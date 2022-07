Avusturya GP: Leclerc galibiyet hasretine son verdi, Sainz yolda kaldı!

Avusturya'da sabah yağan yağmurun ardından yarışta benzer şekilde yağmur olup olmayacağı merak ediliyordu ancak yarış saatinde pist tamamen kuruydu.

Yarışın başlamasından hemen önce Lewis Hamilton'ın frenlerinde çalışma olsa da, sorun kısa süre içerisinde çözüldü ve İngiliz pilot da dahil olmak üzere herkes sorunsuz şekilde yarışa başladı.

Yarışa Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel sert hamurla başlarken, diğer isimler orta hamuru tercih etti.

Yarışa ilk sıradan başlayan Max Verstappen, güçlü bir start almasının ardından liderliği korurken, Charles Leclerc de ikinci sıradaki yerini korudu.

George Russell ise iyi bir start almasının ardından Carlos Sainz'la yan yana geldi ve İspanyol pilotu geçmeye çalıştı. Sonrasında bu mücadeleye Sergio Perez de dahil oldu.

Fakat Perez ile Russell arasında temas yaşandı ve Perez spin atarak çakıl havuzuna savruldu. En geriye düşen Meksikalı sürücü, pite girip yeni set sert lastiğe geçiş yaptı.

Böylelikle yeni sıralama Verstappen, Leclerc, Sainz, Russell ve Esteban Ocon şeklinde oldu.

Leclerc ilk turların ardından Verstappen'in arayı açmasına izin vermedi ve turlar ilerledikçe rakibini iyice sıkıştırmaya başladı.

Yarışın 12. turunda dördüncü virajda güzel bir atak yapan Leclerc, Hollandalı sürücüyü geride bıraktı ve yarışın yeni lideri oldu.

Hollandalı pilot tempo kaybetmeye başladı ve 14. tur itibariyle Red Bull, aracın dengesinden memnun görünmeyen Verstappen'i pite aldı.

Ferrari, yarışın 27. turunda uzun bir ilk bölüm geçiren Leclerc'i pite aldı ve Monakolu pilot yarışa, Verstappen'in gerisinde döndü. Fakat yeni lastiklerin avantajıyla Leclerc, yaklaşık 7 saniyeyi bulan farkı kapatmaya başladı.

Yaklaşık altı turluk bir sürenin ardından Leclerc, Verstappen'i yakaladı ve Hollandalı sürücüyü geçerek liderliği tekrar eline geçirdi.

Böylelikle pit stopların ardından yeni sıralama Leclerc, Verstappen, Sainz ve Lewis Hamilton şeklinde oldu.

Sainz'ın da Verstappen'in ardına gelmesinin ardından Red Bull, Hollandalı pilotu ikinci kez pite aldı ve genç sürücüyü yeni sert sert lastiğe geçirdi.

Ferrari, yarışın 50. turuna gelindiğinde Charles Leclerc'i pite aldı ve Monakolu pilot yeni set sert lastikle yarışa üçüncü sırada geri döndü.

Yalnızca bir tur sonra Ferrari, bu kez Carlos Sainz'ı pite aldı ve böylelikle yarışın yeni lideri Verstappen olurken, Leclerc ikinci, Sainz ise üçüncü sırada yer aldı. Fakat Leclerc, pit stopların ardından bir kez daha çok hızlıydı.

Sadece üç tur içinde Verstappen'le arayı kapatan Leclerc, Hollandalı pilotu üçüncü virajın dışında geçmeyi başardı yarışın liderliğini eline geçirdi.

Sonrasında Sainz, Verstappen ile arasını kapattı ancak bitime 13 tur kala aracın arkasından dumanlar yükseldi. İspanyol pilot dumanlar çıkan aracını kenara çekti ve yarışa veda etti.

Carlos Sainz, Ferrari, walks away from his car after a fire

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images