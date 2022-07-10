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Formula 1 / Avusturya GP Sonuçlar

Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturya GP'sine ilk sıradan başlarken, startta yanında Charles Leclerc olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Avusturya GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

7

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

9

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

11

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

13

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

15

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

  Nicholas Latifi
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

19

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Valtteri Bottas (Pit yolu)
(Alfa Romeo)

 

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