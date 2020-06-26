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Formula 1 / Son dakika

Avusturya GP padokunda misafirhanelerin yerini tenteler ve çadırlar alacak

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Avusturya GP padokunda misafirhanelerin yerini tenteler ve çadırlar alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Haz 2020 14:40

Formula 1 padoku, ilk yarışlarda tamamen farklı görünecek ve misafirhanelerin yerini çadır ve tenteler alırken, takım tırları artık garajdan daha uzakta olacak.

Yarışa katılması planlanan personel sayısını azaltılmasının ardından F1, Avrupa yarışlarına misafirhanelerin getirilmemesi konusunda F1 takımlarıyla anlaştı.

F1'in özel misafirhanelerinin yapımı ve nakliyesi çok sayıda personele ihtiyaç duyuyor ve takımların pist tesislerini kullanmasının daha iyi olacağı düşünülüyordu.

Ayrıca misafirhanelerin yokluğuyla birlikte garaj kapılarına yakın olan takım tırlarının da artık daha uzakta yer alacağı doğrulandı.

Takımlar, garajlarının arkasında kullanabilecekleri çadırlar ve tenteler inşa edecekler.

Mercedes'in yarış takımının lojistiği şefi Karl Fanson koronavirüs dönemindeki zorluklarla nasıl başa çıktıklarını açıklayan bir videoda bu konuya değindi.

"Normal bir Avrupa yarışı ile aynı kurulum olmayacak çünkü hiç misafirhaneye sahip olmayacağız. F1 ile anlaştığımız üzere yarış tırlarını garajlardan uzaklaştıracağız ve kendi çadırlarımızı ve tentelerimizi temin edeceğiz."

"Bu bize garajda daha fazla çalışma alanı sağlayacak. Sosyal mesafe ve çalışmak daha kolay olacak."

 

 

F1 takımları, enfeksiyon riskini azalttıklarından emin olmak için padoktaki dış tedarikçilerle ilgili prosedürlerini de değiştirmek zorunda kalacaklar.

Fanson, teslimatlarının artık padoktan uzakta olacağını söylerken, yakıt ve lastik almak için farklı bir yaklaşım olacağını belirtti.

"Normalde yakıtımızı garajda teslim alırdık ve daha sonra lastikleri almak için Pirelli'ye çocukları gönderirdik."

"Şimdi, yakıt için bir bırakma noktası ve alma noktası olacak. Ayrıca lastikler bir bırakma noktasına götürülecek. Çalışanlarımız toplama noktasına gidecek ve lastikleri alacak."

"Lastikleri kullandıktan sonra onları geri alacağız ve biz bölgeden ayrıldıktan sonra Pirelli onları geri alacak."

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Editör Jonathan Noble

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