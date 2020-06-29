Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 yönetimi, Avusturya GP programını açıkladı.
2020 Formula 1 sezonu yeniden başlıyor ve sezon, 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile tekrar başlayacak.
İlk antrenman seansına dört günden az bir süre kaldı ve hafta sonu programı resmen açıklandı.
Buna göre 1. antrenman seansı cuma günü 12:00'de, 2. antrenman seansı 16:00'da yapılacak.
Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 13:00, sıralama turları ise 16:00'da yapılacak.
Yarış pazar günü 16:10'da gerçekleşecek.
Yapılan ilk hava tahminleri, hafta sonunun her üç gününde de yağmur olabileceğini gösteriyor. Özellikle cuma ve pazar günü yağmur ihtimali %50'nin üzerine çıkacak.
S Sport tarafından yayınlanan programda, Cumartesi günkü 3. antrenman ve sıralama turlarının S Sport 2'den, Pazar günkü yarışın ise S Sport'tan canlı yayınlanacağına yer verildi.
Avusturya GP programı
3 Temmuz Cuma
12:00-13:30 - Formula 1 - 1. antrenman seansı
16:00-17:30 - Formula 1 - 2. antrenman seansı
4 Temmuz Cumartesi
13:00-14:00 - Formula 1 - 3. antrenman seansı
16:00-17:00 - Formula 1 sıralama turları
5 Temmuz Pazar
16:10 - Formula 1 yarışı
*Zaman dilimi Türkiye saatidir.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül