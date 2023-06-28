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Avusturya GP için yağmur ihtimali azalıyor

Bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP için yağmur ihtimali epey azalmış durumda.

Kemal Şengül
Ekleyen:
A scenic view of the Red Bull Ring, including Aramco trackside branding

Hafta başında yapılan tahminlerde bu hafta sonunun tamamının yağmur altında geçeceği, hatta pazar günü yoğun yağışın etkili olacağı belirtilmişti.

Fakat bugün itibariyle tahminler büyük oranda değişti.

Cuma günü sabah saatlerinde yağmur ihtimali %30 ila 35 seviyelerinde olacak, ki bu da ilk antrenman seansının kuru zeminde geçeceği anlamına geliyor.

Öğleden sonra yağmur ihtimali artacak ve sıralama turlarının yapılacağı saatlerde %60 seviyelerine kadar çıkacak.

Cumartesi günü sabah saatlerinde yağmurun etkili olması ve sabahki sıralama turlarının da ıslak zeminde geçmesi bekleniyor.

Öğleden sonra yağmur ihtimali düşecek fakat yarışın bir noktasında yağmur yine kendisini gösterecek.

Pazar günkü ana yarışta ise yağmur ihtimali %20 seviyelerinde olacak. Zaman zaman %30 seviyelerine çıksa da, yarış saatinde yağmur ihtimali epey düşmüş durumda.

Öte yandan üç gün boyunca hava sıcaklığı epey değişken olacak. Cuma 25, cumartesi 18, pazar ise 23 derece olacak.

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