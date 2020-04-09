Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Avusturya GP organizatörleri, yarışın gerçekleştirileceğinden emin

paylaşım
yorumlar
Avusturya GP organizatörleri, yarışın gerçekleştirileceğinden emin
Ekleyen:
, Editör
9 Nis 2020 09:02

Avusturya GP organizatörleri tarafından yapılan bir açıklamada, yarışın planlandığı gibi Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirileceğine yer verildi.

Formula 1'de ilk dokuz yarışın tarihinin değişmesi ya da iptal edilmesinin ardından gözler şimdi Fransa ile Avusturya GP'lerine çevrildi.

Fransa GP, 28 Haziran'da yapılacak fakat ülkedeki koronavirüs tedbirlerinden ötürü yarışın yapılması beklenmiyor.

Bundan ötürü de ilk yarışın Avusturya olması bekleniyor. 

Avusturyalı yetkililer, ülkede koronavirüs salgını ile ilgili getirilen kısıtlamaların gevşetildiğini doğruladılar.

İlk olarak küçük dükkanlar, pazarlar, ev yaşları ile onarım dükkanlarının açılmasına izin verilecek. Mayıs ayı başında alışveriş merkezlerinin açılması planlanıyor. Restoranlar ve oteller de Mayıs ayı ortasında açılacak.

Tüm bunlar ışığında 3-5 Temmuz'da yapılması planlanan Avustralya GP, programlandığı şekilde gerçekleşecek.

Organizatörler, “Mevcut durum, Red Bull Ring'deki Avusturya Grand Prix'ini etkilemiyor. Yarış planlandığı gibi gerçekleşecek." açıklamasını yaptılar.

Daha önce, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da gerektiği takdirde Spielberg'in iki yarış olabileceğini söylemişti.

Ross Brawn ve Mattia Binotto'nun da sözleri göz önüne alındığında, sezonun Avusturya'da başlaması oldukça muhtemel.

Alakalı video

Sonraki haber
Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"

Önceki haber

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
64 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Meksika GP: Strateji yarışında kazanan Hamilton, Vettel 2.!

2
Formula 1

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"

41dk
3
Formula 1

Todt: "Ferrari motor konusunda tüm detayları açıklamamızı engelledi"

4
Formula 1

Seyircisiz yarışların mümkün olduğunu düşünen F1, 19 yarış yapmayı hedefliyor!

2s
5
Formula 1

Binotto: "Sebastian yarışmayı özledi"

3s

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Avusturya GP organizatörleri, yarışın gerçekleştirileceğinden emin
F1

Avusturya GP organizatörleri, yarışın gerçekleştirileceğinden emin

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"
F1

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"

Todt: "Motor sporları, pandemi sonrası yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyacak"
F1

Todt: "Motor sporları, pandemi sonrası yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyacak"

Albon, Sanal Grand Prix'de DRS açmayı unutmuş
eSpt

Albon, Sanal Grand Prix'de DRS açmayı unutmuş

Seyircisiz yarışların mümkün olduğunu düşünen F1, 19 yarış yapmayı hedefliyor!
F1

Seyircisiz yarışların mümkün olduğunu düşünen F1, 19 yarış yapmayı hedefliyor!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.