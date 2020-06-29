Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Formula 1 sezonu yeniden başlıyor ve sezon, 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile tekrar başlayacak.

İlk antrenman seansına dört günden az bir süre kaldı ve hafta sonu programı resmen açıklandı.

Buna göre 1. antrenman seansı cuma günü 12:00'de, 2. antrenman seansı 16:00'da yapılacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 13:00, sıralama turları ise 16:00'da yapılacak.

Yarış pazar günü 16:10'da gerçekleşecek.

Yapılan ilk hava tahminleri, hafta sonunun her üç gününde de yağmur olabileceğini gösteriyor. Özellikle cuma ve pazar günü yağmur ihtimali %50'nin üzerine çıkacak.

S Sport tarafından yayınlanan programda, Cumartesi günkü 3. antrenman ve sıralama turlarının S Sport 2'den, Pazar günkü yarışın ise S Sport'tan canlı yayınlanacağına yer verildi.

Avusturya GP programı

3 Temmuz Cuma

12:00-13:30 - Formula 1 - 1. antrenman seansı

16:00-17:30 - Formula 1 - 2. antrenman seansı

4 Temmuz Cumartesi

13:00-14:00 - Formula 1 - 3. antrenman seansı

16:00-17:00 - Formula 1 sıralama turları

5 Temmuz Pazar

16:10 - Formula 1 yarışı

*Zaman dilimi Türkiye saatidir.