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Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Avusturya yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.

Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Red Bull pilotu Max Verstappen'in elinde bir set sert ve iki set orta hamur bulunurken, Charles Leclerc, Sergio Perez ve George Russell'ın elinde bir set sert ve üç set orta hamur bulunuyor.

Carlos Sainz ve Fernando Alonso, tıpkı Alpine ve McLaren pilotları gibi iki set sert ve üç set orta hamura sahip.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak. 

 

Buna göre yarışa orta hamurla başlamak, 18 ila 24. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 44 ila 50. turlar arasında orta hamur takıp finiş görmek gerekiyor.

Alternatif strateji orta hamurla başlamak, 15 ila 21. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 40 ila 46. turlar arasında bir başka sert hamurla finiş görmek olacak.

Pilotların elindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C3) Orta (C4) Yumuşak (C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
1. M. Verstappen Red Bull 1 - 2 2 - 5
11. S. Perez Red Bull 1 - 3 - - 6
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 3 - - 6
55. C. Sainz Ferrari 2 - 3 1 - 5
63. G. Russell Mercedes 1 - 3 1 1 4
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 4 - - 5
31. E. Ocon Alpine 2 - 3 - - 5
10. P. Gasly Alpine 2 - 3 - - 5
4. L. Norris McLaren 2 - 3 - - 5
81. O. Piastri McLaren 2 - 3 - - 5
77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 2 1 - 4
24. G. Zhou Alfa Romeo 2 - 3 - 1 4
18. L. Stroll Aston Martin 2 - 2 1 - 5
14. F. Alonso Aston Martin 2 - 3 - - 5
20. K. Magnussen Haas 2 - 1 1 - 5
27. N. Hülkenberg Haas 2 - - 2 - 6
21. N. de Vries AlphaTauri 2 - 3 - - 5
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 3 - - 5
2. L. Sargeant Williams 2 - 3 - - 5
23. A. Albon Williams 2 - 3 - - 5
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