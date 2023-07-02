Avusturya GP incelemesi tamamlandı, 8 sürücü daha ceza aldı!

Avusturya GP'ye pist üstünde yaşanan mücadeleler kadar hem sıralamalarda hem de yarışta pist sınırları ihlalleri damgasını vurdu. Sıralamalarda birçok pilotun cezasının silinmesinin ardından yarışın da pist sınırları açısından kolay geçmesi beklenmiyordu.

Yarışın başlamasının ardından, özellikle birbirlerini çok yakından takip eden pilotların gördükleri ihlalleri bildirmeleriyle hakemler olayı yakından izlemeye başladılar ve yarış içerisinde birçok pilota önce uyarı yapıldı, ardından 5 sn zaman cezası verildi.

Yarışın ikinci yarısında bu tür ihlal cezalarında bir azalma var gibiydi ancak görünüşe göre FIA yarış hakemleri, bir süre sonra bu tür ihlallere ceza vermeyi bırakmış.

Aston Martin, yarış sonrasında kuralların olması gerektiği gibi uygulanmadığı ve ceza alması gereken bazı sürücülere herhangi bir yaptırım uygulanmadığı gerekçesiyle sonuçları protesto etti. Hakemler bu başvuruyu detaylıca incelediler ve Aston Martin'in protestosunu haklı buldular.

Bu süreçte, yarış içerisinde 1200'den fazla ihlalin olduğu ortaya çıktı. Yarışta 7 sürücüye zaman cezası verilirken, 100'den fazla tur zamanı silindi. Özellikle 9 ve 10. virajdaki ihlaller sürücülere sıkıntı çıkardı.

Yarıştan sonra yapılan incelemenin ardından 83 tur zamanının daha silindiği duyuruldu. Açıklamaya göre pistin 9 ve 10. virajlarında pist sınırlarına uymayan Yuki Tsunoda'ya 5 sn, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alex Albon, Logan Sargeant'a 10'ar saniye, Nyck de Vries'e 15 sn ve Esteban Ocon'a 30 sn zaman cezası verildi.

Cezaların ardından ilk 3'te herhangi bir değişiklik olmasa da onların arkasında klasman değişmiş oldu.

Avusturya'da çok iyi bir performans sergileyen ve yarış içerisinde çok fazla pist sınırları ihlallerinden şikayet eden Norris, Sainz'ın cezasıyla birlikte 4. sıraya yükselirken Fernando Alonso 5. sıraya yükseldi. Sainz ise cezasıyla birlikte 6. sıraya geriledi.

Hamilton, 10 sıra cezasıyla birlikte 7. sıradan 8. sıraya gerilerken takım arkadaşı George Russell bir sıra kazanmış oldu.

Puan kazanan isimlerde değişiklik olmadı ancak Gasly cezasıyla 10. sıraya gerilerken Stroll bir sıra yükselip 9. olmuş oldu.