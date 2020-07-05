Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Yarış devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Avusturya GP / Yarış raporu

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

paylaşım
yorumlar
Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 14:46

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, startta yerini korumayı başardı ve ardından sorunsuz pit stoplarla birlikte Lewis Hamilton'ın önünde kalmayı başararak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarış son derece heyecanlıydı. Hamilton'ın grid cezasıyla birlikte yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen, Lando Norris'le yan yana gelmesine rağmen startta yerini korudu.

Hamilton, önce Alex Albon sonra da Lando Norris'i geçerek üçüncülüğe yükseldi ve ilk üç sıra Bottas, Verstappen ve Hamilton'dan oluştu.

Ancak yarışın 14. turunda Verstappen aniden yavaşlamaya başladı ve tüm denemelerine rağmen aracı eski gücüne getiremedi. Sonra da garaja gelerek yarışı bıraktı.

İlk başta Bottas-Hamilton arasında yedi saniyelik fark vardı. Sonrasında Hamilton farkı 3.5 saniyeye kadar indirdi.

Daniel Ricciardo, soğutma arızası nedeniyle yarışı bıraktı, kısa bir süre sonra da Kevin Magnussen muhtemel bir fren arızasıyla üçüncü virajda pist dışına çıktı ve spin attı. 

Araç tehlikeli yerde durduğu için piste güvenlik aracı girdi.  Yarış yeniden başladığında Bottas ve Hamilton 1-2 saniye içinde dizildiler. Ancak Mercedes, vites kutusu sorunları nedeniyle her iki pilotu da kerblerden uzak durmaları konusunda sürekli olarak uyardı.

Sebastian Vettel, yarışın orta bölümünde Carlos Sainz ve Charles Leclerc'i takip ederken, İspanyol sürücüyü geçmeye çalıştı ve daha sonra spin atarak gerilere düştü.

Kısa bir süre sonra Romain Grosjean pist dışına taştı ve muhtemel bir fren arızası nedeniyle yarışa veda etti. Aynı saniyelerde George Russell motor sorunuyla yolda kaldı ve piste güvenlik aracı gird.

Alex Albon pite girerek daha yumuşak lastikleri taktı ve yarışın son bölümü için avantaj elde etti.

Yarış yeniden başlarken bu kez Kimi Raikkonen'in sağ ön lastiği yerinden çıktı ve tehlikeli yerde kalınca bir kez daha güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladığında Albon, dış taraftan Hamilton'a güzel bir atak yaptı ancak İngiliz pilotla temas yaşayarak spin attı.

Bu olayın ardından Hamilton'a beş saniye zaman cezası verildi.

 

Son bölümde Charles Leclerc harika ataklar yaparak önce Lando Norris sonra da Sergio Perez'i geçerek üçüncülüğe kadar yükselmeyi başardı.

Son bölümde Bottas yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Hamilton damalı bayrağı ilk sırada görse de, aldığı beş saniyelik cezanın ardından dördüncü sıraya geriledi.

Leclerc, Hamilton'ın cezası sonrası ikinci sırada finiş görürken, son turda Hamilton'dan 0.7 saniye daha hızlı bir tur atarak en hızlı turu kaydeden Norris, 0.2 saniye farkla podyuma çıktı.

Norris böylelikle kariyerinin ilk podyumunu yakalamış oldu. Ferrari de Leclerc'le kötü geçen cumartesi gününün ardından podyum alarak önemli bir işe imza attı.

Hamilton ikinci sırada finiş görse de aldığı beş saniyelik ceza sonrası dördüncü oldu.

McLaren pilotu Carlos Sainz, son bölümdeki yükselişinin ardından 8.9 saniye geride beşinci olurken, pit yolunda hız limitini aşan Sergio Perez aldığı beş saniyelik ceza sonrası altıncı oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri ile yedinci olup puan alırken, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi ve Sebastian Vettel ilk onu tamamladılar.

Nicholas Latifi puan alan son isim oldu.

Daniil Kvyat, Alex Albon, Kimi Raikkonen, George Russell,  Kevin Magnussen, Lance Stroll, Daniel Ricciardo ve Max Verstappen yarış dışı kalan sürücüler oldular.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 71 1:30'55.739    
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 71 1:30'58.439 2.700 2.700
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 71 1:31'01.230 5.491 2.791
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 71 1:31'01.428 5.689 0.198
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 71 1:31'04.642 8.903 3.214
6 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 71 1:31'10.831 15.092 6.189
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 71 1:31'12.421 16.682 1.590
8 France Esteban Ocon Renault Renault 71 1:31'13.195 17.456 0.774
9 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 71 1:31'16.885 21.146 3.690
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 71 1:31'20.284 24.545 3.399
11 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 71 1:31'27.389 31.650 7.105
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 69      
13 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 67      
  Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 53      
  United Kingdom George Russell Williams Mercedes 49      
  France Romain Grosjean Haas Ferrari 49      
  Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24      
  Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 20      
  Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 17      
  Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 11      
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Önceki haber

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

trending Bugün

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!
Formula 1 / Formula 1
16dk

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

Canlı anlatım: Avusturya GP
Formula 1 / Formula 1
2s

Canlı anlatım: Avusturya GP

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
Formula 1 / Formula 1
1s

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!
Formula 1 / Formula 1
3s

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 / Formula 1
2s

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!
Formula 1 / Formula 1
3s

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

Avusturya'da F1'in yeni podyum töreni nasıl olacak?
Formula 1 / Formula 1
3s

Avusturya'da F1'in yeni podyum töreni nasıl olacak?

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

Son Haberler

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!
Formula 1 / Formula 1
16dk

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
Formula 1 / Formula 1
1s

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Canlı anlatım: Avusturya GP
Formula 1 / Formula 1
2s

Canlı anlatım: Avusturya GP

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 / Formula 1
2s

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

16dk
2
Formula 1

Canlı anlatım: Avusturya GP

2s
3
Formula 1

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

1s
4
Formula 1

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

3s
5
Formula 1

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

2s

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!
F1

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
F1

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Canlı anlatım: Avusturya GP
F1

Canlı anlatım: Avusturya GP

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!
F1

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!
F1

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.