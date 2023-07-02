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Formula 1 / Avusturya GP Sonuçlar

Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Avusturya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

7

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

9

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

11

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

13

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

15

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

19

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nyck de Vries
(AlphaTauri)
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