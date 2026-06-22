Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Avusturya GP öncesi aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı

Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle, bu hafta sonu düzenlenecek Avusturya Grand Prix'si için resmi hava durumu uyarısı yayımlandı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
AustrianGP

Fotoğraf: Erick W. Rasco / Sports Illustrated via Getty Images

Avrupa genelinde haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırılması beklenirken, bazı ülkelerde termometrelerin 40 derecenin üzerini göreceği tahmin ediliyor. Her ne kadar Red Bull Ring pistinin bulunduğu bölgede sıcaklıkların bu seviyelere ulaşması beklenmese de hafta sonu boyunca kavurucu şartların etkili olacağı kesinleşti.

Avusturya ulusal meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre, Spielberg'de hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükselebileceği belirtildi. Bu durum, 2026 takviminin şu ana kadarki en sıcak yarış hafta sonunu beraberinde getirebilir. Hafta boyunca gökyüzünün neredeyse tamamen bulutsuz olması ve rüzgârın yok denecek kadar az esmesi, şartları pilotlar, takımlar ve tribündeki taraftarlar için daha da zorlaştıracak.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, hava durumu ortağı WeerOnline tarafından Red Bull Ring ve çevresi için "turuncu ısı uyarısı" yayımlandı.

McLaren MCL40

McLaren MCL40

Fotoğraf: Erik Junius

Kavurucu sıcağın hafta sonunun ilerleyen günlerinde de aynı şiddetle devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek olsa da mevcut tahminler sıcaklığın yarış günlerinde de 30 derecenin üzerinde olacağını gösteriyor. Bu nedenle yetkililer; pistteki herkes için güneşten korunmanın, sıvı tüketiminin ve gölge altında kalmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Mevcut hava şartları sadece insanlar için değil, araçlar için de büyük bir dayanıklılık testi anlamına geliyor. Sezonun en sıcak yarışı olmaya aday Avusturya GP'sinde, 2026 kurallarına göre üretilen yeni güç üniteleri, pistin yüksek rakımlı coğrafi yapısıyla da birleştiğinde soğutma ve enerji yönetimi açısından sınırlarına kadar zorlanacak.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hadjar: "Verstappen ile takım arkadaşıysanız, tembellik yapacak zamanınız yoktur"
Sonraki haber Ferrari, ADUO güncellemesini ne zaman getirecek?

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Ferrari, ADUO güncellemesini ne zaman getirecek?

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Ferrari, ADUO güncellemesini ne zaman getirecek?

Mir’in Çekya GP stratejisi Marini’den övgü aldı: “Muhteşem bir performans sergiledi”

MotoGP
MotoGP
Çek GP
Mir’in Çekya GP stratejisi Marini’den övgü aldı: “Muhteşem bir performans sergiledi”

Lawson, Red Bull ile son yarışı öncesindeki kritik süreci anlattı

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Lawson, Red Bull ile son yarışı öncesindeki kritik süreci anlattı

Son Haberler

Ferrari, ADUO güncellemesini ne zaman getirecek?

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Ferrari, ADUO güncellemesini ne zaman getirecek?

Avusturya GP öncesi aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Avusturya GP öncesi aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı

Bagnaia, Bezzecchi'nin cezası hakkında: "Yarıştan men edilmesi biraz ağır"

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Bagnaia, Bezzecchi'nin cezası hakkında: "Yarıştan men edilmesi biraz ağır"

Mir’in Çekya GP stratejisi Marini’den övgü aldı: “Muhteşem bir performans sergiledi”

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Mir’in Çekya GP stratejisi Marini’den övgü aldı: “Muhteşem bir performans sergiledi”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle