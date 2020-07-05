Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, startta yerini korumayı başardı ve ardından sorunsuz pit stoplarla birlikte Lewis Hamilton'ın önünde kalmayı başararak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarış son derece heyecanlıydı. Hamilton'ın grid cezasıyla birlikte yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen, Lando Norris'le yan yana gelmesine rağmen startta yerini korudu.

Hamilton, önce Alex Albon sonra da Lando Norris'i geçerek üçüncülüğe yükseldi ve ilk üç sıra Bottas, Verstappen ve Hamilton'dan oluştu.

Ancak yarışın 14. turunda Verstappen aniden yavaşlamaya başladı ve tüm denemelerine rağmen aracı eski gücüne getiremedi. Sonra da garaja gelerek yarışı bıraktı.

İlk başta Bottas-Hamilton arasında yedi saniyelik fark vardı. Sonrasında Hamilton farkı 3.5 saniyeye kadar indirdi.

Daniel Ricciardo, soğutma arızası nedeniyle yarışı bıraktı, kısa bir süre sonra da Kevin Magnussen muhtemel bir fren arızasıyla üçüncü virajda pist dışına çıktı ve spin attı.

Araç tehlikeli yerde durduğu için piste güvenlik aracı girdi. Yarış yeniden başladığında Bottas ve Hamilton 1-2 saniye içinde dizildiler. Ancak Mercedes, vites kutusu sorunları nedeniyle her iki pilotu da kerblerden uzak durmaları konusunda sürekli olarak uyardı.

Sebastian Vettel, yarışın orta bölümünde Carlos Sainz ve Charles Leclerc'i takip ederken, İspanyol sürücüyü geçmeye çalıştı ve daha sonra spin atarak gerilere düştü.

Kısa bir süre sonra Romain Grosjean pist dışına taştı ve muhtemel bir fren arızası nedeniyle yarışa veda etti. Aynı saniyelerde George Russell motor sorunuyla yolda kaldı ve piste güvenlik aracı gird.

Alex Albon pite girerek daha yumuşak lastikleri taktı ve yarışın son bölümü için avantaj elde etti.

Yarış yeniden başlarken bu kez Kimi Raikkonen'in sağ ön lastiği yerinden çıktı ve tehlikeli yerde kalınca bir kez daha güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladığında Albon, dış taraftan Hamilton'a güzel bir atak yaptı ancak İngiliz pilotla temas yaşayarak spin attı.

Bu olayın ardından Hamilton'a beş saniye zaman cezası verildi.

Son bölümde Charles Leclerc harika ataklar yaparak önce Lando Norris sonra da Sergio Perez'i geçerek üçüncülüğe kadar yükselmeyi başardı.

Son bölümde Bottas yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Hamilton damalı bayrağı ilk sırada görse de, aldığı beş saniyelik cezanın ardından dördüncü sıraya geriledi.

Leclerc, Hamilton'ın cezası sonrası ikinci sırada finiş görürken, son turda Hamilton'dan 0.7 saniye daha hızlı bir tur atarak en hızlı turu kaydeden Norris, 0.2 saniye farkla podyuma çıktı.

Norris böylelikle kariyerinin ilk podyumunu yakalamış oldu. Ferrari de Leclerc'le kötü geçen cumartesi gününün ardından podyum alarak önemli bir işe imza attı.

Hamilton ikinci sırada finiş görse de aldığı beş saniyelik ceza sonrası dördüncü oldu.

McLaren pilotu Carlos Sainz, son bölümdeki yükselişinin ardından 8.9 saniye geride beşinci olurken, pit yolunda hız limitini aşan Sergio Perez aldığı beş saniyelik ceza sonrası altıncı oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri ile yedinci olup puan alırken, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi ve Sebastian Vettel ilk onu tamamladılar.

Nicholas Latifi puan alan son isim oldu.

Daniil Kvyat, Alex Albon, Kimi Raikkonen, George Russell, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Daniel Ricciardo ve Max Verstappen yarış dışı kalan sürücüler oldular.

Yarış sonucu: