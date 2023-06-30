Kayıt Ol
Önceki / Gasly: "Avusturya'da birbirlerini engellememek sürücülerin elinde"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Avusturya GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Ekleyen:
Aston Martin AMR23 engine cover

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan dört içten yanmalı motor,  turbo, MGU-H, MGU-K ile iki enerji depolama ve kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

Güç ünitesi ve egzoz sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
01. M. Verstappen Red Bull RBPT 2 2 2 2 1 1 3
11. S. Perez Red Bull RBPT 2 2 2 2 3 3 3
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 3 2 2 2 3 4 3
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 3 2 2 2 2 2 3
63. G. Russell Mercedes Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
31. E. Ocon Alpine Renault 2 2 2 2 2 2 4
10. P. Gasly Alpine Renault 4 4 4 4 2 2 5
81. O. Piastri McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2 4
04. L. Norris McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 5
77. V. Bottas Alfa Romeo Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
24. G. Zhou Alfa Romeo Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
14. F. Alonso Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
20. K. Magnussen Haas Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
27. N. Hülkenberg Haas Ferrari 2 2 2 2 1 2 3
21. N. De Vries AlphaTauri RBPT 2 2 2 2 1 2 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri RBPT 3 3 3 3 1 1 3
23. A. Albon Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
02. L. Sargeant Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2 4
paylaşım
yorumlar

Gasly: "Avusturya'da birbirlerini engellememek sürücülerin elinde"
Daha fazlası
Ezel Tan
Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Formula 1
Avusturya GP

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Turu silinen Perez: "Sistem çok yanlış"

Turu silinen Perez: "Sistem çok yanlış"

Formula 1
Avusturya GP

Turu silinen Perez: "Sistem çok yanlış" Turu silinen Perez: "Sistem çok yanlış"

Russell: "Neden bilmiyorum ama sıralama turlarında zorlanıyoruz"

Russell: "Neden bilmiyorum ama sıralama turlarında zorlanıyoruz"

Formula 1
Avusturya GP

Russell: "Neden bilmiyorum ama sıralama turlarında zorlanıyoruz" Russell: "Neden bilmiyorum ama sıralama turlarında zorlanıyoruz"

Son Haberler

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

F1 Formula 1
Avusturya GP

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum" Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

F1 Formula 1

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

F1 Formula 1

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu" Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol