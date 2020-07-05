Avusturya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, Avusturya Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Mercedes, McLaren ve Racing Point pilotlarına ek olarak Daniel Ricciardo, Alex Albon ve Charles Leclerc'in elinde birer set yeni C2 ve C3 lastik bulunuyor.

AlphaTauri sürücülerine ek olarak Sebastian Vettel, Esteban Ocon ve Romain Grosjean'da her lastik setinden bir tane bulunuyor.

Max Verstappen'in ise sadece bir set yeni C2 lastiği var.

Kevin Magnussen'in üç set yeni C4 lastiği bulunuyor.