Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, arka arkaya gerçekleştirilecek ikinci Red Bull Ring yarışına elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Cuma ve cumartesi gününün ardından pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları belli oldu.

Şu anda Mercedes ve Red Bull pilotlarının elinde hiç yeni orta veya yumuşak lastik bulunmuyor. Bunun yerine Mercedes pilotlarında ve Max Verstappen'de iki set yeni sert lastik var. Perez'in elindeki yeni set sert lastik sayısı ise sadece bir.

Lance Stroll, George Russell, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda'nın da elinde iki set yeni sert lastik var.

Yarışa ikinci başlayacak Lando Norris'te birer set sert ve yumuşak lastik bulunuyor. Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Pirelli, pazar günkü yarışta çift pit stop beklediğini de açıkladı.

Pirelli'ye göre en iyi strateji yarışa orta lastikle başlamak, 20 ila 25. turda pite girip sert lastiğe geçmek ve yaklaşık 20 ila 25 tur attıktan sonra bir başka sert lastikle finiş görmek olacak.

Ellerinde iki set yeni sert lastik olduğu için Hamilton, Bottas ve Verstappen'in bu stratejiyi seçmesi oldukça muhtemel.

İkinci en hızlı strateji tek pit stop olacak. Bunda ise yarışa orta lastikle başlanması ve 25 ila 30 tur attıktan sonra sert lastiğe geçerek finiş görülmesi gerekiyor.

Üçüncü en hızlı strateji ise yarışa yumuşak lastiklerle başlayanlar için ideal olabilir. Bu stratejide, yarışa yumuşak lastikle başlayanların 10 ila 15 turun ardından pite girip, sonrasında sert lastiğe geçmesi gerekiyor. Sonrasında 25 ila 30 turluk bir periyodun ardından tekrar pite gelip, bir başka sert lastikle finiş görmeliler.

Son olası strateji ise yarışa orta lastikle başlamak, 20 ila 25. turlar arası pite gelip sert lastiğe geçmek ve ardından 25 ila 30 tur atıp, bir başka orta lastikle finiş görmek olacak.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert(C3) Orta(C4) Yumuşak(C5) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 2 - - 2 - 2 77. V. Bottas Mercedes 2 - - 2 - 2 33. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - - 2 - 2 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - - 2 - 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 1 1 4 4. L. Norris McLaren 1 - - 2 1 2 5. S. Vettel Aston Martin 2 - - 1 1 3 18. L. Stroll Aston Martin 2 - - 1 - 3 14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - 2 3 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 3 2 16. C. Leclerc Ferrari 1 - - 2 2 2 55. C. Sainz Ferrari 1 - - 2 2 2 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - - 1 - 3 10. P. Gasly AlphaTauri 2 - - 1 - 3 7. K. Raikkonen Alfa Romeo 2 - 1 - 2 2 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3 9. N. Mazepin Haas F1 2 - 1 - 1 3 47. M. Schumacher Haas F1 2 - 1 - 1 3 63. G. Russell Williams 2 - - 1 - 3 6. N. Latifi Williams 2 - 1 - 2 2