Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sprint yarışının ardından Red Bull ve Ferrari pilotlarının elinde ikişer set yeni sert ve yeni orta hamur bulunuyor.
Mercedes pilotu George Russell bir set sert ve iki set orta hamura sahipken, Lewis Hamilton iki set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastiğe sahip.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz..
Pirelli aynı zamanda yarışta tek pit stop beklendiğini de açıkladı. En iyi strateji yarışa orta hamurla başlamak ve 24 ila 32. turlar arası pite girip, sert hamurla finiş görmek olacak.
İkinci strateji sert lastikle başlamak ve 38 ila 45. turlar arası pite girip, yarışı orta hamurla tamamlamak olacak.
Üçüncü strateji ise yarışa sert lastikle başlayıp, 46 ila 54. turlar arasında yumuşak lastiğe geçerek finiş görmek olacak.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (С3)
|Orta (C4)
|Yumuşak (C5)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|2
|-
|2
|-
|1
|2
|63. G. Russell
|Mercedes
|1
|1
|2
|1
|-
|2
|1. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|2
|-
|2
|-
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|2
|-
|2
|-
|-
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|2
|-
|2
|1
|-
|2
|55. C. Sainz
|Ferrari
|2
|-
|2
|-
|-
|3
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|4. L. Norris
|McLaren
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|14. F. Alonso
|Alpine
|2
|-
|2
|-
|-
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|-
|4
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|1
|1
|2
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|2
|-
|3
|-
|2
|5. S. Vettel
|Aston Martin
|-
|2
|-
|3
|-
|2
|23. A. Albon
|Williams
|2
|-
|2
|-
|-
|3
|6. N. Latifi
|Williams
|2
|-
|2
|-
|-
|3
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|1
|1
|2
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|2
|2
|-
|20. K. Magnussen
|Haas
|2
|-
|1
|1
|-
|3
|47. M. Schumacher
|Haas
|2
|-
|1
|1
|-
|3
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