Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Yarış:
02 Saat
:
41 Dakika
:
54 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

paylaşım
yorumlar
Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 09:52

Pirelli, Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotların yeni ve eski lastik hamurlarının sayısını açıkladı.

Pirelli, Avusturya Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Mercedes, McLaren ve Racing Point pilotlarına ek olarak Daniel Ricciardo, Alex Albon ve Charles Leclerc'in elinde birer set yeni C2 ve C3 lastik bulunuyor.

AlphaTauri sürücülerine ek olarak Sebastian Vettel, Esteban Ocon ve Romain Grosjean'da her lastik setinden bir tane bulunuyor.

Max Verstappen'in ise sadece bir set yeni C2 lastiği var.

Kevin Magnussen'in üç set yeni C4 lastiği bulunuyor.

 
Sonraki haber
2020 Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Önceki haber

2020 Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Sonraki haber

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu

trending Bugün

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!
Formula 1 / Formula 1
1s

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

3-5 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?
Formula 1 / Formula 1
3s

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?

Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Formula 1 / Formula 1
35dk

Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar
Formula 1 / Formula 1

Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil
Formula 1 / Formula 1
14dk

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu
Formula 1 / Formula 1
19dk

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu

Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Formula 1 / Formula 1
35dk

Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

2020 Avusturya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 / Formula 1
57dk

2020 Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!

1s
2
Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

3
Formula 1

Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi

1s
4
Formula 1

Analiz: Red Bull'un başarısız Mercedes protestosundan neler öğrendik?

3s
5
GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil
F1

Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu
F1

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu

Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

2020 Avusturya GP öncesi: Yarış gridi
F1

2020 Avusturya GP öncesi: Yarış gridi

Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi
F1

Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.