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Formula 1 / Avusturya GP Sonuçlar

Avusturya GP öncesi: Sprint yarışı gridi

2022 Avusturya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışına Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Avusturya GP öncesi: Sprint yarışı gridi
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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

5

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

7

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

9

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

11

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

13

  Sergio Pérez (P)
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

15

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

17

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)

19

  Nicholas Latifi
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)
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