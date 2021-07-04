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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Avusturya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Lando Norris olacak.

Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

3

  Sergio Pérez
(Red Bull)

 



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

5

  Valtteri Bottas
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

7

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Williams)

9

  Lance Stroll
(Aston Martin)

 



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

11

  Sebastian Vettel (C) +3
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

13

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

15

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

17

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)
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