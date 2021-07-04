Avusturya GP öncesi: Yarış gridi
Avusturya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Lando Norris olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Lando Norris
|
3
|
Sergio Pérez
|
4
|
Lewis Hamilton
|
5
|
Valtteri Bottas
|
6
|
Pierre Gasly
|
7
|
Yuki Tsunoda
|
8
|
George Russell
|
9
|
Lance Stroll
|
10
|
Carlos Sainz
|
11
|
Sebastian Vettel (C) +3
|
12
|
Charles Leclerc
|
13
|
Daniel Ricciardo
|
14
|
Fernando Alonso
|
15
|
Antonio Giovinazzi
|
16
|
Kimi Räikkönen
|
17
|
Esteban Ocon
|
18
|
Nicholas Latifi
|
19
|
Mick Schumacher
|
20
|
Nikita Mazepin
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