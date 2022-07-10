Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sprint yarışının ardından Red Bull ve Ferrari pilotlarının elinde ikişer set yeni sert ve yeni orta hamur bulunuyor.

Mercedes pilotu George Russell bir set sert ve iki set orta hamura sahipken, Lewis Hamilton iki set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastiğe sahip.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz..

​Pirelli aynı zamanda yarışta tek pit stop beklendiğini de açıkladı. En iyi strateji yarışa orta hamurla başlamak ve 24 ila 32. turlar arası pite girip, sert hamurla finiş görmek olacak.

İkinci strateji sert lastikle başlamak ve 38 ila 45. turlar arası pite girip, yarışı orta hamurla tamamlamak olacak.

Üçüncü strateji ise yarışa sert lastikle başlayıp, 46 ila 54. turlar arasında yumuşak lastiğe geçerek finiş görmek olacak.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (С3) Orta (C4) Yumuşak (C5) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 2 - 2 - 1 2 63. G. Russell Mercedes 1 1 2 1 - 2 1. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - 2 - - 3 11. S. Perez Red Bull Racing 2 - 2 - - 3 16. C. Leclerc Ferrari 2 - 2 1 - 2 55. C. Sainz Ferrari 2 - 2 - - 3 3. D. Ricciardo McLaren 2 - 1 - 2 2 4. L. Norris McLaren 2 - 1 - 2 2 14. F. Alonso Alpine 2 - 2 - - 3 31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - - 4 10. P. Gasly AlphaTauri 2 - 1 - 1 3 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 1 1 2 18. L. Stroll Aston Martin - 2 - 3 - 2 5. S. Vettel Aston Martin - 2 - 3 - 2 23. A. Albon Williams 2 - 2 - - 3 6. N. Latifi Williams 2 - 2 - - 3 77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 1 1 2 24. G. Zhou Alfa Romeo 2 - 1 2 2 - 20. K. Magnussen Haas 2 - 1 1 - 3 47. M. Schumacher Haas 2 - 1 1 - 3