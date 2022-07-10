Avusturya GP öncesi: Yarış gridi
Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturya GP'sine ilk sıradan başlarken, startta yanında Charles Leclerc olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Charles Leclerc
|
3
|
Carlos Sainz
|
4
|
George Russell
|
5
|
Sergio Pérez
|
6
|
Esteban Ocon
|
7
|
Kevin Magnussen
|
8
|
Lewis Hamilton
|
9
|
Mick Schumacher
|
10
|
Lando Norris
|
11
|
Daniel Ricciardo
|
12
|
Lance Stroll
|
13
|
Guanyu Zhou
|
14
|
Pierre Gasly
|
15
|
Alexander Albon
|
16
|
Yuki Tsunoda
|
17
|
Nicholas Latifi
|
18
|
Sebastian Vettel
|
19
|
Fernando Alonso
|
20
|
Valtteri Bottas (Pit yolu)
F1'deki esnek tabanlar, kaybolan tahta plakadan kaynaklanıyor olabilir
F1, Avusturya GP organizatörü ile "kabul edilemez" taraftar tacizini görüşecek