Avusturya GP organizatörleri, yarışın gerçekleştirileceğinden emin
Avusturya GP organizatörleri tarafından yapılan bir açıklamada, yarışın planlandığı gibi Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirileceğine yer verildi.
Formula 1'de ilk dokuz yarışın tarihinin değişmesi ya da iptal edilmesinin ardından gözler şimdi Fransa ile Avusturya GP'lerine çevrildi.
Fransa GP, 28 Haziran'da yapılacak fakat ülkedeki koronavirüs tedbirlerinden ötürü yarışın yapılması beklenmiyor.
Bundan ötürü de ilk yarışın Avusturya olması bekleniyor.
Avusturyalı yetkililer, ülkede koronavirüs salgını ile ilgili getirilen kısıtlamaların gevşetildiğini doğruladılar.
İlk olarak küçük dükkanlar, pazarlar, ev yaşları ile onarım dükkanlarının açılmasına izin verilecek. Mayıs ayı başında alışveriş merkezlerinin açılması planlanıyor. Restoranlar ve oteller de Mayıs ayı ortasında açılacak.
Tüm bunlar ışığında 3-5 Temmuz'da yapılması planlanan Avustralya GP, programlandığı şekilde gerçekleşecek.
Organizatörler, “Mevcut durum, Red Bull Ring'deki Avusturya Grand Prix'ini etkilemiyor. Yarış planlandığı gibi gerçekleşecek." açıklamasını yaptılar.
Daha önce, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da gerektiği takdirde Spielberg'in iki yarış olabileceğini söylemişti.
Ross Brawn ve Mattia Binotto'nun da sözleri göz önüne alındığında, sezonun Avusturya'da başlaması oldukça muhtemel.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Avusturya GP organizatörleri, yarışın gerçekleştirileceğinden emin
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