihlal ediyor. Ocon, 27. ile 37. turlar arasındaki 11 turluk periyotta 10 ihlal gerçekleştirip 30 sn zaman cezası almış oldu.

George Russell ve Zhou Guanyu, yarışı herhangi bir ihlal olmadan tamamlayan iki sürücü olarak ön plana çıkarken, yarışı dominant bir şekilde kazanan Max Verstappen, sadece 65. turda 10. virajı genişten döndüğü için bir ihlal yapmış.

Son cezaların ardından klasman değişse de pilotlar ya da takımlar şampiyonasındaki pozisyonlarda bir değişiklik olmadı.

Buna karşı Aston Martin'in protestosu ile Alonso, bir sıra dolayısıyla ekstra puanlar kazandı. Aston Martin'in Sportif Direktörü Andy Stevenson böylece iki protestosundan başarıyla çıkmış oldu. Daha önce Suudi Arabistan'daki protesto da kabul edilmişti.

Aston Martin böylece, protestolar sonucu verilen cezalar sayesinde 2023'te 5 puan fazladan kazanmış oldu.