Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

paylaşım
yorumlar
Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ekleyen:
, Editör
29 Haz 2020 06:31

Formula 1 yönetimi, Avusturya GP programını açıkladı.

2020 Formula 1 sezonu yeniden başlıyor ve sezon, 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile tekrar başlayacak.

İlk antrenman seansına dört günden az bir süre kaldı ve hafta sonu programı resmen açıklandı.

Buna göre 1. antrenman seansı cuma günü 12:00'de, 2. antrenman seansı 16:00'da yapılacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 13:00, sıralama turları ise 16:00'da yapılacak.

Yarış pazar günü 16:10'da gerçekleşecek.

Yapılan ilk hava tahminleri, hafta sonunun her üç gününde de yağmur olabileceğini gösteriyor. Özellikle cuma ve pazar günü yağmur ihtimali %50'nin üzerine çıkacak.

S Sport tarafından yayınlanan programda, Cumartesi günkü 3. antrenman ve sıralama turlarının S Sport 2'den, Pazar günkü yarışın ise S Sport'tan canlı yayınlanacağına yer verildi.

Avusturya GP programı

3 Temmuz Cuma
12:00-13:30 - Formula 1 - 1. antrenman seansı
16:00-17:30 - Formula 1 - 2. antrenman seansı

4 Temmuz Cumartesi
13:00-14:00 - Formula 1 - 3. antrenman seansı
16:00-17:00 - Formula 1 sıralama turları

5 Temmuz Pazar
16:10 - Formula 1 yarışı

*Zaman dilimi Türkiye saatidir.

Sonraki haber
Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Önceki haber

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Sonraki haber

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

trending Bugün

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1
1s

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor
Formula 1 / Formula 1
55dk

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"
Formula 1 / Formula 1

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

Kaza yapan Dovizioso'nun köprücük kemiği kırıldı, ameliyat olacak!
MotoGP / MotoGP

Kaza yapan Dovizioso'nun köprücük kemiği kırıldı, ameliyat olacak!

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek
Formula 1 / Formula 1

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor
Formula 1 / Formula 1

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Ferrari: "Yeni kısıtlamalar pit stopları yavaşlatmayacak"
Formula 1 / Formula 1

Ferrari: "Yeni kısıtlamalar pit stopları yavaşlatmayacak"

Son Haberler

F1, yeni takvimi bu hafta yayınlamayı planlıyor
Formula 1 / Formula 1
4dk

F1, yeni takvimi bu hafta yayınlamayı planlıyor

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor
Formula 1 / Formula 1
55dk

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1
1s

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor
Formula 1 / Formula 1

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

1s
2
Formula 1

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

55dk
3
Formula 1

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

4
Formula 1

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

5
MotoGP

Kaza yapan Dovizioso'nun köprücük kemiği kırıldı, ameliyat olacak!

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

F1, yeni takvimi bu hafta yayınlamayı planlıyor
F1

F1, yeni takvimi bu hafta yayınlamayı planlıyor

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor
F1

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
F1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor
F1

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Haziran
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Haziran

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.