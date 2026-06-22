Avusturya GP öncesi aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı

Avrupa genelinde haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırılması beklenirken, bazı ülkelerde termometrelerin 40 derecenin üzerini göreceği tahmin ediliyor. Her ne kadar Red Bull Ring pistinin bulunduğu bölgede sıcaklıkların bu seviyelere ulaşması beklenmese de hafta sonu boyunca kavurucu şartların etkili olacağı kesinleşti.

Avusturya ulusal meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre, Spielberg'de hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükselebileceği belirtildi. Bu durum, 2026 takviminin şu ana kadarki en sıcak yarış hafta sonunu beraberinde getirebilir. Hafta boyunca gökyüzünün neredeyse tamamen bulutsuz olması ve rüzgârın yok denecek kadar az esmesi, şartları pilotlar, takımlar ve tribündeki taraftarlar için daha da zorlaştıracak.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, hava durumu ortağı WeerOnline tarafından Red Bull Ring ve çevresi için "turuncu ısı uyarısı" yayımlandı.

McLaren MCL40 Fotoğraf: Erik Junius

Kavurucu sıcağın hafta sonunun ilerleyen günlerinde de aynı şiddetle devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek olsa da mevcut tahminler sıcaklığın yarış günlerinde de 30 derecenin üzerinde olacağını gösteriyor. Bu nedenle yetkililer; pistteki herkes için güneşten korunmanın, sıvı tüketiminin ve gölge altında kalmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Mevcut hava şartları sadece insanlar için değil, araçlar için de büyük bir dayanıklılık testi anlamına geliyor. Sezonun en sıcak yarışı olmaya aday Avusturya GP'sinde, 2026 kurallarına göre üretilen yeni güç üniteleri, pistin yüksek rakımlı coğrafi yapısıyla da birleştiğinde soğutma ve enerji yönetimi açısından sınırlarına kadar zorlanacak.