Avusturya GP öncesi: Sprint yarışı gridi
2022 Avusturya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışına Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Charles Leclerc
|
3
|
Carlos Sainz
|
4
|
George Russell
|
5
|
Esteban Ocon
|
6
|
Kevin Magnussen
|
7
|
Mick Schumacher
|
8
|
Fernando Alonso
|
9
|
Lewis Hamilton
|
10
|
Pierre Gasly
|
11
|
Alexander Albon
|
12
|
Valtteri Bottas
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13
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Sergio Pérez (P)
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14
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Yuki Tsunoda
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15
|
Lando Norris
|
16
|
Daniel Ricciardo
|
17
|
Lance Stroll
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18
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Guanyu Zhou
|
19
|
Nicholas Latifi
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20
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Sebastian Vettel
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