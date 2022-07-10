Avusturya GP: Leclerc galibiyet hasretine son verdi, Sainz yolda kaldı!

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Avusturya'da sabah yağan yağmurun ardından yarışta benzer şekilde yağmur olup olmayacağı merak ediliyordu ancak yarış saatinde pist tamamen kuruydu.

Yarışın başlamasından hemen önce Lewis Hamilton'ın frenlerinde çalışma olsa da, sorun kısa süre içerisinde çözüldü ve İngiliz pilot da dahil olmak üzere herkes sorunsuz şekilde yarışa başladı.

Yarışa Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel sert hamurla başlarken, diğer isimler orta hamuru tercih etti.

Yarışa ilk sıradan başlayan Max Verstappen, güçlü bir start almasının ardından liderliği korurken, Charles Leclerc de ikinci sıradaki yerini korudu.

George Russell ise iyi bir start almasının ardından Carlos Sainz'la yan yana geldi ve İspanyol pilotu geçmeye çalıştı. Sonrasında bu mücadeleye Sergio Perez de dahil oldu.

Fakat Perez ile Russell arasında temas yaşandı ve Perez spin atarak çakıl havuzuna savruldu. En geriye düşen Meksikalı sürücü, pite girip yeni set sert lastiğe geçiş yaptı.

Böylelikle yeni sıralama Verstappen, Leclerc, Sainz, Russell ve Esteban Ocon şeklinde oldu.

Leclerc ilk turların ardından Verstappen'in arayı açmasına izin vermedi ve turlar ilerledikçe rakibini iyice sıkıştırmaya başladı.

Yarışın 12. turunda dördüncü virajda güzel bir atak yapan Leclerc, Hollandalı sürücüyü geride bıraktı ve yarışın yeni lideri oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hollandalı pilot tempo kaybetmeye başladı ve 14. tur itibariyle Red Bull, aracın dengesinden memnun görünmeyen Verstappen'i pite aldı.

Ferrari, yarışın 27. turunda uzun bir ilk bölüm geçiren Leclerc'i pite aldı ve Monakolu pilot yarışa, Verstappen'in gerisinde döndü. Fakat yeni lastiklerin avantajıyla Leclerc, yaklaşık 7 saniyeyi bulan farkı kapatmaya başladı.

Yaklaşık altı turluk bir sürenin ardından Leclerc, Verstappen'i yakaladı ve Hollandalı sürücüyü geçerek liderliği tekrar eline geçirdi.

Böylelikle pit stopların ardından yeni sıralama Leclerc, Verstappen, Sainz ve Lewis Hamilton şeklinde oldu.

Sainz'ın da Verstappen'in ardına gelmesinin ardından Red Bull, Hollandalı pilotu ikinci kez pite aldı ve genç sürücüyü yeni sert sert lastiğe geçirdi.

Ferrari, yarışın 50. turuna gelindiğinde Charles Leclerc'i pite aldı ve Monakolu pilot yeni set sert lastikle yarışa üçüncü sırada geri döndü.

Yalnızca bir tur sonra Ferrari, bu kez Carlos Sainz'ı pite aldı ve böylelikle yarışın yeni lideri Verstappen olurken, Leclerc ikinci, Sainz ise üçüncü sırada yer aldı. Fakat Leclerc, pit stopların ardından bir kez daha çok hızlıydı.

Sadece üç tur içinde Verstappen'le arayı kapatan Leclerc, Hollandalı pilotu üçüncü virajın dışında geçmeyi başardı yarışın liderliğini eline geçirdi.

Sonrasında Sainz, Verstappen ile arasını kapattı ancak bitime 13 tur kala aracın arkasından dumanlar yükseldi. İspanyol pilot dumanlar çıkan aracını kenara çekti ve yarışa veda etti.

Carlos Sainz, Ferrari, walks away from his car after a fire Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu periyottan faydalanan Leclerc ve Verstappen pite girerek yeni set lastiklere geçiş yaptılar. Aynı şekilde Fernando Alonso da bu periyottan faydalandı.

Son bölümde Leclerc gaz pedalıyla alakalı bir problem yaşadı ve Verstappen farkı 2 saniye civarına indirmeyi başardı.

Ancak Monakolu sürücü, yaşadığı soruna rağmen damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı ve sekiz yarış aradan sonra zafere ulaşmış oldu.

Leclerc son galibiyetini sezonun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde almıştı ve o günden bu yana yapılan yarışlardaki en iyi sonucu ikincilikti. Bu sonuçla puanını 170 yapan Leclerc şampiyona ikinciliğine yükseldi.

Red Bull, saf tempo anlamında iyi görünmesine rağmen, lastikleri Ferrari kadar iyi kullanmakta zorlandı ve Verstappen hemen hemen tüm bölümlerde lastikleri Ferrari pilotlarına göre daha çabuk bitirdi.

Sonuç olarak Hollandalı pilot, Leclerc'in gerisine düşerek damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Buna rağmen en hızlı turu atmasının ardından hasarı minimuma indirdi.

Verstappen puanını 208 yaparken, ikinci sıradaki Leclerc ile arasında artık 38 puan var.

Sainz'ın güç ünitesi sorunuyla yolda kalmasının ardından podyum, yarışta harika bir performans sergileyen ve hatasız bir sürüş çıkaran Lewis Hamilton'a gitti. İngiliz pilot bu sonuçla arka arkaya üçüncü podyumunu almış oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes'in diğer pilotu George Russell, ilk turda Perez ile yaşadığı temasın ardından 5 saniye cezası aldı ve trafiğin içerisine düştü. Sonrasında iyi bir yükseliş gerçekleştirse de, dördüncü oldu.

Alpine bir kez daha hafta sonundan çifte puanla ayrılırken, Esteban Ocon sessiz sedasız iyi bir yarış çıkardı ve tur yemeyen son isim olarak beşinci oldu. Bu, Alpine'in bu yılki en iyi sonucu da oldu.

Fransız pilotun takım arkadaşı Fernando Alonso da yine güçlü bir yükseliş gerçekleştirmesinin ardından 10. oldu ve puan serisini devam ettirdi.

Yarışın yıldızlarından birisi hiç şüphesiz Mick Schumacher'di. Alman pilot, takım arkadaşı Kevin Magnussen'e göre daha fazla tempoya sahipti ve güçlü bir sürüş çıkarmasının ardından altıncı olarak kariyerinin en iyi sonucunu aldı. Bu aynı zamanda arka arka arkaya puan aldığı ikinci yarış da oldu.

Lando Norris, pist limiti ihlali nedeniyle 5 saniye zaman cezası almasına rağmen Kevin Magnussen'i pist üstünde geçmeyi başardı ve damalı bayrağı yedinci sırada görerek bir yarış aradan sonra puan aldı.

Hafta sonunun son puanları McLaren ile üç yarış aradan sonra puan alan Daniel Ricciardo ve 10. olan Alonso'ya gitti.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, son tura kadar puan alacak gibiydi ancak son turda Alonso'nun kendisine yaptığı atağa karşı koyamadı ve 11. oldu.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon iyi bir performans sergilemesine rağmen 12. olup hafta sonunu puansız kapatırken, Lance Stroll 13., Zhou Guanyu 14. ve Pierre Gasly 15. oldu. Fransız pilot, pist limitlerini aştığı için zaman cezası aldığı gibi, Sebastian Vettel'e çarptığı için bir başka ceza aldı.

Yuki Tsunoda ve Sebastian Vettel finiş gören son isimler olarak son iki sırada yer aldılar. Sainz'ın yanı sıra Latifi ve ilk turdaki temasın ardından aracında hasar oluşan Sergio Perez yarış dışı kalan isimler oldular.

İlk 11 yarışın ardından Verstappen şampiyonada 208 puanla ilk sırada yer alırken Leclerc 170, Perez 151, Sainz 133 ve Russell 128 puana sahip.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 359 puanla ilk sırada yer alırken Ferrari 303, Mercedes 237 puanda.

Yarışın sonucu: